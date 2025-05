Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d2496c48-58e7-467a-b3d7-4058e201a487","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Őt is meglepte, hogy Donald Trump büntetővámokkal szőnyegbombázta az egész világot, Elon Musk kormányzati tevékenységét pedig sikerként értékeli James J. Carafano, az amerikai elnök tanácsadója és a Heritage Foundation vezető elemzője, aki arról is beszélt a HVG-nek, hogy miért tisztelik és mi miatt intenék óvatosságra Orbán Viktort az amerikai konzervatívok.","shortLead":"Őt is meglepte, hogy Donald Trump büntetővámokkal szőnyegbombázta az egész világot, Elon Musk kormányzati tevékenységét...","id":"20250529_james_carafano_trump-tanacsadoja-interju-magyar-amerikai-kapcsolatok-projekt-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2496c48-58e7-467a-b3d7-4058e201a487.jpg","index":0,"item":"99d8e796-61d4-4cda-8987-4c79e558aa64","keywords":null,"link":"/360/20250529_james_carafano_trump-tanacsadoja-interju-magyar-amerikai-kapcsolatok-projekt-2025","timestamp":"2025. május. 29. 14:01","title":"Trump tanácsadója: Veszélyes pozícióba sodródhat Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe350bb-62b8-42bb-aacb-bf859d8d92ec","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A jelenlegi törvényi szabályozás mellett minél régebben ment valaki nyugdíjba, idővel annál szegényebb lesz – mutat rá a Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozata.","shortLead":"A jelenlegi törvényi szabályozás mellett minél régebben ment valaki nyugdíjba, idővel annál szegényebb lesz – mutat rá...","id":"20250530_30-ezer-forintos-nyugdijas-utalvany-megalazo-alamizsna-MASZSZ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efe350bb-62b8-42bb-aacb-bf859d8d92ec.jpg","index":0,"item":"b353d2ca-7160-4149-8d0e-6b5b80b17624","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_30-ezer-forintos-nyugdijas-utalvany-megalazo-alamizsna-MASZSZ","timestamp":"2025. május. 30. 11:12","title":"„Megalázó alamizsna” – a 30 ezer forintos utalvány helyett nyugdíjkorrekciós törvényt vár egy nyugdíjasszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f424f30a-5083-4844-ab34-5d46cdb49b3c","c_author":"Lidl Magyarország","category":"brandcontent","description":"A háztartások pénzügyi mozgástere az utóbbi években jelentősen megváltozott. Az infláció, a költségek emelkedése és az általános gazdasági bizonytalanság miatt a családok egyre tudatosabban szervezik a mindennapi bevásárlásaikat. Az ár mellett azonban fontos szempont lett a minőség, az egészséges összetevők, a frissesség és a kényelem is. Ebben a megváltozott fogyasztói környezetben kiemelkedő szerepet töltenek be azok a kereskedelmi láncok, amelyek képesek egyensúlyt teremteni a kedvező árak és a magas színvonalú kínálat között.","shortLead":"A háztartások pénzügyi mozgástere az utóbbi években jelentősen megváltozott. Az infláció, a költségek emelkedése és...","id":"20250528_Egyre-fontosabb-a-tudatos-vasarlas-lidl-arcsokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f424f30a-5083-4844-ab34-5d46cdb49b3c.jpg","index":0,"item":"01812ca1-f708-449f-a9bd-160f63a80685","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250528_Egyre-fontosabb-a-tudatos-vasarlas-lidl-arcsokkentes","timestamp":"2025. május. 29. 11:30","title":"Egyre fontosabb a tudatos vásárlás – így segítik a családokat a hétköznapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9354fd-34db-4885-8cae-9082151491bd","c_author":"HVG","category":"360","description":"A walesi operaénekes a Nemzeti Filharmonikusokkal, Fischer Ádám vezényletével lép fel.","shortLead":"A walesi operaénekes a Nemzeti Filharmonikusokkal, Fischer Ádám vezényletével lép fel.","id":"20250530_Bryn-Terfel-basszbariton-Mupa-koncert-wagner-junius-8","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e9354fd-34db-4885-8cae-9082151491bd.jpg","index":0,"item":"35e855c8-5f74-40de-8b1f-99d049bcf3d1","keywords":null,"link":"/360/20250530_Bryn-Terfel-basszbariton-Mupa-koncert-wagner-junius-8","timestamp":"2025. május. 30. 18:33","title":"Wagner a Müpában a robusztus basszbariton és showman, Bryn Terfel tálalásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa70591-b7c5-413b-a087-9d5dc5a9542d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egymilliárd forintot vettek ki osztalékként a Publimontból.","shortLead":"Egymilliárd forintot vettek ki osztalékként a Publimontból.","id":"20250530_beszamolo-publimont-nyereseg-meszaros-simicska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1aa70591-b7c5-413b-a087-9d5dc5a9542d.jpg","index":0,"item":"7f380600-37cd-41a6-9a08-d7c917883f2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_beszamolo-publimont-nyereseg-meszaros-simicska","timestamp":"2025. május. 30. 16:35","title":"Hárommilliárd forintos nyereséget ért el a plakátcég, amely már Simicska és Mészáros tulajdonában is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c117ed-62ee-40ee-b84b-592f26d76a4a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ukránok azt kifogásolják, hogy a fehérorosz sportolók ismét viselhetik nemzeti címerüket.","shortLead":"Az ukránok azt kifogásolják, hogy a fehérorosz sportolók ismét viselhetik nemzeti címerüket.","id":"20250529_cselgancs-vilagbajnoksag-budapest-ukrajna-bojkott-feheroroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59c117ed-62ee-40ee-b84b-592f26d76a4a.jpg","index":0,"item":"45a9c2dd-9054-4053-911c-a07cdc81b860","keywords":null,"link":"/sport/20250529_cselgancs-vilagbajnoksag-budapest-ukrajna-bojkott-feheroroszorszag","timestamp":"2025. május. 29. 17:56","title":"Ukrajna bojkottálja a budapesti cselgáncs-világbajnokságot a fehéroroszok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a743aa-65c7-46a6-8252-209b5df1063d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem spenótból fogyott a legtöbb a Popeye című film máltai forgatásán.","shortLead":"Nem spenótból fogyott a legtöbb a Popeye című film máltai forgatásán.","id":"20250529_Hegyekben-allt-a-kokain-Robin-Williams-korai-filmjenek-forgatasan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86a743aa-65c7-46a6-8252-209b5df1063d.jpg","index":0,"item":"12fd065d-7783-4afa-a6ad-7a45660a8a17","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Hegyekben-allt-a-kokain-Robin-Williams-korai-filmjenek-forgatasan","timestamp":"2025. május. 29. 09:06","title":"Hegyekben állt a kokain Robin Williams filmjének forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b0eac3-7830-4dfd-a297-5a3d57ec31dc","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Donald Trump amerikai elnök nekimegy az ESG-nek, mondván: az visszafogja a gazdasági növekedést. Az érintett szereplők aggódnak, de úgy vélik, korai temetni a keretrendszert.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök nekimegy az ESG-nek, mondván: az visszafogja a gazdasági növekedést. Az érintett szereplők...","id":"20250530_hvg-trump-esg-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2b0eac3-7830-4dfd-a297-5a3d57ec31dc.jpg","index":0,"item":"592dd261-534c-4aa2-9912-8eb2df01df20","keywords":null,"link":"/360/20250530_hvg-trump-esg-klimavaltozas","timestamp":"2025. május. 30. 17:45","title":"Trump a porcelánboltban: a szemétdombon végzik a törvények, amelyek említik a klímaváltozást vagy az üvegházhatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]