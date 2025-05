Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8ef3990b-517a-4abf-a7fc-6b75d94c60fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Felemásra sikeredett a SpaceX legújabb tesztje, amelyben a Starship űrhajó képességeit igyekezett próbára tenni a vállalat.","shortLead":"Felemásra sikeredett a SpaceX legújabb tesztje, amelyben a Starship űrhajó képességeit igyekezett próbára tenni...","id":"20250528_spacex-starship-urhajo-teszt-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ef3990b-517a-4abf-a7fc-6b75d94c60fb.jpg","index":0,"item":"1c7438a0-5bf0-438a-aa5d-bb1007528a52","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_spacex-starship-urhajo-teszt-video","timestamp":"2025. május. 28. 09:02","title":"Felrobbant és az Indiai-óceánba hullott a SpaceX Starship űrhajója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az államkassza a sok kedvezmény miatt jövőre már a potenciális jövedelemadó-bevétel 22 százalékáról mond le. A várt bevétel teljesülése is erősen kétséges, az idei pocsék gazdasági adatok nyomán a tavalyi bérmegállapodásban 2026-ra rögzített 13 százalékos minimálbér-emelés jelen állás szerint reálisan csak 10-11 százalék lehet.","shortLead":"Az államkassza a sok kedvezmény miatt jövőre már a potenciális jövedelemadó-bevétel 22 százalékáról mond le. A várt...","id":"20250527_minimalber-emeles-2026-eluszott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"efc49715-d282-4f63-99df-5a343994e86b","keywords":null,"link":"/360/20250527_minimalber-emeles-2026-eluszott","timestamp":"2025. május. 27. 11:03","title":"A jövő évi minimálbér-emelés jelen állás szerint elúszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hétfőn három gyermekotthont látogatnak meg ajándékokkal, Magyar szerint most rögtön aláírták az engedélyeket, nem úgy mint adventkor.","shortLead":"Hétfőn három gyermekotthont látogatnak meg ajándékokkal, Magyar szerint most rögtön aláírták az engedélyeket, nem...","id":"20250526_magyar-peter-ajandek-foti-gyermekotthon-ajandek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"a907cb9c-2e63-45a1-9aa6-bef40f66244e","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_magyar-peter-ajandek-foti-gyermekotthon-ajandek","timestamp":"2025. május. 26. 14:07","title":"Magyar Péternek végül csak sikerült ajándékot vinnie a fóti gyermekotthonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf8f766-dd11-4fa3-811e-1eca045c87f1","c_author":"Kövesdi Veronika - Metz Rudolf Tamás","category":"360","description":"A Harcosok Klubja nem egyszerűen egy új kampányeszköz, ez a politikai vallásgyakorlat új szintje, amelynek résztvevői olyan küldetést kapnak, mintha hittérítők volnának. Kövesdi Veronika és Metz Rudolf Tamás elemzése Orbán Viktor legújabb kampányeszközéről.","shortLead":"A Harcosok Klubja nem egyszerűen egy új kampányeszköz, ez a politikai vallásgyakorlat új szintje, amelynek résztvevői...","id":"20250526_Harcosok-klubja-A-szektas-logikara-epulo-politikai-megachurch-Kovesdi-Veronika-Metz-Rudolf-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdf8f766-dd11-4fa3-811e-1eca045c87f1.jpg","index":0,"item":"d9e616e5-f641-4771-989a-704965ae2011","keywords":null,"link":"/360/20250526_Harcosok-klubja-A-szektas-logikara-epulo-politikai-megachurch-Kovesdi-Veronika-Metz-Rudolf-Tamas","timestamp":"2025. május. 26. 15:30","title":"Harcosok Klubja, a szektás logikára épülő politikai megachurch ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fad8ca9-4199-499c-816f-8d49adfa3148","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Unitree kínai vállalat humanoid robotja már bokszolni is úgy tud, mint egy ember, igaz, a mozgása ezen a téren még kissé sutának tűnik.","shortLead":"A Unitree kínai vállalat humanoid robotja már bokszolni is úgy tud, mint egy ember, igaz, a mozgása ezen a téren még...","id":"20250526_unitree-robotics-g1-box-humanoid-robot-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fad8ca9-4199-499c-816f-8d49adfa3148.jpg","index":0,"item":"65feba66-82be-46fa-a0d5-1ccba87996a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_unitree-robotics-g1-box-humanoid-robot-video","timestamp":"2025. május. 26. 16:03","title":"Már bokszolni is tud a kínai humanoid robot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5168429-d21b-4343-9c44-750180a3e964","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egymás megismerése kulcsfontosságú lehet a csapatkohézió megteremtésében. Ehhez hasznos, ha kiszakadunk a mindennapi hajtásból, és olyan helyzetben találkozunk a többiekkel, amelyben lehetőséget kapunk a mélyebb beszélgetésekre.","shortLead":"Egymás megismerése kulcsfontosságú lehet a csapatkohézió megteremtésében. Ehhez hasznos, ha kiszakadunk a mindennapi...","id":"20250526_szilagyi-aron-kenyeres-andras-penge-podcast-mentalis-gyakorlat-ismerd-meg-a-masikat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5168429-d21b-4343-9c44-750180a3e964.jpg","index":0,"item":"bf945bd1-cd54-4fe4-8df2-5bae1c46e41a","keywords":null,"link":"/elet/20250526_szilagyi-aron-kenyeres-andras-penge-podcast-mentalis-gyakorlat-ismerd-meg-a-masikat","timestamp":"2025. május. 26. 12:16","title":"Hogyan segítheti a célunk elérését, ha megismerjük azokat, akikkel együtt küzdünk érte?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83a75d2-27f2-41dc-a927-19b6c970cee5","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Max Verstappen szerint dobálhatnának eléjük banánokat is, George Russell repülőből dobna vizet a pályára, hogy izgalmasabbá váljon a hercegség F1-es versenye. ","shortLead":"Max Verstappen szerint dobálhatnának eléjük banánokat is, George Russell repülőből dobna vizet a pályára...","id":"20250526_monacoi-nagydij-f1-elozes-taktika-verseny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e83a75d2-27f2-41dc-a927-19b6c970cee5.jpg","index":0,"item":"9e87270c-fa5e-4918-bdcb-45fa66ca514c","keywords":null,"link":"/sport/20250526_monacoi-nagydij-f1-elozes-taktika-verseny-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 18:37","title":"Elég-e a csillogó körítés ahhoz, hogy az F1 megmaradjon Monacóban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85613025-8b0c-46f9-8383-834ecc0d4ad3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legrégebbi teljes emberi ujjlenyomatát találták meg spanyol tudósok, akik alaposan ki is elemezték a leletet.","shortLead":"A világ legrégebbi teljes emberi ujjlenyomatát találták meg spanyol tudósok, akik alaposan ki is elemezték a leletet.","id":"20250527_vilag-legregebbi-ujjlenyomata-neandervolgyi-ember-felfedezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85613025-8b0c-46f9-8383-834ecc0d4ad3.jpg","index":0,"item":"e99e99b2-cb1f-4ed8-96e1-59324fc9841b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_vilag-legregebbi-ujjlenyomata-neandervolgyi-ember-felfedezes","timestamp":"2025. május. 27. 11:03","title":"Megtalálták a világ legrégebbi ujjlenyomatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]