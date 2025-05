Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d29a9d41-227a-41e1-9670-0fedb1ca4718","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A törpesasnak a nyolcvanas években volt az utolsó bizonyított hazai költése. ","shortLead":"A törpesasnak a nyolcvanas években volt az utolsó bizonyított hazai költése. ","id":"20250528_paks-madar-torpesas-duna-drava-nemzeti-park","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d29a9d41-227a-41e1-9670-0fedb1ca4718.jpg","index":0,"item":"fcef390b-8214-4022-b049-a374aae5b979","keywords":null,"link":"/elet/20250528_paks-madar-torpesas-duna-drava-nemzeti-park","timestamp":"2025. május. 28. 11:57","title":"Ritka madár bukkant fel a Paksi ürgemezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4b9386-7320-4d02-8d49-67b5b1b8d961","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kérdezzék a frakciót, Halász Jánost – mondta Gulyás Gergely a kormányinfón azokra a kérdésekre, amelyeket az átláthatósági törvényről tettek fel.","shortLead":"Kérdezzék a frakciót, Halász Jánost – mondta Gulyás Gergely a kormányinfón azokra a kérdésekre, amelyeket...","id":"20250528_gulyas-gergely-atlathatosagi-torveny-vitalyos-eszter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd4b9386-7320-4d02-8d49-67b5b1b8d961.jpg","index":0,"item":"80aaf68c-5187-4cb9-b1ed-a9327de50252","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_gulyas-gergely-atlathatosagi-torveny-vitalyos-eszter-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 17:36","title":"„Nem én vagyok az előterjesztő” – ezzel próbálta lerázni magáról az ellehetetlenítési törvény kérdéseit Gulyás és Vitályos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az előző évi, valamint az elmúlt öt év összesített csalásmegelőző adatait közzétette az Apple, és azt is hangsúlyozta a cég, miért nem érdemes megkerülni a fizetési rendszerüket.","shortLead":"Az előző évi, valamint az elmúlt öt év összesített csalásmegelőző adatait közzétette az Apple, és azt is hangsúlyozta...","id":"20250528_apple-app-store-csalasok-megelozese-jelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0.jpg","index":0,"item":"79e12bef-9c44-42de-9327-d8e91f684795","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_apple-app-store-csalasok-megelozese-jelentes","timestamp":"2025. május. 28. 11:33","title":"3150 milliárd forint értékben előztek meg csalásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736a221f-6360-4468-b01e-d88f41d811e3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Figyelmeztetnek a kutatók: katasztrofális következményei lehetnek, ha továbbra is ilyen ütemben melegszik a bolygó. ","shortLead":"Figyelmeztetnek a kutatók: katasztrofális következményei lehetnek, ha továbbra is ilyen ütemben melegszik a bolygó. ","id":"20250529_tengerviz-szintjenek-emelkedese-migracios-krizis-globalis-felmelegedes-jegolvadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/736a221f-6360-4468-b01e-d88f41d811e3.jpg","index":0,"item":"f8a0566b-3488-4fb3-8feb-cb771c23aa9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_tengerviz-szintjenek-emelkedese-migracios-krizis-globalis-felmelegedes-jegolvadas","timestamp":"2025. május. 29. 19:03","title":"Globális migrációs krízist okozhat az emelkedő tengerszint, már a legoptimistább forgatókönyv is katasztrófához vezethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea8e7734-ef7e-4661-9f99-4ab7b9ae9149","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyarország egyetlen Oscar-kvalifikáló filmfesztiválja minden korábbinál gazdagabb rövidfilmes válogatással és izgalmas szakmai programokkal várja a filmszerető közönséget hét napon át. ","shortLead":"Magyarország egyetlen Oscar-kvalifikáló filmfesztiválja minden korábbinál gazdagabb rövidfilmes válogatással és...","id":"20250528_Generacios-kerdesek-tarsadalmi-kihivasok-formabonto-filmek-csutortokon-indul-a-Friss-Hus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea8e7734-ef7e-4661-9f99-4ab7b9ae9149.jpg","index":0,"item":"84ec8ef5-690d-4f11-93b9-43b74a48a942","keywords":null,"link":"/kultura/20250528_Generacios-kerdesek-tarsadalmi-kihivasok-formabonto-filmek-csutortokon-indul-a-Friss-Hus","timestamp":"2025. május. 28. 16:52","title":"Generációs kérdések, társadalmi kihívások, formabontó filmek – csütörtökön indul a Friss Hús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee0994e-0666-4ce7-9934-97a290952a19","c_author":"HVG","category":"360","description":"Vállalatot alapított a balkáni országban a Valton-Sec tulajdonosa, Varga Lajos és a korábbi fejlesztési miniszter, Fellegi Tamás fiának a cége HypeX Montenegro d.o.o. néven.","shortLead":"Vállalatot alapított a balkáni országban a Valton-Sec tulajdonosa, Varga Lajos és a korábbi fejlesztési miniszter...","id":"20250529_hvg-Valton-Sec-Varga-Lajos-Fellegi-Aron-HypeX-Montenegro-EU-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cee0994e-0666-4ce7-9934-97a290952a19.jpg","index":0,"item":"4897847a-b079-47a2-b06b-193d1140592f","keywords":null,"link":"/360/20250529_hvg-Valton-Sec-Varga-Lajos-Fellegi-Aron-HypeX-Montenegro-EU-tamogatas","timestamp":"2025. május. 29. 06:15","title":"Uniós pénzek felhasználásában segít Montenegróban a Valton-tulaj és a volt fejlesztési miniszter fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006a5a1e-1066-4236-a2bc-47a83b91f0a5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A holland rendőrség és a Haribo közös vizsgálatot indított az ügy kivizsgálására.","shortLead":"A holland rendőrség és a Haribo közös vizsgálatot indított az ügy kivizsgálására.","id":"20250529_hollandia-kannabisz-haribo-gumicukor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/006a5a1e-1066-4236-a2bc-47a83b91f0a5.jpg","index":0,"item":"f75eb9a9-2a26-4d1d-8155-097ee44ca5b1","keywords":null,"link":"/elet/20250529_hollandia-kannabisz-haribo-gumicukor","timestamp":"2025. május. 29. 16:35","title":"Rosszul lett egy holland család, mert kannabisz volt a Haribo gumicukorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1f1c9c-cddd-4a3b-9837-da3dffbc56de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az énekesnő a jubileumra egy nagyszabású életműkoncerttel készül.","shortLead":"Az énekesnő a jubileumra egy nagyszabású életműkoncerttel készül.","id":"20250528_kovacs-kati-60-eves-palyafutas-magyar-posta-belyeg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df1f1c9c-cddd-4a3b-9837-da3dffbc56de.jpg","index":0,"item":"a458c2cd-b5eb-4964-92ce-78c8c4bee0d5","keywords":null,"link":"/kultura/20250528_kovacs-kati-60-eves-palyafutas-magyar-posta-belyeg","timestamp":"2025. május. 28. 09:23","title":"Bélyeggel ünnepli a Magyar Posta Kovács Kati 60 éves pályafutását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]