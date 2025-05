Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"286aae28-e1bf-480f-8e59-e15f055fe3c5","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Bár az utóbbi napokban volt egy minimális fordulat, a hosszabb tendencia az, hogy egyre olcsóbb a benzin és a gázolaj a hazai kutakon, és további áresés várható. A háttérben Trump elnök vám- és külpolitikai húzásai állnak, illetve Szaúd-Arábia olajárháborúja.","shortLead":"Bár az utóbbi napokban volt egy minimális fordulat, a hosszabb tendencia az, hogy egyre olcsóbb a benzin és a gázolaj...","id":"20250519_hvg-csokkeno_uzemanyagar-trump-vamhaboru-szaud-arabia-olajrulett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/286aae28-e1bf-480f-8e59-e15f055fe3c5.jpg","index":0,"item":"166794ef-8ac0-4b07-b223-f6a1cd82c78c","keywords":null,"link":"/360/20250519_hvg-csokkeno_uzemanyagar-trump-vamhaboru-szaud-arabia-olajrulett","timestamp":"2025. május. 19. 11:35","title":"Nyári üzemanyagárak: az autósok leginkább Trumpban bízhatnak, de Szaúd-Arábia és a Kreml is közbeszólhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"959e0644-3c49-4bc6-9f16-f719b09ec7d0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közel negyven autót küldtek soron kívüli műszakira. ","shortLead":"Közel negyven autót küldtek soron kívüli műszakira. ","id":"20250519_szombatesti-gyori-tuningos-talalkozo-utan-razzia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/959e0644-3c49-4bc6-9f16-f719b09ec7d0.jpg","index":0,"item":"0bec8144-ab8e-4e48-bae6-b756496cb23d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_szombatesti-gyori-tuningos-talalkozo-utan-razzia","timestamp":"2025. május. 19. 14:47","title":"Illegális autós buli volt Győrben, de megjelentek a rendőrök is – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ccce11-5704-40e4-b876-69a835cdb804","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amíg büntetett előéletűnek számított, nem hódolhatott a szenvedélyének. Most, hogy három év után a jog szerint újra büntetlen, visszakapta az engedélyét.","shortLead":"Amíg büntetett előéletűnek számított, nem hódolhatott a szenvedélyének. Most, hogy három év után a jog szerint újra...","id":"20250520_Stohl-Andras-Az-igazi-buntetes-az-volt-hogy-elvettek-a-vadaszengedelyemet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00ccce11-5704-40e4-b876-69a835cdb804.jpg","index":0,"item":"596ae217-27ee-4de4-9315-bcc98ca5cf49","keywords":null,"link":"/elet/20250520_Stohl-Andras-Az-igazi-buntetes-az-volt-hogy-elvettek-a-vadaszengedelyemet","timestamp":"2025. május. 20. 10:09","title":"Stohl András: Az igazi büntetés az volt, hogy elvették a vadászengedélyemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baba4803-db70-4b50-8754-5e0b35d29dd3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szavazóköri eredmények alapján az erdélyi magyarok egyértelműen elutasították George Simiont.","shortLead":"A szavazóköri eredmények alapján az erdélyi magyarok egyértelműen elutasították George Simiont.","id":"20250519_Nicusor-Dan-nyerte-a-romaniai-elnokvalasztast-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baba4803-db70-4b50-8754-5e0b35d29dd3.jpg","index":0,"item":"481e598f-767b-4443-b136-9dc888bec040","keywords":null,"link":"/vilag/20250519_Nicusor-Dan-nyerte-a-romaniai-elnokvalasztast-ebx","timestamp":"2025. május. 19. 