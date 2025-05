Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4d50c879-5af9-4b74-b54e-0e978fe921e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Nem bánom, ha öregszem” – nyilatkozta a színésznő. ","shortLead":"„Nem bánom, ha öregszem” – nyilatkozta a színésznő. ","id":"20250514_Bikiniben-pozol-az-59-eves-Salma-Hayek-egy-magazin-cimlapjan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d50c879-5af9-4b74-b54e-0e978fe921e1.jpg","index":0,"item":"37472fb5-fb90-462d-a9ff-833348a01e2f","keywords":null,"link":"/elet/20250514_Bikiniben-pozol-az-59-eves-Salma-Hayek-egy-magazin-cimlapjan","timestamp":"2025. május. 14. 08:56","title":"Bikiniben pózol az 59 éves Salma Hayek egy magazin címlapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf48b64-d0a0-4b42-a5db-c0eb51d89026","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google a Honorral közösen mutatja majd be az új, képből videót funkcióját, ami a Honor 400-ban debütál majd. Egy ideig ingyenes lesz.","shortLead":"A Google a Honorral közösen mutatja majd be az új, képből videót funkcióját, ami a Honor 400-ban debütál majd...","id":"20250513_google-gemini-mesterseges-intelligencia-kepbol-video-honor-400","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cf48b64-d0a0-4b42-a5db-c0eb51d89026.jpg","index":0,"item":"f0cb34bf-71ca-4a74-8fb9-5feca585abf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_google-gemini-mesterseges-intelligencia-kepbol-video-honor-400","timestamp":"2025. május. 13. 12:03","title":"Képből készít videót a Google mesterséges intelligenciája, de kell hozzá egy új telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"2022-ben, két nappal az orosz invázió megindulása előtt Orbán csapatokat vezényelt az ukrán határra, hivatalosan biztonsági megfontolásokból, de a mostani kémügy fényében lehetséges, hogy már akkor arra készült, hogy az ukrán állam összeomlása esetén rendőröket és „békefenntartókat” küld Kárpátaljára – írja kommentárjában Anton Sehovcov.","shortLead":"2022-ben, két nappal az orosz invázió megindulása előtt Orbán csapatokat vezényelt az ukrán határra, hivatalosan...","id":"20250514_EUobserver-Surgosen-ki-kell-vizsgalni-az-ukran-kemugyet-mert-felo-hogy-Magyarorszag-osszejatszott-Oroszorszaggal-Europa-ellen-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b.jpg","index":0,"item":"62a80321-48ce-4c51-9dd6-bd771be311cb","keywords":null,"link":"/360/20250514_EUobserver-Surgosen-ki-kell-vizsgalni-az-ukran-kemugyet-mert-felo-hogy-Magyarorszag-osszejatszott-Oroszorszaggal-Europa-ellen-is","timestamp":"2025. május. 14. 07:30","title":"Ukrán politológus: Sürgősen ki kell vizsgálni az ukrán kémügyet, mert félő, hogy Magyarország összejátszott Oroszországgal – Európa ellen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0254c1-1136-48c4-ab41-69f24ee45e5b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nehéz kivívni a fiatalabb generációkhoz tartozók figyelmét és tiszteletét, de nem lehetetlen – a sikerhez egy igazi boomer tanácsait olvashatják.","shortLead":"Nehéz kivívni a fiatalabb generációkhoz tartozók figyelmét és tiszteletét, de nem lehetetlen – a sikerhez egy igazi...","id":"20250515_baby-boomer-eletmod-hatvanas-idosek-generacio-fiatalok-szakadek-technologia-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd0254c1-1136-48c4-ab41-69f24ee45e5b.jpg","index":0,"item":"56476e6e-fb09-4b7a-add4-8d56c4f805b3","keywords":null,"link":"/elet/20250515_baby-boomer-eletmod-hatvanas-idosek-generacio-fiatalok-szakadek-technologia-valtozas","timestamp":"2025. május. 15. 06:01","title":"Ettől a nyolc szokástól érdemes elköszönnünk ahhoz, hogy boomerként is jó kapcsolatunk legyen a fiatalokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63da8e8-d139-4f5b-b95a-25fbaec4cb1c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Leonardo DiCaprio a bálványának tartja Robert De Nirót. Az életműdíjas De Niro műveletlennek nevezte Trumpot, és „a demokrácia védelmére” szólított fel a köszönőbeszédében. A fesztivált Tarantino nyitotta meg.","shortLead":"Leonardo DiCaprio a bálványának tartja Robert De Nirót. Az életműdíjas De Niro műveletlennek nevezte Trumpot, és „a...","id":"20250514_Robert-de-Niro-kemenyen-beszolt-Trumpnak-Cannes-ban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a63da8e8-d139-4f5b-b95a-25fbaec4cb1c.jpg","index":0,"item":"21987690-ddd1-45d8-b1b6-fec6864e0a3d","keywords":null,"link":"/kultura/20250514_Robert-de-Niro-kemenyen-beszolt-Trumpnak-Cannes-ban","timestamp":"2025. május. 14. 12:15","title":"Robert de Niro keményen beszólt Trumpnak Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee8b5f2-ab62-44cb-9c13-74a1d5d3f3f0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Teljesen kukázza az eddigi, szívekre/életekre épített rendszerét a Duolingo. Jön helyette valami egészen más, ami a cég ígérete szerint nem bünteti a hibákat, hanem motivál.","shortLead":"Teljesen kukázza az eddigi, szívekre/életekre épített rendszerét a Duolingo. Jön helyette valami egészen más, ami a cég...","id":"20250513_duolingo-nyelvtanulas-szivek-energia-valtoztatas-hibazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ee8b5f2-ab62-44cb-9c13-74a1d5d3f3f0.jpg","index":0,"item":"9047fb1e-d232-45de-967f-15118191bae1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_duolingo-nyelvtanulas-szivek-energia-valtoztatas-hibazas","timestamp":"2025. május. 13. 17:03","title":"Óriási változás jön a Duolingóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696625f9-b995-463f-8077-b616375f4c77","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gyerekkel koldulást tiltó jogszabályt egészítené ki Ovádi Péter.","shortLead":"A gyerekkel koldulást tiltó jogszabályt egészítené ki Ovádi Péter.","id":"20250513_ovadi-peter-elo-allattal-koldulas-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/696625f9-b995-463f-8077-b616375f4c77.jpg","index":0,"item":"33fbd835-332c-4380-9f57-b751a5b125e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_ovadi-peter-elo-allattal-koldulas-buntetes","timestamp":"2025. május. 13. 21:18","title":"Legalább százezer forintra büntetné a fideszes képviselő azt, aki élő állattal koldul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4dc7af9-f7df-4cb8-bf67-7c22bbd79c36","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A megjelenése szokatlan, de eddigi megfigyelések alapján úgy tűnik, hogy nincs komolyabb baja.","shortLead":"A megjelenése szokatlan, de eddigi megfigyelések alapján úgy tűnik, hogy nincs komolyabb baja.","id":"20250515_Capa-uszkal-a-trieszti-kikotoben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4dc7af9-f7df-4cb8-bf67-7c22bbd79c36.jpg","index":0,"item":"e79e6efc-8eab-41b0-aab6-267cfc4dd52d","keywords":null,"link":"/elet/20250515_Capa-uszkal-a-trieszti-kikotoben","timestamp":"2025. május. 15. 07:28","title":"Cápa úszkált a trieszti kikötőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]