[{"available":true,"c_guid":"71935088-ecd5-40f4-9547-e428cf119a8f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A német Scope Ratings a nem teljesítő szintre minősítette le a Nitrogénművek lejárt határidejű, 200 millió eurós kötvénycsomagját.","shortLead":"A német Scope Ratings a nem teljesítő szintre minősítette le a Nitrogénművek lejárt határidejű, 200 millió eurós...","id":"20250528_Bige-mutragya-bocli-scope-ratings-leminosites-nitrogenmuvek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71935088-ecd5-40f4-9547-e428cf119a8f.jpg","index":0,"item":"e9110dee-7f76-4627-8974-3cee0bff6d13","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Bige-mutragya-bocli-scope-ratings-leminosites-nitrogenmuvek","timestamp":"2025. május. 28. 14:03","title":"Nagy bajba került a műtrágyakirály, a bóvli legaljára sorolták be Bige László cégének kötvényeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd040ba9-b862-4453-be96-a6da623856c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gyorsan terjedő, bár általában megelőzhető melanóma az esetek több mint 80 százalékában az UV-sugárzásnak való kitettségnek tudható be – derül ki a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) friss jelentéséből.","shortLead":"A gyorsan terjedő, bár általában megelőzhető melanóma az esetek több mint 80 százalékában az UV-sugárzásnak való...","id":"20250528_who-iarc-jelentes-melanoma-uv-sugarzas-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd040ba9-b862-4453-be96-a6da623856c9.jpg","index":0,"item":"a56c1b64-4852-4892-b411-ad9af70e32c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_who-iarc-jelentes-melanoma-uv-sugarzas-kutatas","timestamp":"2025. május. 28. 18:03","title":"Sokkoló adatokat közölt a WHO – erre nagyon figyeljen a nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d09bf1c-2cef-45f1-b080-d2e83e7ad8c0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fejlesztés mögött az a Vertán György áll, akinek a lakásában élt Vogel Evelin, és aki munkát adott Varga Juditnak.","shortLead":"A fejlesztés mögött az a Vertán György áll, akinek a lakásában élt Vogel Evelin, és aki munkát adott Varga Juditnak.","id":"20250528_vertan-gyorgy-voir-vedonok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d09bf1c-2cef-45f1-b080-d2e83e7ad8c0.jpg","index":0,"item":"53945bae-5e12-4be6-8a43-f3a3b2708b51","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_vertan-gyorgy-voir-vedonok","timestamp":"2025. május. 28. 08:07","title":"444: Használhatatlan programot kényszerítettek rá a védőnőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"685845c2-33be-4287-9ab6-1e3520aae60d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nagyot kaszáltak a Fideszhez köthető szervezetek a kormány civileknek kiírt pályázatán. 