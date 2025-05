Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"86603094-8d42-4738-8d1f-41c4b94bf550","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók 21 ezer ember viselkedését elemezték, hogy kiderüljön, ki és milyen gyakran használja a reggeli ébresztőkor a szundi gombot.","shortLead":"Brit kutatók 21 ezer ember viselkedését elemezték, hogy kiderüljön, ki és milyen gyakran használja a reggeli...","id":"20250521_alvas-pihenes-ebredes-ebreszto-szundi-gomb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86603094-8d42-4738-8d1f-41c4b94bf550.jpg","index":0,"item":"a9177b3d-ad49-4bf3-b396-d2ba33ac0578","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_alvas-pihenes-ebredes-ebreszto-szundi-gomb","timestamp":"2025. május. 21. 17:03","title":"Ezért nyomja meg ön is reggelente a szundi gombot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372e5f7a-bf3a-49e8-bb3d-090f22b8aa67","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ultrafeldolgozott élelmiszerekből kerülhet rengeteg mikroműanyag az emberi szervezetbe, így az agyba is – mutat rá egy friss kutatás.","shortLead":"Az ultrafeldolgozott élelmiszerekből kerülhet rengeteg mikroműanyag az emberi szervezetbe, így az agyba is – mutat rá...","id":"20250521_ultrafeldolgozott-elelmiszerek-mikromuanyagok-emberi-agy-veraram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/372e5f7a-bf3a-49e8-bb3d-090f22b8aa67.jpg","index":0,"item":"e652c8ea-94cc-458e-bb94-da0597f079be","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_ultrafeldolgozott-elelmiszerek-mikromuanyagok-emberi-agy-veraram","timestamp":"2025. május. 21. 19:03","title":"Ellephetik az agyát a mikroműanyagok, ha ilyen ételeket fogyaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c5fe803-c790-492a-8fa3-d62d6bb5af64","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A rendőrség már vizsgálódik.","shortLead":"A rendőrség már vizsgálódik.","id":"20250522_olaszorszag-parma-park-rendorseg-magzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c5fe803-c790-492a-8fa3-d62d6bb5af64.jpg","index":0,"item":"f9115487-8226-4e3c-a758-eb4670646282","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_olaszorszag-parma-park-rendorseg-magzat","timestamp":"2025. május. 22. 13:53","title":"Halott magzatot találtak Pármában egy park járdáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"021d36fc-0b3a-4bcf-896e-9c78c5843473","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók arra voltak kíváncsiak, van-e valami pozitív hatása annak, ha egy pár ölelkezve alszik el. A rövid válasz az, hogy: igen.","shortLead":"Amerikai kutatók arra voltak kíváncsiak, van-e valami pozitív hatása annak, ha egy pár ölelkezve alszik el. A rövid...","id":"20250522_oleles-elalvas-alvopoz-ejszakai-alvas-parkapcsolat-pszichologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/021d36fc-0b3a-4bcf-896e-9c78c5843473.jpg","index":0,"item":"bd9b296d-bd11-43cd-9067-73145cf3cc1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_oleles-elalvas-alvopoz-ejszakai-alvas-parkapcsolat-pszichologia","timestamp":"2025. május. 22. 19:03","title":"Ölelkezős típus? Ilyen előnyökkel számolhat, ha alvás előtt összebújik a párjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4917a4e6-ae85-4622-a434-343790f43097","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfit 16 rendbeli, fiatalkorúak sérelmére elkövetett erőszakkal gyanúsítják.","shortLead":"A férfit 16 rendbeli, fiatalkorúak sérelmére elkövetett erőszakkal gyanúsítják.","id":"20250522_szexualis-ragadozo-eroszak-miatt-korozott-ferfi-fbi-rendorseg-elfogas-kiadatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4917a4e6-ae85-4622-a434-343790f43097.jpg","index":0,"item":"ad46cd44-b7e2-4992-b5d3-3e8072b98684","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_szexualis-ragadozo-eroszak-miatt-korozott-ferfi-fbi-rendorseg-elfogas-kiadatas","timestamp":"2025. május. 22. 08:23","title":"Szexuális ragadozót fogtak el Budapesten az FBI jelzése alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abeaf7a-d142-4ae2-83be-040c9995f546","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Az elnök májusig 69 kegyelmi kérvény mindegyikét elutasította, köztük két pedofil-bűncselekmény miatt elítéltét is – derül ki a HVG-nek a Sándor-palota által kiadott adatsorból. Sulyok Tamás tartja magát ahhoz, amihez tavaly is: aki nem ad kegyelmet, az nem is hibázhat.","shortLead":"Az elnök májusig 69 kegyelmi kérvény mindegyikét elutasította, köztük két pedofil-bűncselekmény miatt elítéltét is –...","id":"20250521_sulyok-tamas-kegyelmi-kerveny-mind-elutasitva-sandor-palota-kozerdeku-adat-elutasitva-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5abeaf7a-d142-4ae2-83be-040c9995f546.jpg","index":0,"item":"98581853-3b5a-4052-8351-f7429701249e","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_sulyok-tamas-kegyelmi-kerveny-mind-elutasitva-sandor-palota-kozerdeku-adat-elutasitva-ebx","timestamp":"2025. május. 21. 13:36","title":"Idén sincs államfői kegyelem, Sulyok Tamás nemet mondott. Hatvankilencszer.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd4cfa6-5ce8-4222-8f20-339849ee9281","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"Tizenöt éve kormányoznak kétharmaddal, nincs törvény, amit ne alakíthatnának vagy hághatnának át kedvükre, még az ország alkotmánya sem jelent számukra semmiféle visszatartó erőt, mégis azt állítják: folyamatosan támadás alatt állnak és védekezniük kell. Legújabban a Harcosok Klubjával: muszáj harcnak nevezni, mert az igazság kiábrándító lenne.","shortLead":"Tizenöt éve kormányoznak kétharmaddal, nincs törvény, amit ne alakíthatnának vagy hághatnának át kedvükre, még...","id":"20250521_Kovacs-Balint-Harcosok-Klubja-Orwell-1984-Vidnyanszky-Attila-Toth-Gabi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fd4cfa6-5ce8-4222-8f20-339849ee9281.jpg","index":0,"item":"52694cb8-8183-49b2-a3bc-631e986645b4","keywords":null,"link":"/360/20250521_Kovacs-Balint-Harcosok-Klubja-Orwell-1984-Vidnyanszky-Attila-Toth-Gabi","timestamp":"2025. május. 21. 15:00","title":"Kovács Bálint: Csapataink a Harcosok Klubjában állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a95623a-096e-46dd-b83e-9a63b7e17805","c_author":"Munk Veronika","category":"360","description":"A szabad sajtót törvényen kívül helyező abszurd jogszabályt nem lehet betartani, mert nem ír elő semmit, csak azt, hogy Lánczi Tamás és szuverenitásvédelminek nevezett csapata a kormánypárttal karöltve bármit megtehessen. ","shortLead":"A szabad sajtót törvényen kívül helyező abszurd jogszabályt nem lehet betartani, mert nem ír elő semmit, csak azt...","id":"20250522_Munk-Vera-atlathatosagi-torveny-publicisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a95623a-096e-46dd-b83e-9a63b7e17805.jpg","index":0,"item":"8ca82cb4-0042-4c9d-85bf-4e4b13669ef6","keywords":null,"link":"/360/20250522_Munk-Vera-atlathatosagi-torveny-publicisztika","timestamp":"2025. május. 22. 09:30","title":"Munk Veronika: Ez nem is törvény, csak kilövési engedély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]