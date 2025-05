Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f1a9c77f-8c7d-4502-be9e-c97ae81acde2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több száz civil szervezet is azonnali lépéseket követel az Európai Bizottságtól a civileket és a sajtót fenyegető és ellehetetlenítő fideszes törvényjavaslat miatt.","shortLead":"Több száz civil szervezet is azonnali lépéseket követel az Európai Bizottságtól a civileket és a sajtót fenyegető és...","id":"20250523_Civil-szervezet-szazai-tiltakoznak-az-Europai-Bizottsagnal-a-fidesz-megfelemlitesi-torvenye-ellen-orszagos-tuntetessorozat-is-keszul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1a9c77f-8c7d-4502-be9e-c97ae81acde2.jpg","index":0,"item":"a53f7793-3651-44e2-9bce-6844697362e6","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_Civil-szervezet-szazai-tiltakoznak-az-Europai-Bizottsagnal-a-fidesz-megfelemlitesi-torvenye-ellen-orszagos-tuntetessorozat-is-keszul","timestamp":"2025. május. 23. 11:34","title":"Civil szervezetek százai tiltakoznak az Európai Bizottságnál a Fidesz megfélemlítési törvénye ellen, országos tüntetéssorozat is készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f77262-f5c2-4b5b-af20-78f1d9cfb446","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök éppen akkor puhítja fel álláspontját Moszkvával szemben, amikor lényegesen csökken az orosz fölény a fronton. Ez a véleménye több mint egy tucatnyi nyugati illetékesnek és szakembernek, akiket a Washington Post kérdezett meg.","shortLead":"Az amerikai elnök éppen akkor puhítja fel álláspontját Moszkvával szemben, amikor lényegesen csökken az orosz fölény...","id":"20250525_Egyontetu-szakertoi-velemeny-Hamarosan-vegkepp-kifullad-az-orosz-offenziva-Ukrajnaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60f77262-f5c2-4b5b-af20-78f1d9cfb446.jpg","index":0,"item":"afdaa7b8-0b23-46b0-8bda-10a41f9bea46","keywords":null,"link":"/360/20250525_Egyontetu-szakertoi-velemeny-Hamarosan-vegkepp-kifullad-az-orosz-offenziva-Ukrajnaban","timestamp":"2025. május. 25. 09:16","title":"Hamarosan végképp kifulladhat az orosz offenzíva Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bb5bde-8b1b-4991-a6a6-d4af3fb8f478","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A felvétel futótűzként terjed a közösségi médiában.","shortLead":"A felvétel futótűzként terjed a közösségi médiában.","id":"20250524_praga-lidl-akcio-learazas-verekedes-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60bb5bde-8b1b-4991-a6a6-d4af3fb8f478.jpg","index":0,"item":"486b7bfb-3953-43d2-acdd-b0845e353969","keywords":null,"link":"/kkv/20250524_praga-lidl-akcio-learazas-verekedes-video","timestamp":"2025. május. 24. 18:38","title":"Akciós termékekért verekedtek össze a vásárlók egy prágai Lidlben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c57d04f8-8d14-4a0a-a96c-323856a106a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Beelőzött a Huawei, mondhatnánk, ugyanis egy olyan összehajtható géppel rukkolt ki, amelyik olyan, mint ha az Apple sokat pletykált hajtható iPadje (MacBookja?) lenne.","shortLead":"Beelőzött a Huawei, mondhatnánk, ugyanis egy olyan összehajtható géppel rukkolt ki, amelyik olyan, mint ha az Apple...","id":"20250524_huawei-matebook-fold-ultimate-bemutato-osszehajthato-notebook","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c57d04f8-8d14-4a0a-a96c-323856a106a0.jpg","index":0,"item":"80f1e396-fe9f-4fb8-b35e-d0641f572ff5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250524_huawei-matebook-fold-ultimate-bemutato-osszehajthato-notebook","timestamp":"2025. május. 24. 16:03","title":"Egy elég különleges számítógéppel rukkolt ki a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeeb1a68-0ad0-4f3d-805a-25b0b240d98e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nagy Márton két tubus fogkrém megvásárlásával büszkélkedik; a kormány szerint szépen nőhet a gazdaságunk, csak legyen hirtelen jó minden külföldön és itthon is; egy év alatt kétezer milliárd forinttal nőtt a leggazdagabb magyarok vagyona. