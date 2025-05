Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A kínai akkumulátorgyártó óriás várhatóan az év legnagyobb részvénykibocsátását hajtja végre, amikor belép a hongkongi tőzsdére. A remélt beáramló tőke nagy része Debrecenbe menne. A gyárhoz a kormány is bőkezű támogatást ígért, A cellagyártás tesztüzeme még ősszel beindul, több száz Fülöp-szigeteki vendégmunkás segítségével. 2025. május. 19. 10:16 1,3-1,5 ezer milliárd forintot akar a CATL, hogy továbbépítse a debreceni akkugyárat 92 százalékban Nicusor Dant támogatták az itt élő vagy itt tartózkodó román állampolgárok. 2025. május. 19. 12:13 Hiába állt ki Orbán a szélsőjobboldali román jelölt mellett, Magyarországról alig szavazott rá valaki A módosító további korlátozások eltörlésével is használhatóbbá tenné az egészség- és önsegélyező pénztárakat. 2025. május. 19. 14:19 Egy új törvénymódosító eltörölné a 180 napos várakozási időt az egészségpénztáraknál A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull versenyzője magabiztos győzelmet aratott a vasárnapi Forma-1-es Emilia Romagna Nagydíjon, Imolában. 2025. május. 18. 17:33 Verstappen magabiztos győzelmet aratott Imolában A 75 évesen meghalt színész Kapolcs díszpolgára volt, így az ottani római katolikus temetőben temették el. 2025. május. 20. 14:33 Eltemették Galkó Balázst A jegybanki igazgatóság asszisztálása, a tulajdonosi jogokat gyakorló pénzügyi tárca hanyagsága és a képviselők hozzájárulása is kellett ahhoz, hogy több százmilliárd forint közpénz folyjon el az MNB-nél. 2025. május. 19. 06:35 Az MNB-alapítványok eltűnt százmilliárdjai: amíg elnök nem lett, Varga Mihály sem zavartatta magát A digitális marketing világában napjainkban már nem elég csupán hirdetni, a márkáknak érzelmi kapcsolatot kell teremteniük a közönségükkel. 2025. május. 20. 06:22 A lifestyle márkák titkos fegyvere a digitális térben Amíg büntetett előéletűnek számított, nem hódolhatott a szenvedélyének. Most, hogy három év után a jog szerint újra büntetlen, visszakapta az engedélyét. 2025. május. 20. 10:09 Stohl András: Az igazi büntetés az volt, hogy elvették a vadászengedélyemet