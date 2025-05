Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"84c4491b-fb63-4965-9800-08f6aeee31b2","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"James Comey fotóján a 8647-es szám szerepelt kagylóhéjakból kirakva, ezt találták fenyegetőnek.","shortLead":"James Comey fotóján a 8647-es szám szerepelt kagylóhéjakból kirakva, ezt találták fenyegetőnek.","id":"20250516_egyesult-allamok-titkosszolgalat-kagylo-james-comey-fbi-donald-trump-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84c4491b-fb63-4965-9800-08f6aeee31b2.jpg","index":0,"item":"abf8020d-986e-4631-b70c-d5905adf6894","keywords":null,"link":"/vilag/20250516_egyesult-allamok-titkosszolgalat-kagylo-james-comey-fbi-donald-trump-gyilkossag","timestamp":"2025. május. 16. 11:52","title":"Az amerikai titkosszolgálat egy kagylós képből arra jutott, hogy meg akarja öletni Trumpot az FBI volt igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c77292-b45a-4558-96cf-977107894890","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstráción nagyjából annyian voltak, mint Hadházy Ákos szokásos keddi tüntetésein.","shortLead":"A demonstráción nagyjából annyian voltak, mint Hadházy Ákos szokásos keddi tüntetésein.","id":"20250516_momentum-tuntetes-sajtoszabadsag-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58c77292-b45a-4558-96cf-977107894890.jpg","index":0,"item":"056cbba9-2b65-4ae5-a445-b62f4f3b7655","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_momentum-tuntetes-sajtoszabadsag-video","timestamp":"2025. május. 16. 17:16","title":"A sajtó szabadságáért tüntetett a Momentum – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e112a9-2baa-4473-8173-57c75667e7dd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Száraz István a nagykereskedelmi üzletágtól és a kiskereskedelmi egységektől is megvált.","shortLead":"Száraz István a nagykereskedelmi üzletágtól és a kiskereskedelmi egységektől is megvált.","id":"20250515_culinaris-cegeladas-szaraz-istvan-matolcsy-adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5e112a9-2baa-4473-8173-57c75667e7dd.jpg","index":0,"item":"1a8caf04-eb9c-4bc0-9406-d9011fc5d76e","keywords":null,"link":"/kkv/20250515_culinaris-cegeladas-szaraz-istvan-matolcsy-adam","timestamp":"2025. május. 15. 19:11","title":"A Chef Market vette meg az egész Culinarist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2da1a51-91a9-4141-9a77-3966c4aa067b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Index birtokába jutott az ügyészség vádirata.","shortLead":"Az Index birtokába jutott az ügyészség vádirata.","id":"20250515_varga-zoltan-central-mediacsoport-ugyeszseg-vadirat-bortonbuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2da1a51-91a9-4141-9a77-3966c4aa067b.jpg","index":0,"item":"0b9be442-b621-4a7e-bb3d-6351ae7d9e76","keywords":null,"link":"/kkv/20250515_varga-zoltan-central-mediacsoport-ugyeszseg-vadirat-bortonbuntetes","timestamp":"2025. május. 15. 15:27","title":"Két és fél éves börtönbüntetést kértek Varga Zoltánra, a Central Médiacsoport tulajdonosára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01fd12ab-cb69-4598-8d29-27c600f5b312","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több mint 56 milliárd dollárnyi külföldi tőke érkezett az országba, főként a Donald Trump intézkedései nyomán fellángoló pénzpiaci pánik miatt. ","shortLead":"Több mint 56 milliárd dollárnyi külföldi tőke érkezett az országba, főként a Donald Trump intézkedései nyomán...","id":"20250516_Aprilisban-rekordmennyisegu-toke-aramlott-be-Japanba-a-vamhaboru-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01fd12ab-cb69-4598-8d29-27c600f5b312.jpg","index":0,"item":"21b82491-b5bc-4bfe-8ffb-51a01200d719","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250516_Aprilisban-rekordmennyisegu-toke-aramlott-be-Japanba-a-vamhaboru-miatt","timestamp":"2025. május. 16. 08:18","title":"Áprilisban rekordmennyiségű tőke áramlott be Japánba a vámháború miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78eed83a-7a4e-47cb-94d6-1bd2402c2726","c_author":"HVG","category":"360","description":"Komjáthi Imre, az MSZP elnöke bízik abban, hogy lehetséges együttműködni egy Dobrev Klára vezette DK-val.","shortLead":"Komjáthi Imre, az MSZP elnöke bízik abban, hogy lehetséges együttműködni egy Dobrev Klára vezette DK-val.","id":"20250515_hvg-komjathi-imre-mszp-gyurcsany-ferenc-dobrev-klara-dk-baloldal-valasztas-2026","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78eed83a-7a4e-47cb-94d6-1bd2402c2726.jpg","index":0,"item":"e7212e35-0caa-425d-afa4-82f1d7838758","keywords":null,"link":"/360/20250515_hvg-komjathi-imre-mszp-gyurcsany-ferenc-dobrev-klara-dk-baloldal-valasztas-2026","timestamp":"2025. május. 15. 13:32","title":"„Lehetséges egy új baloldali egység, de annak fullosnak kell lennie”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934dc9c4-95b7-43ab-b14f-cae27c15c4af","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az állat Adam Sandler egyik filmjében aratta legnagyobb sikerét.","shortLead":"Az állat Adam Sandler egyik filmjében aratta legnagyobb sikerét.","id":"20250515_film-aligator-morris-elpusztult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/934dc9c4-95b7-43ab-b14f-cae27c15c4af.jpg","index":0,"item":"e9b2aa29-28d3-4e99-bd17-9a1cda7a581e","keywords":null,"link":"/kultura/20250515_film-aligator-morris-elpusztult","timestamp":"2025. május. 15. 12:55","title":"Nyolcvanévesen elpusztult Morris, a filmsztár aligátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0bd1c9-19e2-4430-ab92-56c47b510bc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf adhatná át az elismeréseket minden év május 6-án. ","shortLead":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf adhatná át az elismeréseket minden év május 6-án. ","id":"20250516_Uj-sportdijakat-hoz-letre-a-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd0bd1c9-19e2-4430-ab92-56c47b510bc0.jpg","index":0,"item":"1f1175ec-c414-4439-96b8-85bb0906e000","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_Uj-sportdijakat-hoz-letre-a-kormany","timestamp":"2025. május. 16. 13:30","title":"Új sportdíjakat hozna létre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]