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nagy Márton két tubus fogkrém megvásárlásával büszkélkedik; a kormány szerint szépen nőhet a gazdaságunk, csak legyen...","id":"20250525_Es-akkor-arres-borotvahab-koltsegvetes-gazdagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eeeb1a68-0ad0-4f3d-805a-25b0b240d98e.jpg","index":0,"item":"a33935c5-d0e1-4ad0-b652-c97756f944e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250525_Es-akkor-arres-borotvahab-koltsegvetes-gazdagok","timestamp":"2025. május. 25. 08:01","title":"És akkor a harcosok klubja csatába indul a drága borotvahab ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b843fff-0da8-43f1-9b7c-f46e628abca2","c_author":"Péter Tamás","category":"360","description":"A NER immár nemcsak uralkodni akar, hanem hinni is szeretne abban, amit állít, máskülönben egyre inkább megkérdőjeleződne saját identitása is. Ha a rendszer döntéshozói biztonsági fenyegetésként tekintenek az ellenzéki szereplőkre, a kormánykritikus sajtóra, az EU-ra vagy a civil társadalomra, akkor minden eszközt legitimnek érezhetnek velük szemben – akár a jogállamiság keretein kívül is. ","shortLead":"A NER immár nemcsak uralkodni akar, hanem hinni is szeretne abban, amit állít, máskülönben egyre inkább...","id":"20250524_uldozesi-mania-ner-titkosszolgalatok-atlathatosagi-torveny-ellensegkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b843fff-0da8-43f1-9b7c-f46e628abca2.jpg","index":0,"item":"1d68e320-998e-435d-a611-e1fa8737182e","keywords":null,"link":"/360/20250524_uldozesi-mania-ner-titkosszolgalatok-atlathatosagi-torveny-ellensegkep","timestamp":"2025. május. 24. 07:51","title":"Üldözési mánia a NER-ben: titkosszolgálati logikával gyártják az új ellenségképeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminiszter szerint nem elegáns ortodox államok számára, hogy egy katolikus helyszínen vitassák meg a nézeteltéréseiket.","shortLead":"Az orosz külügyminiszter szerint nem elegáns ortodox államok számára, hogy egy katolikus helyszínen vitassák meg...","id":"20250523_orosz-ukran-haboru-szergej-lavrov-dmitrij-peszkov-beketargyalasok-vatikan-xiv-leo-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a.jpg","index":0,"item":"a9dbf3be-3c35-4863-8f76-648a9851f5c3","keywords":null,"link":"/vilag/20250523_orosz-ukran-haboru-szergej-lavrov-dmitrij-peszkov-beketargyalasok-vatikan-xiv-leo-papa","timestamp":"2025. május. 23. 12:32","title":"Lavrov nem hiszi, hogy a Vatikán jó helyszíne lenne az orosz–ukrán tárgyalásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b956469-2844-47d5-9f7c-2012d73a851b","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"A FIFA, élén vezetőjével, Gianni Infantinóval egészpályás letámadást indított azért, hogy részese lehessen az európai klubfutballnak, és újra átvegye az irányítást világszinten is. Ez láthatóan nem tetszik Aleksander Ceferin UEFA-elnöknek, így a két szövetség között ismét fellángolt a viszály, ami a FIFA paraguayi kongresszusán csúcsosodott ki. ","shortLead":"A FIFA, élén vezetőjével, Gianni Infantinóval egészpályás letámadást indított azért, hogy részese lehessen az európai...","id":"20250524_fifa-uefa-haboru-feszultseg-gianni-infantino-aleksander-ceferin-klubvilagbajnoksag-bajnokok-ligaja-donald-trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b956469-2844-47d5-9f7c-2012d73a851b.jpg","index":0,"item":"c3e78275-da48-4984-a863-a805ea202b30","keywords":null,"link":"/sport/20250524_fifa-uefa-haboru-feszultseg-gianni-infantino-aleksander-ceferin-klubvilagbajnoksag-bajnokok-ligaja-donald-trump-ebx","timestamp":"2025. május. 24. 19:45","title":"Örökös harc dúl a futball nagyurai között, a háttérben pedig már ott mosolyog Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]