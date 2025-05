Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bdf7b22e-4b44-4ae8-baf7-2384912b35d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Becsey Zsolt diplomataként és a második Orbán-kormány államtitkáraként is EU-s ügyekkel foglalkozott, és úgy véli, hogy egy tagállam csatlakozásáról a parlamentnek és nem népszavazásnak kell döntenie, már csak azért is, mert utóbbi esetben Magyarország sem került volna be az unióba.","shortLead":"Becsey Zsolt diplomataként és a második Orbán-kormány államtitkáraként is EU-s ügyekkel foglalkozott, és úgy véli...","id":"20250521_becsey-zsolt-ukrajna-eu-orban-kormany-belpolitika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdf7b22e-4b44-4ae8-baf7-2384912b35d9.jpg","index":0,"item":"b0c37c64-3da6-4d7c-ac47-6c3fa8108a46","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_becsey-zsolt-ukrajna-eu-orban-kormany-belpolitika","timestamp":"2025. május. 21. 09:58","title":"Volt fideszes EP-képviselő: Feltételek és határidők ismerete nélkül azt mondani, hogy nem vesszük fel Ukrajnát, komoly politikai hiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac03dd58-ae0b-4b75-baeb-abf6660459b8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A zenész-aktivista akciójáért újabb 150 ezer forintos pénzbírságot kapott, pedig mint mondta, ezúttal trombitálni sem akart.","shortLead":"A zenész-aktivista akciójáért újabb 150 ezer forintos pénzbírságot kapott, pedig mint mondta, ezúttal trombitálni sem...","id":"20250521_szabo-balint-trombita-turk-allamok-szovetsege-csucstalalkozo-erdogan-gresham-palota-rendorseg-penzbirsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac03dd58-ae0b-4b75-baeb-abf6660459b8.jpg","index":0,"item":"228d6261-6c24-49b8-b847-4304574b5102","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_szabo-balint-trombita-turk-allamok-szovetsege-csucstalalkozo-erdogan-gresham-palota-rendorseg-penzbirsag","timestamp":"2025. május. 21. 14:46","title":"Szabó Bálint újra akcióba lendült: kétszer is megpróbált bejutni Erdogan budapesti szálláshelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"304a9d3a-ffc0-40b8-bbcd-fba816af7c89","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Látszólag teljes iparági káoszt okozott a Rockstar, miután a videojáték-fejlesztő bejelentette, hogy elhalasztja a milliók által várt új Grand Theft Auto VI megjelenését. A versenytársak fejvakarva igyekeznek kitalálni, miként alakítsák a saját ütemtervüket, a világ egyik legnépszerűbb játékának tervezője közben nyugodtan hátradőlhet.","shortLead":"Látszólag teljes iparági káoszt okozott a Rockstar, miután a videojáték-fejlesztő bejelentette, hogy elhalasztja...","id":"20250519_grand-theft-auto-rockstar-halasztas-piac-crunch","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/304a9d3a-ffc0-40b8-bbcd-fba816af7c89.jpg","index":0,"item":"7a4b8419-f6ff-4144-b420-9c245c45fc14","keywords":null,"link":"/360/20250519_grand-theft-auto-rockstar-halasztas-piac-crunch","timestamp":"2025. május. 19. 17:00","title":"Mindent borít a Grand Theft Auto, a teljes játékiparra frászt hozott a fejlesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b211ce1d-1de2-479d-91bf-0c451040458c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Samsung SDI egyebek mellett a gödi üzem bővítését finanszírozná a tervezett részvénykibocsátásból.","shortLead":"A Samsung SDI egyebek mellett a gödi üzem bővítését finanszírozná a tervezett részvénykibocsátásból.","id":"20250520_Az-akkugyarak-szenvednek-megis-bovitenek-godi-gyarat-a-penzszerzesre-is-megvan-a-terv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b211ce1d-1de2-479d-91bf-0c451040458c.jpg","index":0,"item":"70851708-c468-4335-8009-c870579b3e82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_Az-akkugyarak-szenvednek-megis-bovitenek-godi-gyarat-a-penzszerzesre-is-megvan-a-terv","timestamp":"2025. május. 20. 07:53","title":"Az akkugyárak szenvednek, mégis bővítenék a gödi gyárat, a pénzszerzésre is megvan a terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4858d1c9-3609-464a-b71c-d9028856e49e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Elsősorban a Temunak és a Sheinnek fájhat majd az terv, amelynek alapján kéteurós díjat vetne ki az EU minden csomagjukra.","shortLead":"Elsősorban a Temunak és a Sheinnek fájhat majd az terv, amelynek alapján kéteurós díjat vetne ki az EU minden...","id":"20250520_temu_vam_europai-bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4858d1c9-3609-464a-b71c-d9028856e49e.jpg","index":0,"item":"8cfa9383-eda3-4734-96c8-345041bd6093","keywords":null,"link":"/eurologus/20250520_temu_vam_europai-bizottsag","timestamp":"2025. május. 20. 19:52","title":"Kéteurós Temu-adóval készül Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5fc577-75b9-404f-a730-251dea37e1b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hogyan tudnék élni nélküled? zenés vígjáték sztárja egy podcastban mesélt az Uzsoki Utcai Kórházban átélt – időnként hidegrázós – élményeiről.","shortLead":"A Hogyan tudnék élni nélküled? zenés vígjáték sztárja egy podcastban mesélt az Uzsoki Utcai Kórházban átélt – időnként...","id":"20250520_ember-mark-jarvany-onkentes-halottashaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f5fc577-75b9-404f-a730-251dea37e1b5.jpg","index":0,"item":"307d933c-c056-4610-be36-83a0002e8ba6","keywords":null,"link":"/elet/20250520_ember-mark-jarvany-onkentes-halottashaz","timestamp":"2025. május. 20. 09:27","title":"Ember Márk a járvány idején önkéntesként dolgozott, egy halottasházba is betévedt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fény derülhetett arra, miért lett ekkora lemaradása az Apple-nek a mesterséges intelligencia terén – és hogy mivel nem érdemes számolni az iOS 19 júniusi bemutatóján.","shortLead":"Fény derülhetett arra, miért lett ekkora lemaradása az Apple-nek a mesterséges intelligencia terén – és hogy mivel nem...","id":"20250519_apple-mesterseges-intelligencia-strategiai-hibak-siri-keses-tervek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed.jpg","index":0,"item":"3cd72872-4d38-4bcf-96df-095c2bfe2fe7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_apple-mesterseges-intelligencia-strategiai-hibak-siri-keses-tervek","timestamp":"2025. május. 19. 18:03","title":"Idén sem érdemes várni az Apple tavaly beharangozott újdonságait – de jöhet egy fontos változás az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd57c954-00f7-4266-ad59-80be5151379e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mostantól a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset a „nettó átlagkereset”. A KSH emellett újraszámolta a kereseti statisztikákat 2019-ig visszamenőleg, de ez nem okozott jelentős változást.","shortLead":"Mostantól a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset a „nettó átlagkereset”. A KSH emellett...","id":"20250520_A-KSH-uj-definicioval-szamolja-a-netto-atlagkeresetet-mindjart-magasabb-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd57c954-00f7-4266-ad59-80be5151379e.jpg","index":0,"item":"d6efef73-accc-4e14-8e47-1060b46ee4aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_A-KSH-uj-definicioval-szamolja-a-netto-atlagkeresetet-mindjart-magasabb-lett","timestamp":"2025. május. 20. 09:20","title":"A KSH új definícióval számolja a nettó átlagkeresetet, mindjárt magasabb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]