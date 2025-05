Kitölti az új szabály szerinti, rá, mint magyar EP-képviselőre vonatkozó plusz vagyonnyilatkozatot Magyar Péter, minden adatot nyilvánosságra hoz és nincs titkolni valója – mondta a lex Magyarként emlegetett, minap hatálya lépett új előírásról Magyar Péter a Telexnek adott élő interjúban.

Az áprilisban elfogadott új szabály szigorítja a magyar EP-képviselők vagyonnyilatkozati kötelezettségét, és akár azt is lehetővé teszi, hogy az azt rosszul vagy nem teljesítő politikusok mandátumát megvonják, ezzel pedig a mentelmi jogukat is elveszítik. A törvényt sokan „lex Magyarként” is emlegetik, mert a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője szerint őt akarják ellehetetleníteni vele. Ennek részleteiről itt írtunk:

A Telex-interjúban Magyar arra a kérdésre, hogy számít-e a fentiek alapján saját ellehetetlenítésére, akár az EP-s mandátumának megvonására, esetleg ezután elinduló büntetőeljárásokra, azzal viccelődött: „Ha bilincsbe elvisznek, úgy járok el, mint Kossuth Lajos, aki megtanult angolul, nekem is van mit csiszolnom.” Összességében – utalva a még elfogadás előtt álló megfélemlítési törvényre is – úgy fogalmazott:

Ez a putyini út újabb eleme, és Orbán Viktortól meg 3000 janicsárjától bármit el tudok képzelni, meg annak az ellenkezőjét is, de nem fogok megijedni.”

Erről a témáról, vagyis, hogy mi marad a Tisza-sztoriból, ha nem hagyják Magyar Pétert esetleg elindulni a jövő évi választásokon? Mit akar Orbán a Harcosok Klubjával, és egyáltalán célt érhet-e? Dull Szabolcs újságírót, politikai elemzőt, az Ötpontban podcast műsorvezetőjét Kacskovics Mihály Béla kérdezte:

Magyar úgy érzi, Orbán elveszítette a kapcsolatát a realitással, bár tanácsadói próbálják a földön tartani, hogy ne tegyen olyat, ahonnan már nincs visszaút. Megjegyezte, „az egykor sportember Orbán ma már lerúgja a pályáról az ellenfelet és lefizeti a bírót”. Szerinte egyre durvább lesz a hatalom, mert azt hiszik, ezzel lehet fordítani, de nem, így inkább kormányozhatnának a hátralévő időben. Azt mondta,

Nincs társadalmi támogatottságuk, és már csak 318 nap van hátra a választásokig, ezért a hatalom fél és retteg.”

Magyar arról is beszélt az interjúban, hogy az általa „kaszinóminiszterként” emlegetett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és „bandája a lőporfüstöt nem tudja megkülönböztetni a bográcsolás füstjétől, és ők akarják lejáratni, sőt talán letartóztatni Ruszin-Szendi Romoluszt – méghozzá meglátása szerinte a Tanú című filmet alulmúló színvonalú akciókkal.

A Tisza Párt első vonalában megjelenő volt vezérkari főnököt ért támadásokkal összefüggésben a Fidesz és a kormány által sokat emlegetett ukrán kémbotrányra is kitért, mondván: úgy tűnik, a kormányfő tudtával grasszálhattak itt ukrán kémek, meg üzleteltek a NER legbelső körével, ez rávilágít a nemzetbiztonság helyzetére. Magyar konkrétan utalt is a témával foglalkozó, mai HVG cikkre:

A lex poloskáról Magyar még azt is mondta, lehet bármekkora tüntetést szervezni a javaslat ellen, de ettől nem fogják visszavonni, hiszen éppen azért készítették, hogy megfélemlítsenek. Azoknak, akik a Tisza részvételét hiányolják a tüntetésekről, azt üzente: ő többet volt mostanában utcán, mint otthon az ágyában, de csak akkor lehet ezeket a szabályokat, törvényeket visszavonni, ha a Tisza megnyeri a választást. Megjegyezte: a szabad sajtó és a civil szervezetek nélkül nincs demokrácia és jogállam. Azzal vigasztalta az érintetteket:

318 nap van hátra a választásig, azt valahogy ki kell bírni, annyi idő alatt nem lehet ellehetetleníteni szerinte szervezeteket.

Kijelentette: hatalomra kerülve visszavonnák a törvényt, mert annak nem az amúgy támogatható átláthatóság a célja, hanem az ellehetetlenítés és a szervezetek megfojtása. Azt is mondta, hogy sóval hintenék be a Szuverenitásvédelmi Hivatalt. Önmagában az méltatlanná teszi Magyar szerint Orbán Viktort a miniszterelnöki posztra, ahogy ezekkel a jogszabályokkal bánnak, ahogy ezeket használják. Utalt a március 15-i poloskázós beszédre és kijelentette: egy miniszterelnök nem fenyegethet, nem nézhet le egy magyart sem. Magyar azt is mondta,

a tervek szerint nyár végén mutatja be a Tisza Párt a képviselőjelölt-jelöltjeit a 106 egyéni választókerületben.

Róluk azt mondta, nem szavazógépeket, nem megalkuvókat keres képviselőknek, hanem olyanokat, akik kiállnak az igazukárt és azokért, akiket képviselnek az egyéni választókerületekben, vállalva ezért akár a párton vagy a leendő frakción belül is a vitákat. Mert – tette hozzá – ha egy pártban vagy egy frakcióban nincs vita, nincs helye esetleg ellentmondásnak, akkor az kontraszelekcióhoz vezet és ahhot, ahová 2004 óta eljutott a Fidesz. Kitért arra is,

zajlanak olyan folyamatok értesülése szerint a Fideszben, hogy esetleg Lázár Jánossal vágjon neki a választásnak a párt, ne Orbán Viktorral, mert ő nem megy vesztes csatába.

Arról, hogy szerinte békésen átadhatja-e a hatalmat 2026-ban a Fidesz, ha veszít, vagy sem, arról azt mondta, utóbbit a magyar emberek nem fogják engedni, de szerinte nem mernék megcsinálni Orbánék. Abban viszont biztos, hogy addig, a választásig Orbánék mindent el fognak követni, hogy ne veszítsék el a választást. Mint mondta, nehéz, de nemes küzdelem lesz, majd a Tisza-győzelem után más ország lesz. Olyan, ahol nem lesz ugyan kolbászból a kerítés, de egymás szemébe tudnak nézni az emberek és újra nevethetnek őszintén, miközben mindenki úgy élheti majd az életét, ahogy akarja.