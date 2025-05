Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7ee2991d-2a46-4d5a-b5ab-d67505f2a3fd","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság előrejelzése szerint sem a GDP-növekedés, sem az inflációs adatok nem utalnak a gazdaság erősödésére. Különösen aggasztónak tartják a beruházások visszaesését.","shortLead":"Az Európai Bizottság előrejelzése szerint sem a GDP-növekedés, sem az inflációs adatok nem utalnak a gazdaság...","id":"20250519_europai-bizottsag-gazdasasgi-prognozis-magyar-gdp-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ee2991d-2a46-4d5a-b5ab-d67505f2a3fd.jpg","index":0,"item":"5c6a73eb-5a15-4181-9999-97daa6d555c5","keywords":null,"link":"/eurologus/20250519_europai-bizottsag-gazdasasgi-prognozis-magyar-gdp-ebx","timestamp":"2025. május. 19. 11:14","title":"Brüsszel szerint is elmarad a repülőrajt: a magyar növekedést az utolsó helyre várják a régióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f792656c-63e6-412f-9c30-064b08c43e99","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szerb, magyar és grúz középpolgárság a korrupt elittől szenved, azonban a tömegmozgalmak kevésnek bizonyulnak a változáshoz, amíg az EU asszisztál a „stabilokráciához” – írja Oliver Jens Schmitt történész. Miért érdekes a Tisza Párt felbukkanása?","shortLead":"A szerb, magyar és grúz középpolgárság a korrupt elittől szenved, azonban a tömegmozgalmak kevésnek bizonyulnak...","id":"20250518_osztrak-professzor-kelet-europa-kozepreteg-duh-korrupt-elit-orban-tisza-part-europai-unio-stabilokracia-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f792656c-63e6-412f-9c30-064b08c43e99.jpg","index":0,"item":"9d3b87d7-cf64-49ed-a714-986148f576eb","keywords":null,"link":"/360/20250518_osztrak-professzor-kelet-europa-kozepreteg-duh-korrupt-elit-orban-tisza-part-europai-unio-stabilokracia-lapszemle","timestamp":"2025. május. 18. 08:45","title":"Osztrák professzor: Dühös a magyar középréteg a korrupt és tekintélyuralmi elitre, de lerázni aligha tudja magáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Vennél tőle használt autót? – a sűrűn felbukkanó mém célkeresztjében George Simion, az elnökválasztás első körének győztese áll. A vasárnapi második fordulóban is neki áll a zászló.","shortLead":"Vennél tőle használt autót? – a sűrűn felbukkanó mém célkeresztjében George Simion, az elnökválasztás első körének...","id":"20250518_hvg-kontur-george-simion","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e.jpg","index":0,"item":"82bb707a-9111-42a4-9769-97c3206293cc","keywords":null,"link":"/360/20250518_hvg-kontur-george-simion","timestamp":"2025. május. 18. 08:30","title":"Az erőszakos és törleszkedő, akiben a fociultrák sem bíztak: ki az a George Simion, akit Orbán a magyargyűlölet mellett is támogat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kormány célja, hogy „külföldi állampolgárok, a nemzetközi véleményformálók és döntéshozók is értesüljenek a kabinet álláspontjáról és intézkedéseiről. De a keretből Balásy Gyuláék a Digitális Állampolgárság Programot is népszerűsíteni fogják.","shortLead":"A kormány célja, hogy „külföldi állampolgárok, a nemzetközi véleményformálók és döntéshozók is értesüljenek a kabinet...","id":"20250519_Balasy-Gyula-kormanypropaganda-kulfoldon-netto-39-milliard-Rogan-Antal-New-Land-Lounge-Design-DAP","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40.jpg","index":0,"item":"a4688ae9-e4b6-4f5f-a3b2-611a5be52f7b","keywords":null,"link":"/kkv/20250519_Balasy-Gyula-kormanypropaganda-kulfoldon-netto-39-milliard-Rogan-Antal-New-Land-Lounge-Design-DAP","timestamp":"2025. május. 19. 11:43","title":"Rogánék 3,9 milliárdos megbízást adtak Balásyéknak, hogy külföldön is áradjon a kormánypropaganda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6fa273-1b0b-4c5b-b418-ceb65ca69ac7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szingapúri kutatók bemutatták, hogyan használhatók fel megfelelő alapanyagok és a 3D-s ételnyomtatás technológiája arra, hogy mind ízben, mind állagban leutánozzák a tenger gyümölcseinek egyik fontos képviselőjét, a tintahalkarikát.","shortLead":"Szingapúri kutatók bemutatták, hogyan használhatók fel megfelelő alapanyagok és a 3D-s ételnyomtatás technológiája...","id":"20250518_hvg-3d-etelnyomtatas-tintahalkarika-laborbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff6fa273-1b0b-4c5b-b418-ceb65ca69ac7.jpg","index":0,"item":"6ff000b2-5bdd-4ef5-bae0-dd0632e5934e","keywords":null,"link":"/360/20250518_hvg-3d-etelnyomtatas-tintahalkarika-laborbol","timestamp":"2025. május. 18. 15:45","title":"Sikerült a tintahalkarika-nyomtatás, ízre és állagra is tökéletesnek mondják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac93249-97fd-489e-aa75-187be4699d6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felhős idő, zápor, egyes megyékben enyhébb, citromsárga figyelmeztetés – így indul a hét időjárása.","shortLead":"Felhős idő, zápor, egyes megyékben enyhébb, citromsárga figyelmeztetés – így indul a hét időjárása.","id":"20250519_Csapadekos-felhos-idovel-indul-a-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ac93249-97fd-489e-aa75-187be4699d6a.jpg","index":0,"item":"7caecdf1-d2e2-44f1-a597-e87a7f267e02","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Csapadekos-felhos-idovel-indul-a-het","timestamp":"2025. május. 19. 07:33","title":"Csapadékos, felhős idővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Súlyos sérülésekkel találtak rá a rendőrök, várják a szemtanúk jelentkezését.","shortLead":"Súlyos sérülésekkel találtak rá a rendőrök, várják a szemtanúk jelentkezését.","id":"20250518_skocia-tengerpart-verekedes-halaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"5e70413e-4797-490f-96ec-cd839431abee","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_skocia-tengerpart-verekedes-halaleset","timestamp":"2025. május. 18. 15:44","title":"Sokan videózhattak, miközben agyonvertek egy 16 éves fiút egy skót tengerparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3032352-50d7-4779-b975-f11181a46a19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap iktatták be XIV. Leót, a vatikáni magyar delegáció vezetője a köztársasági elnök volt.","shortLead":"Vasárnap iktatták be XIV. Leót, a vatikáni magyar delegáció vezetője a köztársasági elnök volt.","id":"20250518_sulyok-tamas-xiv-leo-beiktatas-papa-beszelgetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3032352-50d7-4779-b975-f11181a46a19.jpg","index":0,"item":"3f921880-f2e7-4059-b9ca-2862a2d0ea53","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_sulyok-tamas-xiv-leo-beiktatas-papa-beszelgetes","timestamp":"2025. május. 18. 15:40","title":"Ezt mondta Sulyok Tamás a pápának, miközben kezet ráztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]