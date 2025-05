Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"20aeba14-11fa-4fd1-84ec-f0859c9a5f81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy véli, a vállalatokat, szervezeteket sújtó törvényjavaslat egy nagy lépés a magyarországi autokrácia bebetonozása felé.","shortLead":"Úgy véli, a vállalatokat, szervezeteket sújtó törvényjavaslat egy nagy lépés a magyarországi autokrácia bebetonozása...","id":"20250515_ep-jogallamisagi-jelentestevo-fidesz-torveny-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20aeba14-11fa-4fd1-84ec-f0859c9a5f81.jpg","index":0,"item":"ba2062b2-721e-4ae1-83c3-20168777f80d","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_ep-jogallamisagi-jelentestevo-fidesz-torveny-eu","timestamp":"2025. május. 15. 09:49","title":"„A Fidesz átláthatósági törvénye hadüzenet az Európai Uniónak” – állítja az EP jogállamisági jelentéstevője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdca573-7e78-4465-b449-a6260b816479","c_author":"4iG Group ","category":"brandchannel","description":"Ebben a pillanatban is ezrével keringenek a fejünk felett a műholdak, amelyek különböző méréseket, megfigyeléseket végeznek a földfelszínnel kapcsolatban mind kereskedelmi, mind pedig állami megrendelésekre. A piac egyre növekszik, és a HUSAT program révén Magyarország is a részesévé kíván válni.","shortLead":"Ebben a pillanatban is ezrével keringenek a fejünk felett a műholdak, amelyek különböző méréseket, megfigyeléseket...","id":"20250506_4iG-HUSAT-muholdprogram-foldmegfigyelo-muholdak-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cdca573-7e78-4465-b449-a6260b816479.jpg","index":0,"item":"e873f0a3-bd6d-4a5b-8d6d-c90a8b39a4e4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250506_4iG-HUSAT-muholdprogram-foldmegfigyelo-muholdak-podcast","timestamp":"2025. május. 15. 07:30","title":"A jövő adatai az űrből jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"1b66984a-afcb-4215-8938-e6673eea3d34","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"77a1f222-e048-4b3d-9572-908751b66db1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google bemutatta a Material Design 3 Expressive nevű dizájnnyelvet, amely az elmúlt évek leglátványosabb változását hozza el az Android számára.","shortLead":"A Google bemutatta a Material Design 3 Expressive nevű dizájnnyelvet, amely az elmúlt évek leglátványosabb változását...","id":"20250514_google-material-design-3-expressive-dizajn-android-kinezete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77a1f222-e048-4b3d-9572-908751b66db1.jpg","index":0,"item":"54a2f119-1718-4d4f-9040-4ed167c33597","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_google-material-design-3-expressive-dizajn-android-kinezete","timestamp":"2025. május. 14. 12:08","title":"Új külsőt kap az Android, így néz majd ki az Android 16","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8067c870-5825-4a59-ade6-180c593c4ae6","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Jó hír, hogy egzisztenciális válságában Nicolas Cage majdnem patkányt eszik, és ezzel A szörfösnek biztos helye van az igazán őrült Cage-filmek között. Kritika.","shortLead":"Jó hír, hogy egzisztenciális válságában Nicolas Cage majdnem patkányt eszik, és ezzel A szörfösnek biztos helye van...","id":"20250515_nicolas-cage-a-szorfos-kritika-patkanyeves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8067c870-5825-4a59-ade6-180c593c4ae6.jpg","index":0,"item":"2cc10081-ed8c-49fd-aec4-67dfe2fec706","keywords":null,"link":"/kultura/20250515_nicolas-cage-a-szorfos-kritika-patkanyeves","timestamp":"2025. május. 15. 19:19","title":"Egyél patkányt! – A szörfösben Nicolas Cage újfent becsavarodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többórás napsütés, záporok, éjszakai gyenge fagy is várható pénteken és szombaton.","shortLead":"Többórás napsütés, záporok, éjszakai gyenge fagy is várható pénteken és szombaton.","id":"20250516_idojaras-elorejelzes-zapor-napsutes-szel-ejszakai-fagy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f.jpg","index":0,"item":"ac46c413-c2ef-4eae-ba81-604b9fc78682","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_idojaras-elorejelzes-zapor-napsutes-szel-ejszakai-fagy","timestamp":"2025. május. 16. 05:31","title":"Szeszélyes időjárásra van kilátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9eb85f0-2f0c-4e38-adbb-7d019a80a69d","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Több mint másfél év után lett újra teljes jogú vezetője az intézménynek.","shortLead":"Több mint másfél év után lett újra teljes jogú vezetője az intézménynek.","id":"20250515_Farkas-Gabort-kineveztek-a-Zeneakademia-rektorava","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9eb85f0-2f0c-4e38-adbb-7d019a80a69d.jpg","index":0,"item":"7599d1b8-0002-406f-a938-df2a5873430b","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Farkas-Gabort-kineveztek-a-Zeneakademia-rektorava","timestamp":"2025. május. 15. 10:09","title":"Farkas Gábort kinevezték a Zeneakadémia rektorává","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565c4c39-28fa-41c4-b354-aeaac61012f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eger polgármestere határozattan elítélte a képviselő magatartását.","shortLead":"Eger polgármestere határozattan elítélte a képviselő magatartását.","id":"20250514_Rak-Maria-Dobrev-Klara-DK-antiszemita-Eger-fideszes-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/565c4c39-28fa-41c4-b354-aeaac61012f2.jpg","index":0,"item":"f808b693-5909-41b2-8756-50c65f59686d","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Rak-Maria-Dobrev-Klara-DK-antiszemita-Eger-fideszes-kepviselo","timestamp":"2025. május. 14. 13:44","title":"Képviselői mandátumáról maga dönthet, de elnöki posztjáról lemondatják a Dobrevről antiszemita posztot megosztó fideszes képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7ce18f-f2cd-4b11-8dec-9bbcf783db0a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Azt, hogy a jövőkép sem rózsás, az új szerződések száma mutatja: márciusban 27,3 százalékkal kevesebb új szerződést kötöttek meg, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Azt, hogy a jövőkép sem rózsás, az új szerződések száma mutatja: márciusban 27,3 százalékkal kevesebb új szerződést...","id":"20250514_epitoipar-ksh-epites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a7ce18f-f2cd-4b11-8dec-9bbcf783db0a.jpg","index":0,"item":"27c954f0-cdec-4e2b-939a-8a48fb2617ce","keywords":null,"link":"/kkv/20250514_epitoipar-ksh-epites","timestamp":"2025. május. 14. 09:50","title":"Újabb rossz hír: tizedik hónapja esik a magyar építőipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]