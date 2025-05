Honfitársaim, határon innen és túl!

kezdte beszédét Magyar Péter szombat délután Nagyváradon, ahová mintegy 10 napos és 300 kilométeres túrája után érkezett. A Tisza elnöke – akit útközben is több száz fős menet kísért, de Nagyváradon, a várban már ezernél többen hallgatták – kijelentette: a béke és a jószándék vándorútján érkeztek meg Nagyváradra, Szent László, Ady Endre és Juhász Gyula, sok nagy magyar városába.

A kedvesség győzedelmeskedik az ártó szándék és az uszítás felett – folytatta, megjegyezve: az ide vezető egymillió lépésre élete végéig emlékezni fog. „Az erkölcsi, belső iránytűnk közben mindvégig Európa felé mutatott, a nyugati szövetségi rendszer felé. Ez a belső iránytű választja el a helyest is a helytelentől” – mondta. Megjegyezte: ahogy a románoknak, úgy a magyaroknak is elege van a megosztottságból, békét és prosperitást szeretnének.

Mint mondta, a béke és a valódi nemzeti összefogás vágya vezérelte, amikor „gyalog, nem páncélozott autóval, lélekből, nemcsak lábon” jött. Megköszönte mindenkinek, aki útközben csatlakozott a menethez, vagy már Nagyváradon várta őket. Úgy folytatta: „Akinek valóban fontos a béke, annak el kell indulnia, és meg kell tennie az első, a második, és ha kell, az egymilliomodik lépést is.”

Aki emberséges, őszinte és békés hazát, nemzetet szeretne, az nem háborút készít elő, nem harcosokat toboroz, hanem a másik szemébe néz, meghallgatja a másképpen gondolkodókat és megfogja a kinyújtott kezet

– utalt beszédében a miniszterelnökre, a kormánypárt háborús retorikájára és a Harcosok Klubja Fidesz-szerveződésre Magyar.

Arról is beszélt, milyen sokat jelent neki Erdély és a Partium, emlékszik arra is, hogy a román forradalom idején sok anyaországi magyarral közösen igyekeztek segíteni, és a fülébe csengenek a marosvásárhelyi eseményekkor a magyarokat védő Puczi Béla szavai: „Ne féljetek magyarok, megjöttek a cigányok.” Azt mondta, Erdély és a Partium arra tanít, mit jelent a tartás és a hűség, hogyan kapcsolódik az élő múlt és a jelen.

Ezután a Tisza elnöke áttért arra, amiért elindult Budapestről Nagyváradra, hiszen ez azért történt, mert a határon túli magyar közösséget erősen felkorbácsolta Orbán Viktor tihanyi beszéde, emiatt döntötte el Magyar, hogy útra kel. Orbánnak a választáson végül alulmaradt, szélsőséges és magyarellenes George Simiont dicsérő beszédéről azt mondta:

Tudom, hogy milyen fájdalmat, megdöbbenést, szomorúságot és csalódottságot okozott, amikor a magyar miniszterelnök egy olyan ember nézeteit hirdette, aki őseink sírján ugrálva gyalázta meg az úzvölgyi temetőt.

Magyar a beszédében azt találgatta: „Vajon aljas politikai alku vezérelte a miniszterelnököt, hogy szembe köpje és elárulja a külhoni magyar testvéreinket? Vajon magától tette vagy utasították?” Akárhogy is, szerinte „árulás volt ez, a magyarság elárulása idegen érdekek miatt.” Ráadásul álláspontja szerint ahhoz fogható árulás, amit Gyurcsány Ferenc tett, amikor a kettős állampolgárság ellen lépett fel a népszavazáson 2004-ben. Ezért mondta, hogy most van remény arra, hogy „lezárhassunk egy árulástól árulásig tartó dicstelen két évtizedet, a 2004-es gyurcsányi árulástól Orbán tihanyi beszédéig, Gyurcsány már lemondott, de a stafétát átvevő Orbán Viktornak is mennie kell!”

Orbán a hatalom megtartása érdekében most remegve, egyre durvább eszközökkel, minden határt átlépve megtesz bármit, nem törődve azzal, milyen károkat, óriási sebeket okoz a nemzetnek, és meg is osztja a nemzetet – folytatta Magyar Péter. Megjegyezte, hogy ő viszont nem változott: „az egységes, magyar nemzet oldalán álltam mindig is.” Hozzátette: most pedig

elhoztuk az anyaország szolidaritását, és az üzenetet, hogy egyfajta magyar van – éljen bárhol a világban –, és a legnehezebb pillanatokban sem vagytok egyedül.

Magyar arról is beszélt, hogy 11 nap és egymillió lépés kellett ahhoz, hogy meglássa és észrevegye a világ, az emberek képesek összefogni, ez pedig remény arra, hogy van megújulás, hogy van lehetőség együttműködésre Magyarország, Románia és Európa között. Ezért szerinte az egymillió lépés, az út nem valaminek a vége, hanem valaminek a kezdete.

„Egy emberséges és békés Magyarországhoz és Európához vezethet minket” – mondta. Magáról szólva pedig megjegyezte: „Nem számít az izomláz, a fizikai fáradtság, mert a lelkemben könnyebb és frissebb vagyok, mint valaha, több erőt érzek most magamban, mint az elmúlt egy évben bármikor.”

A Tisza Párt elnöke arról is beszélt, hogy a Nagyváradra vezető útja a békéért és az összefogásért bebizonyította, hogy meg tudják csinálni: „az emberek felkeltek a fotelből, a tanárok, könyvelők, buszvezetők, állattenyésztők, melósok, tiszta tekintetű magyarok, fiatalok és idősek, határon innen és túl túracipót húztak és csatlakoztak a menethez, hogy elmondják, szükségük van a változásra”. Mint mondta, „a magyar nép szomjazza a békét, vágyik a nyugalomra, reméli és óhajtja, hogy a politika egyszer végre hagyja, hogy mindenki élhesse az életét, és olyan hazára vágyik, amelyik nem bélyegzi meg, nem taszítja reménytelenségbe és kiszolgáltatottságba”. Kijelentette:

Az orbáni rombolás, gyűlöletkeltés, árokásás a múlté, a végső visszaszámlálás megkezdődött!

Zárásként a román néphez is szólt Magyar. „Örülünk, hogy vasárnap az erdélyi magyarság és a románok közösen elutasították a gyűlöletet és kimondták, hogy nem akarnak Orbán vagy egy még nagyobb hatalom kottájából játszani” – mondta, arra kérve a románokat, hogy ne ellenségként, hanem lehetőségként tekintsenek a magyarokra, Magyarországra, mert „megéri jóban lenni” egymással, hiszen „a schengeni határok bővítésével a fizikai határok is megszűntek, és ezután nem kell félni egymáshoz közeledni, megértéssel fordulni a másik felé.”

„Ezzel a zarándokúttal is azt üzenjük, véget kell vetni a gyűlölködésnek, hozzá kell kezdeni a sebek begyógyításához, ezért védeni és ápolni fogjuk, ami most elkezdődött” – magyarázta Magyar Péter, aki mielőtt elbúcsúzott volna a hallgatóságától azzal, hogy „Isten áldja a békét és az összefogást, határon innen és túl”, megjegyezte:

Sok minden fáj, sok minden igazságtalan, de nem adjuk fel soha, hiszen egy a zászló, egy a nemzet, és mi magyarok, éljünk bármely pontján is a világnak, egy vérből valók vagyunk.

