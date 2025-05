Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"37c8d6de-2c14-46f6-83fa-1b451b4921df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Good Bye, Lenin! és a Becstelen brigantyk sztárja újabb előadást nézett meg Budapesten.","shortLead":"A Good Bye, Lenin! és a Becstelen brigantyk sztárja újabb előadást nézett meg Budapesten.","id":"20250512_Az-Operahazban-tunt-fel-Daniel-Bruhl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37c8d6de-2c14-46f6-83fa-1b451b4921df.jpg","index":0,"item":"5ea8fa12-b337-4938-a9e4-92fdb80643f4","keywords":null,"link":"/kultura/20250512_Az-Operahazban-tunt-fel-Daniel-Bruhl","timestamp":"2025. május. 12. 16:11","title":"Az Operaházban tűnt fel Daniel Brühl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök egyetért Trumppal abban az elképzelésében, hogy legyen teljes és feltétel nélküli tűzszünet Ukrajna és Oroszország között.","shortLead":"Az ukrán elnök egyetért Trumppal abban az elképzelésében, hogy legyen teljes és feltétel nélküli tűzszünet Ukrajna és...","id":"20250512_oroszorszag-ukrajna-tuzszunet-targyalas-zelenszkij-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f.jpg","index":0,"item":"798e38a8-3b36-4e3f-bc01-b68e88b6aac7","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_oroszorszag-ukrajna-tuzszunet-targyalas-zelenszkij-trump","timestamp":"2025. május. 12. 21:10","title":"Zelenszkij támogatja, hogy Trump is részt vegyen az isztambuli találkozón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdc82bf-f6b7-4b7d-93c2-97993e16df29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Februárban Gladkov kormányzó arról is beszélt, hogy a háború 2023-as kitörése óta a területen 13 900 autó rongálódott meg, amiért az állam 2,5 milliárd rubelt (kb. 11,4 milliárd forintot) fizettek ki, tehát átlagosan, nagyjából 820 ezer forintot autónként.","shortLead":"Februárban Gladkov kormányzó arról is beszélt, hogy a háború 2023-as kitörése óta a területen 13 900 autó rongálódott...","id":"20250512_kormanyzo-belgorod-oroszorszag-autok-karterites-helyiek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7bdc82bf-f6b7-4b7d-93c2-97993e16df29.jpg","index":0,"item":"e70873e0-e2c4-486f-9c0a-18742249b534","keywords":null,"link":"/elet/20250512_kormanyzo-belgorod-oroszorszag-autok-karterites-helyiek","timestamp":"2025. május. 12. 20:36","title":"Orosz kormányzó: A helyiek a kártérítésre pályáznak és ezért hagyják kitéve a régi autóikat az ukrán tüzérség támadásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72536df2-94a2-438f-ada2-e1e3726d783a","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Az AC Milan egykori szakmai igazgatója, Zvonimir Boban egy podcastban árult el részleteket.","shortLead":"Az AC Milan egykori szakmai igazgatója, Zvonimir Boban egy podcastban árult el részleteket.","id":"20250513_szoboszlai-dominik-ac-milan-atigazolas-zvonimir-boban-podcast-liverpool","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72536df2-94a2-438f-ada2-e1e3726d783a.jpg","index":0,"item":"06664a87-d955-468a-9073-2b67f93d1491","keywords":null,"link":"/sport/20250513_szoboszlai-dominik-ac-milan-atigazolas-zvonimir-boban-podcast-liverpool","timestamp":"2025. május. 13. 12:46","title":"Kis híján Milánóban kötött ki Szoboszlai – kiderült, miért hiúsult meg az átigazolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Putyin ismét sikeresen vert éket Európa és Amerika közé. Putyin és Zelenszkij nem azért terjesztette elő a maga javaslatát, mert lát esélyt a megegyezésre. Trump tárgyalási stratégiája szomorújáték. Ha egy szuperhatalmat irányítasz, nem ignorálhatod a világot. Trump a vámháborús romhalmaz tetején ünnepli saját magát. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Putyin ismét sikeresen vert éket Európa és Amerika közé. Putyin és Zelenszkij nem azért terjesztette elő a maga...","id":"20250513_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"8d3f8e2b-1df4-4546-b7c0-4d7dc5eca4ad","keywords":null,"link":"/360/20250513_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 13. 10:44","title":"Putyin az orránál fogva vezeti Trumpot; Trump még mindig beveszi, hogy Putyin ártatlan – a világsajtó készül az ukrán–orosz béketárgyalásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4a3438-3b07-4fd8-a1cd-32775a01d3fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök szavai szerint azt sem veszik figyelembe, ha Hamász újabb túszokat enged szabadon. ","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök szavai szerint azt sem veszik figyelembe, ha Hamász újabb túszokat enged szabadon. ","id":"20250513_benjamin-netanjahu-izrael-gaza-haboru-tuszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b4a3438-3b07-4fd8-a1cd-32775a01d3fc.jpg","index":0,"item":"42fe62f3-eb3a-4e60-a88b-a0b90f8cf1ce","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_benjamin-netanjahu-izrael-gaza-haboru-tuszok","timestamp":"2025. május. 13. 20:41","title":"Benjámin Netanjahu: „Olyan körülmény nem lesz, hogy leállítjuk a háborút\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c58a496b-12b8-46db-bc1a-e461e4620638","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia színész két nőt zaklatott egy 2021-es filmforgatáson. ","shortLead":"A francia színész két nőt zaklatott egy 2021-es filmforgatáson. ","id":"20250513_Gerard-Depardieu-szexualis-zaklatas-eliteltek-bunos-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c58a496b-12b8-46db-bc1a-e461e4620638.jpg","index":0,"item":"340fac0c-9b8c-4814-8ed8-140c02131d76","keywords":null,"link":"/elet/20250513_Gerard-Depardieu-szexualis-zaklatas-eliteltek-bunos-birosag","timestamp":"2025. május. 13. 11:02","title":"Gérard Depardieu-t bűnösnek ítélte a bíróság a szexuális zaklatási perében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab7a7724-4ca6-47f6-8799-21ac60d9f225","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Az amerikai elnök szerint nemhogy az égvilágon semmi gond nem lenne azzal, ha elfogadná a katari királyi család repülőgépét ajándékba, de egyenesen hülye lenne, ha visszautasítaná az ajánlatot. Trumppal viszont most még a saját közössége sem ért egyet egyhangúan, ráadásul az elnöki különgéppé álmodott magánrepülő egy szakértő szerint valójában kémelhárítási rémálom. És nem a fedélzeti “kemencekecske,” miatt, bármi is legyen az.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint nemhogy az égvilágon semmi gond nem lenne azzal, ha elfogadná a katari királyi család...","id":"20250513_Donald-Trump-Katar-maganrepulo-ajandekrepulo-Air-Force-One-megvesztegetes-nemzetbiztonsagi-kockazat-etikai-jogi-aggalyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab7a7724-4ca6-47f6-8799-21ac60d9f225.jpg","index":0,"item":"c6a0c156-cb5f-4b8f-942a-4ad0208edc00","keywords":null,"link":"/360/20250513_Donald-Trump-Katar-maganrepulo-ajandekrepulo-Air-Force-One-megvesztegetes-nemzetbiztonsagi-kockazat-etikai-jogi-aggalyok","timestamp":"2025. május. 13. 20:00","title":"Megvesztegetés, extra lábtérrel: etikai, jogi és nemzetbiztonsági szempontból is durván aggályos Trump katari ajándékrepülője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]