05:09","title":"Nicusor Dan nyerte a romániai elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ac4557-f5a8-4713-b744-aca2b2dc6866","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"A MÁV több olyan bérlakást is kiürített a budapesti Keled úton, amely a hivatalos szakértői vélemény szerint lakhatásra alkalmatlanná vált. A HVG információi szerint költöznie kellett egy háromgyerekes családnak is, de miután nem kaptak semmilyen kompenzációt – pénzt vagy lakhatási alternatívát –, így lényegében az utcára kerültek. A vasúttársaságnál azt közölték, hogy mindenben a törvények szerint jártak el, az érintett lakóknak pedig akkor is ajánlottak valamilyen segítséget, ha jogcím nélkül tartózkodtak az ingatlanban. Ennél valamivel többet ígért a MÁV, amikor a tervezett Mini-Dubaj projekt érdekében kellett kiüríteni rákosrendezői ingatlanokat. A tapasztalatok alapján három gyerekkel még albérletet is nehéz találni Magyarországon.","shortLead":"A MÁV több olyan bérlakást is kiürített a budapesti Keled úton, amely a hivatalos szakértői vélemény szerint lakhatásra...","id":"20250519_Csaladbarat-kormany-Kompenzacio-nelkul-kerult-az-utcara-egy-haromgyerekes-csalad-az-allami-MAV-berlakasabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ac4557-f5a8-4713-b744-aca2b2dc6866.jpg","index":0,"item":"cefadb1e-82f5-426f-b687-87ddc1d89c9c","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Csaladbarat-kormany-Kompenzacio-nelkul-kerult-az-utcara-egy-haromgyerekes-csalad-az-allami-MAV-berlakasabol","timestamp":"2025. május. 19. 07:09","title":"Családvédelem a hétköznapokban: az utcára került egy háromgyerekes család a MÁV bérlakásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4109ec2f-d4e2-41f6-b147-8003900f32ba","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új, a Windowst célzó, potenciálisan veszélyes eszközt fejlesztettek ki Defendnot néven – a megoldás egy hamis, és nem funkcionáló vírusirtóval veri át az operációs rendszert.","shortLead":"Új, a Windowst célzó, potenciálisan veszélyes eszközt fejlesztettek ki Defendnot néven – a megoldás egy hamis, és nem...","id":"20250519_microsoft-windows-defendnot-virusirto-kikapcsolasa-atveres-vedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4109ec2f-d4e2-41f6-b147-8003900f32ba.jpg","index":0,"item":"9e9cd63c-1ddc-415a-bd58-1ca3109d406e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_microsoft-windows-defendnot-virusirto-kikapcsolasa-atveres-vedelem","timestamp":"2025. május. 19. 15:03","title":"A zsenialitása miatt veszélyes – ez az eszköz átveri a Windowst, hogy kikapcsoljon minden védelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac93249-97fd-489e-aa75-187be4699d6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felhős idő, zápor, egyes megyékben enyhébb, citromsárga figyelmeztetés – így indul a hét időjárása.","shortLead":"Felhős idő, zápor, egyes megyékben enyhébb, citromsárga figyelmeztetés – így indul a hét időjárása.","id":"20250519_Csapadekos-felhos-idovel-indul-a-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ac93249-97fd-489e-aa75-187be4699d6a.jpg","index":0,"item":"7caecdf1-d2e2-44f1-a597-e87a7f267e02","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Csapadekos-felhos-idovel-indul-a-het","timestamp":"2025. május. 19. 07:33","title":"Csapadékos, felhős idővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7079c0b-878a-45f9-bf51-27b752ae64d1","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A vártnál korábban tették közzé a hivatalos adatokat: a kormánypárti jelölt csekély különbséggel győzött, és könnyen lehet, hogy június 1-jén nem ő végez elsőként.","shortLead":"A vártnál korábban tették közzé a hivatalos adatokat: a kormánypárti jelölt csekély különbséggel győzött, és könnyen...","id":"20250519_lengyel-elnokvalasztas-elso-fordulo-hivatalos-eredmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7079c0b-878a-45f9-bf51-27b752ae64d1.jpg","index":0,"item":"1e9c0de6-288f-45a7-ad12-287d43b2fb32","keywords":null,"link":"/vilag/20250519_lengyel-elnokvalasztas-elso-fordulo-hivatalos-eredmeny","timestamp":"2025. május. 19. 11:34","title":"Megvan a lengyel elnökválasztás hivatalos végeredménye, éles csata várható a második forduló előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]