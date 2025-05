Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"68913aed-e4ed-47c1-b7fa-6fa6314c830d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A Lynx típusú páncélozott harcjármű miatt esett a választásuk épp a nagymacskákra.","shortLead":"A Lynx típusú páncélozott harcjármű miatt esett a választásuk épp a nagymacskákra.","id":"20250512_Hiuzokat-fogadott-orokbe-a-Honvedelmi-Miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68913aed-e4ed-47c1-b7fa-6fa6314c830d.jpg","index":0,"item":"5959b64f-0d6d-4de6-81fe-37b1d79e9e82","keywords":null,"link":"/elet/20250512_Hiuzokat-fogadott-orokbe-a-Honvedelmi-Miniszterium","timestamp":"2025. május. 12. 15:16","title":"Hiúzokat fogadott örökbe a Honvédelmi Minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db518d5e-4e01-426c-b021-c4d8d2d00fad","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hamarosan érkezik egy még az ID.3 GTX-nél is potensebb új VW villanyautó.","shortLead":"Hamarosan érkezik egy még az ID.3 GTX-nél is potensebb új VW villanyautó.","id":"20250512_farmotoroskent-tamad-a-vw-legujabb-izgalmas-id3-gti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db518d5e-4e01-426c-b021-c4d8d2d00fad.jpg","index":0,"item":"f531fd9c-3aaa-4668-b1fc-718fc44b8f9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_farmotoroskent-tamad-a-vw-legujabb-izgalmas-id3-gti","timestamp":"2025. május. 12. 08:41","title":"Farmotorosként támad a VW legújabb izgalmas GTI-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c6e65b-ed13-40f2-ab2b-51f40371bad2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szingapúrban mind több feladatot látnak el robotkutyák, amelyek elterjedése az egyre több robotikai cég megjelenésének köszönhető.","shortLead":"Szingapúrban mind több feladatot látnak el robotkutyák, amelyek elterjedése az egyre több robotikai cég megjelenésének...","id":"20250513_szingapur-robotkutya-vakvezeto-kutya-jarorozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4c6e65b-ed13-40f2-ab2b-51f40371bad2.jpg","index":0,"item":"096d82bd-9600-47a2-a71a-2d2ffa6bbf39","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_szingapur-robotkutya-vakvezeto-kutya-jarorozes","timestamp":"2025. május. 13. 14:03","title":"A vakvezető kutyákat is kiválthatja a szingapúri robotkutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695e7db7-1c6f-4c31-83e1-644dd10aca0a","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"Óceánon innen és túl egyaránt erőteljesen hat a propaganda, ami még egy nagyhatalomban is megosztottságot szül. Nehéz átfogó képet alkotni arról, milyen ma az Egyesült Államokban élni, a HVG ennek ellenére igyekezett feltérképezni a helyzetet: megszólaltattunk egyetemistát, könyvelőt, világbankost és ablaktisztítót is. Bár továbbra is a lehetőségek országaként tekintenek az USA-ra, akadtak, akik attól tartanak, hogy épp azok a jelenségek szivárognak vissza a mindennapjaikba, amelyek elől egykor elmenekültek Magyarországról. ","shortLead":"Óceánon innen és túl egyaránt erőteljesen hat a propaganda, ami még egy nagyhatalomban is megosztottságot szül. Nehéz...","id":"20250512_kulfoldon-elo-magyarok-USA-amerika-Donald-Trump-megelhetes-vizum-egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/695e7db7-1c6f-4c31-83e1-644dd10aca0a.jpg","index":0,"item":"762ed84b-5f60-4175-8e33-c4bc94fc2a08","keywords":null,"link":"/360/20250512_kulfoldon-elo-magyarok-USA-amerika-Donald-Trump-megelhetes-vizum-egeszsegugy","timestamp":"2025. május. 12. 10:00","title":"Itt most az kezdődik, ami elől eljöttem – így élnek a magyarok Trump Amerikájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f67f38-bf02-4586-9111-721c061c94a9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A rengeteg biztonsági hiba javítása mellett új funkciókat is hozott az iPhone-okra az iOS 18.5-ös frissítés. Az egyiknek a 2021-es készülékek birtokosai örülhetnek igazán.","shortLead":"A rengeteg biztonsági hiba javítása mellett új funkciókat is hozott az iPhone-okra az iOS 18.5-ös frissítés...","id":"20250513_apple-iphone-ipad-frissites-muholdas-kapcsolat-iphone-13-szeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13f67f38-bf02-4586-9111-721c061c94a9.jpg","index":0,"item":"5004b24c-4785-4aff-82c7-e9874c0d7a3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_apple-iphone-ipad-frissites-muholdas-kapcsolat-iphone-13-szeria","timestamp":"2025. május. 13. 09:03","title":"Régebbi iPhone-ja van? Most kaphatta meg az újabb modellek nagy újdonságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9d766b-a753-45ac-8864-8c3fb9162cae","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A GTA 4 modern konzolos portján dolgozhat a Rockstar Games, amely akár már idén megérkezhet.","shortLead":"A GTA 4 modern konzolos portján dolgozhat a Rockstar Games, amely akár már idén megérkezhet.","id":"20250513_rockstar-games-gta-4-port-modern-konzolokra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a9d766b-a753-45ac-8864-8c3fb9162cae.jpg","index":0,"item":"c14a77a6-9e9a-423e-8a14-8bd195a83dc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_rockstar-games-gta-4-port-modern-konzolokra","timestamp":"2025. május. 13. 11:03","title":"Várja már a GTA 6-ot? Lehet, hogy előtte még jön egy másik nagy dobás is a fejlesztőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90001cc-f977-4664-9024-0eae038f236a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőre egyeztetésre hívta a kormányhivatal az érintetteket.","shortLead":"Hétfőre egyeztetésre hívta a kormányhivatal az érintetteket.","id":"20250511_Eddig-igeret-maradt-a-kormanyzati-segitseg-a-szaj--es-koromfajas-virus-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a90001cc-f977-4664-9024-0eae038f236a.jpg","index":0,"item":"da7a6728-7dda-495b-abdc-44b787fc69af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250511_Eddig-igeret-maradt-a-kormanyzati-segitseg-a-szaj--es-koromfajas-virus-utan","timestamp":"2025. május. 11. 21:28","title":"Eddig ígéret maradt a kormányzati segítség a száj- és körömfájás vírus után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbebab8-2d5d-4f49-9b33-6dbb5c4d92f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Scott Bessent hétfőre további részleteket ígért.","shortLead":"Scott Bessent hétfőre további részleteket ígért.","id":"20250512_usa-kina-kereskedelmi-megallapodas-donald-trump-scott-bessent-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbbebab8-2d5d-4f49-9b33-6dbb5c4d92f7.jpg","index":0,"item":"16453aff-1113-420b-9ee6-e08161ffc1bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_usa-kina-kereskedelmi-megallapodas-donald-trump-scott-bessent-vamhaboru","timestamp":"2025. május. 12. 06:56","title":"Az amerikai pénzügyminiszter szerint megvan a kereskedelmi megállapodás Kínával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]