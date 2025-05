Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ff743a4b-ee8d-4f58-802c-aace1b93f539","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A mentőcsapatok most a Telegdy nevű rész megóvásán dolgoznak.","shortLead":"A mentőcsapatok most a Telegdy nevű rész megóvásán dolgoznak.","id":"20250529_szekelyfold-arviz-parajdi-sobanya-elontott-turisztikai-szint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff743a4b-ee8d-4f58-802c-aace1b93f539.jpg","index":0,"item":"7c0e8140-b3fd-4665-8da8-30e0cea1afa8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_szekelyfold-arviz-parajdi-sobanya-elontott-turisztikai-szint","timestamp":"2025. május. 29. 12:38","title":"Elöntötte a víz a parajdi sóbánya turisztikai szintjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24db5b-bbd6-4c2a-8973-d4be5a8510ff","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a komoly terepjáró-képességgekkel rendelkező kisautó jó néhány évtizeddel visszatekeri az idő kerekét.","shortLead":"Ez a komoly terepjáró-képességgekkel rendelkező kisautó jó néhány évtizeddel visszatekeri az idő kerekét.","id":"20250529_30-eves-de-alig-hasznalt-fiat-panda-4x4-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f24db5b-bbd6-4c2a-8973-d4be5a8510ff.jpg","index":0,"item":"4eea90a8-88ed-4ea1-aea7-49cf12d2e348","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_30-eves-de-alig-hasznalt-fiat-panda-4x4-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. május. 29. 06:41","title":"30 éves, de alig használt Panda 4×4 vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412abd71-0752-426c-9e16-55c133ed1a01","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az alapváltozatnál közel kétszer nagyobb teljesítménnyel bír ez a vadonatúj BMW M4.","shortLead":"Az alapváltozatnál közel kétszer nagyobb teljesítménnyel bír ez a vadonatúj BMW M4.","id":"20250529_dupla-elvezet-922-loerovel-tamad-a-legujabb-bmw-m4-manhart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/412abd71-0752-426c-9e16-55c133ed1a01.jpg","index":0,"item":"e5bcb426-9223-4e60-a8d8-7949eb6b1c95","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_dupla-elvezet-922-loerovel-tamad-a-legujabb-bmw-m4-manhart","timestamp":"2025. május. 29. 07:21","title":"Dupla élvezet: 922 lóerővel támad a legújabb BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae728882-6618-422d-af9f-68dd8488f120","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csendes Olivér, a Visit Hungary Nonprofit Zrt. vezérigazgatója jól járt a forintgyengüléssel.","shortLead":"Csendes Olivér, a Visit Hungary Nonprofit Zrt. vezérigazgatója jól járt a forintgyengüléssel.","id":"20250529_Euroban-kapja-fizeteset-egy-allami-cegvezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae728882-6618-422d-af9f-68dd8488f120.jpg","index":0,"item":"c4b0d3fb-f1d2-4f6b-9a5a-03a8a9db6912","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_Euroban-kapja-fizeteset-egy-allami-cegvezeto","timestamp":"2025. május. 29. 07:53","title":"Euróban kapja fizetését egy állami cégvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06f0eaa-8eec-40cb-8252-4c483439efd0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Innentől öt pont helyett már csak egy tételben kell javaslatot tenni a hatékonyság javítására és a pazarlás csökkentésére. Természetesen bárminemű érzékeny adat említése nélkül.","shortLead":"Innentől öt pont helyett már csak egy tételben kell javaslatot tenni a hatékonyság javítására és a pazarlás...","id":"20250528_pentagon-musk-doge-jelentes-megszunik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f06f0eaa-8eec-40cb-8252-4c483439efd0.jpg","index":0,"item":"c530c9ba-4bfd-465f-b345-545068e38d6e","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_pentagon-musk-doge-jelentes-megszunik","timestamp":"2025. május. 28. 17:57","title":"A Pentagon munkavállalóinak ma kell utoljára jelenteniük Musknak, hogy mit értek el előző héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc5775-c962-4aa4-bf3e-afd9728b9390","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ökrös Leventének korábban Orbán Viktorral, Németh Szilárddal és Győzikével is volt közös fotója, most Menczer Tamással pózolt büszkén.","shortLead":"Ökrös Leventének korábban Orbán Viktorral, Németh Szilárddal és Győzikével is volt közös fotója, most Menczer Tamással...","id":"20250528_okros-levente-harcosok-klubja-menczer-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/effc5775-c962-4aa4-bf3e-afd9728b9390.jpg","index":0,"item":"b6c35d31-49c6-4b3a-a3e7-8acf5f21e88b","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_okros-levente-harcosok-klubja-menczer-tamas","timestamp":"2025. május. 28. 13:34","title":"Válasz Online: Idősek lehúzására játszó hálózat vezetőjével pózolt Menczer Tamás a Harcosok Klubjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260a1515-de17-45b3-850e-319a5989417b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Június 21-től újítják fel a vágányokat Rákosrendezőn, emiatt borul a megszokott közlekedés.","shortLead":"Június 21-től újítják fel a vágányokat Rákosrendezőn, emiatt borul a megszokott közlekedés.","id":"20250528_nyugati-palyaudvar-esztergom-a-szob-veresegyhaz-vonat-mav","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/260a1515-de17-45b3-850e-319a5989417b.jpg","index":0,"item":"2fec28a0-9e00-482a-ac9f-640e579ebd1d","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_nyugati-palyaudvar-esztergom-a-szob-veresegyhaz-vonat-mav","timestamp":"2025. május. 28. 15:45","title":"Egy hónapig nem érintik a Nyugatit az esztergomi, a szobi és a veresegyházi vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627a0d79-398f-49c2-9141-d27db41272e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintett EP-képviselők 44 napot kaptak vagyonnyilatkozatuk leadására.","shortLead":"Az érintett EP-képviselők 44 napot kaptak vagyonnyilatkozatuk leadására.","id":"20250528_lex-magyar-peter-tisza-part-nemzeti-valasztasi-bizottsag-ep-kepviselok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/627a0d79-398f-49c2-9141-d27db41272e6.jpg","index":0,"item":"1b74511e-0e9c-4880-a0ba-08c512c1f192","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_lex-magyar-peter-tisza-part-nemzeti-valasztasi-bizottsag-ep-kepviselok","timestamp":"2025. május. 28. 14:07","title":"Hatályba lépett a „lex Magyar”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]