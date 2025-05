Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4759ff0f-1556-4354-9bcb-b951b73ee0f3","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"A kormányfő korábbi nem hivatalos tanácsadója csöndben beszállt abba a katonai repülőgépeket gyártó cseh cégbe, amelytől a honvédség is rendelt már. Habony Árpád tulajdonrésze egykor Szalay-Bobrovniczky Kristófé volt.","shortLead":"A kormányfő korábbi nem hivatalos tanácsadója csöndben beszállt abba a katonai repülőgépeket gyártó cseh cégbe...","id":"20250522_hvg-habony-arpad-hadiipari-befektetes-radar-alatt-aero-Vodochody","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4759ff0f-1556-4354-9bcb-b951b73ee0f3.jpg","index":0,"item":"f4e5f7a9-496b-40fd-9b94-8dd4ad3a2506","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-habony-arpad-hadiipari-befektetes-radar-alatt-aero-Vodochody","timestamp":"2025. május. 22. 11:56","title":"Habony Árpád már hadiiparban is utazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d28e124-c4c6-48f0-9eca-b993b9854c30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebben az ütemben a villamosvonal a Szent Gellért tér felől a Műegyetem rakparton végigvezetve elérné a Kopaszi-gát térségét.","shortLead":"Ebben az ütemben a villamosvonal a Szent Gellért tér felől a Műegyetem rakparton végigvezetve elérné a Kopaszi-gát...","id":"20250522_adminisztrativ-hiba-budai-fonodo-villamos-tender-visszavonas-epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d28e124-c4c6-48f0-9eca-b993b9854c30.jpg","index":0,"item":"3d86b801-f9a3-46ac-ba38-bb8b9e299ad8","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_adminisztrativ-hiba-budai-fonodo-villamos-tender-visszavonas-epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium","timestamp":"2025. május. 22. 09:04","title":"Adminisztratív hiba miatt vonta vissza Lázár minisztériuma a budai fonódó villamos tenderét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549f40d2-f051-401e-9da3-8fca41ddd36d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A magyar vásárlóktól várja a nemzetgazdasági miniszter, hogy végre felpörgessék a gazdaságot.","shortLead":"A magyar vásárlóktól várja a nemzetgazdasági miniszter, hogy végre felpörgessék a gazdaságot.","id":"20250522_Nagy-Marton-arres-arak-inflacio-novekedes-vasarlas-beruhazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/549f40d2-f051-401e-9da3-8fca41ddd36d.jpg","index":0,"item":"4892b696-4dc3-44fe-ad4a-85f1eb508c14","keywords":null,"link":"/kkv/20250522_Nagy-Marton-arres-arak-inflacio-novekedes-vasarlas-beruhazas","timestamp":"2025. május. 22. 10:19","title":"Nagy Márton váratlan lépése: közölte, hogy egy árucsoportnál még nem korlátozzák az árrést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eddff3ca-2d85-44d4-af1e-77d76e00a760","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Pótlóbuszok járnak majd. ","shortLead":"Pótlóbuszok járnak majd. ","id":"20250522_Jon-a-nagy-nyari-felfordulas-jon-a-koruton-leall-a-4-6-os","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eddff3ca-2d85-44d4-af1e-77d76e00a760.jpg","index":0,"item":"a19046cf-ae8f-491a-a4c2-55e52fa53fe8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_Jon-a-nagy-nyari-felfordulas-jon-a-koruton-leall-a-4-6-os","timestamp":"2025. május. 22. 08:46","title":"Jön a nyári felfordulás a nagykörúton – leáll a 4-6-os egy szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4212da48-728e-4d65-9447-83d93365e704","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, az Apple is szeretne egy olyan szemüveget készíteni, amely mögött a mesterséges intelligencia dolgozik. Ezt akár már 2026-ban bemutathatja a vállalat.","shortLead":"Úgy tűnik, az Apple is szeretne egy olyan szemüveget készíteni, amely mögött a mesterséges intelligencia dolgozik. Ezt...","id":"20250523_apple-mesterseges-intelligencia-csodaszemuveg-viselheto-eszkoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4212da48-728e-4d65-9447-83d93365e704.jpg","index":0,"item":"e2715156-c3f2-4387-baeb-a3439a740533","keywords":null,"link":"/tudomany/20250523_apple-mesterseges-intelligencia-csodaszemuveg-viselheto-eszkoz","timestamp":"2025. május. 23. 17:03","title":"Jöhet az Apple új csodaszemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A céges díjakról és a pénzforgalmi költségekről akar tárgyalni a jegybankelnök a bankokkal.","shortLead":"A céges díjakról és a pénzforgalmi költségekről akar tárgyalni a jegybankelnök a bankokkal.","id":"20250522_bankok-varga-mihaly-hitel-dijak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad.jpg","index":0,"item":"c8616562-6e75-499e-85bc-b06b49d372be","keywords":null,"link":"/kkv/20250522_bankok-varga-mihaly-hitel-dijak","timestamp":"2025. május. 22. 10:34","title":"Összeszorulhat a bankvezetők gyomra, Varga Mihály újabb egyeztetésre hívja össze őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c629c9-e957-4ae3-8cfb-1fc69ee9d4ed","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Az elektromos autózás fejlődésével ma már nem számít különlegességnek az elektromos áruszállítók használata. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy miért nem helytállóak a villanyhajtású járművekkel kapcsolatos fenntartások – már ebben a szegmensben sem. ","shortLead":"Az elektromos autózás fejlődésével ma már nem számít különlegességnek az elektromos áruszállítók használata...","id":"20250520_fordmagyarorszag_elektrifikacio_flotta_elektromos_haszongepjarmu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12c629c9-e957-4ae3-8cfb-1fc69ee9d4ed.jpg","index":0,"item":"8762f0c3-3db7-483b-8c51-1573a3dff78b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250520_fordmagyarorszag_elektrifikacio_flotta_elektromos_haszongepjarmu","timestamp":"2025. május. 21. 19:30","title":"Elektrifikáció a flottában? Mutatjuk a számokat és az érveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"d72106f7-194b-41cd-834b-9f0f1417a45f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A magyar jogállamiság teljes ellehetetlenülésétől félnek. ","shortLead":"A magyar jogállamiság teljes ellehetetlenülésétől félnek. ","id":"20250523_Atlathatosagi-torveny-az-EP-ot-frakciojanak-kepviseloi-kerik-hogy-az-EU-mindent-Magyarorszagnak-szant-penzt-fagyasszon-be","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d72106f7-194b-41cd-834b-9f0f1417a45f.jpg","index":0,"item":"b48e9da9-c86e-4a0b-af8a-5c57d6b1a63d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_Atlathatosagi-torveny-az-EP-ot-frakciojanak-kepviseloi-kerik-hogy-az-EU-mindent-Magyarorszagnak-szant-penzt-fagyasszon-be","timestamp":"2025. május. 23. 07:31","title":"„Átláthatósági” törvény: az EP öt frakciójának képviselői kérik, hogy az EU minden Magyarországnak szánt pénzt fagyasszon be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]