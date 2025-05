Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"183a3518-3e94-4596-b003-17d5162c2f23","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a kis áruházláncok boltbezárásokra készülnek, emiatt is el kellene engednie az árrésstopot a kormánynak.","shortLead":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a kis áruházláncok boltbezárásokra készülnek, emiatt is el kellene engednie...","id":"20250528_oksz-kormany-arresstop-kivezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/183a3518-3e94-4596-b003-17d5162c2f23.jpg","index":0,"item":"5c51c898-0fe4-41fd-9b7c-c2ae175de1c8","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_oksz-kormany-arresstop-kivezetes","timestamp":"2025. május. 28. 19:24","title":"Kereskedelmi Szövetség: A kormány vezesse ki a legrövidebb időn belül az árrésstopot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405d2265-e813-45c3-a338-40296d8d0f52","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Extra szigorúak lesznek hamarosan Kínában az akkumulátorbiztonsági előírások, de annyira azért nem extrémek, hogy tankokat keljen kibírniuk. ","shortLead":"Extra szigorúak lesznek hamarosan Kínában az akkumulátorbiztonsági előírások, de annyira azért nem extrémek...","id":"20250530_Kinai-akkuteszt-36-tonnas-harckocsi-hajtott-Geely-akku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/405d2265-e813-45c3-a338-40296d8d0f52.jpg","index":0,"item":"6d7eab59-38dd-4df9-95ce-40b6b3ee3e66","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_Kinai-akkuteszt-36-tonnas-harckocsi-hajtott-Geely-akku","timestamp":"2025. május. 30. 13:53","title":"Kínai akkuteszt: 36 tonnás harckocsi hajtott át a cellákon, és kibírták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eccae18-efc3-4dcc-bc7c-b5f5af1e593c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A négy független képviselő szerint a korrupciós ügyek megrendítették a közélet tisztaságába vetett bizalmat Sümegen és ezt csak új választásokkal lehet visszaépíteni.","shortLead":"A négy független képviselő szerint a korrupciós ügyek megrendítették a közélet tisztaságába vetett bizalmat Sümegen és...","id":"20250528_negy-kepviselo-sumegi-kepviselo-testulet-feloszlatas-kezdemenyezes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7eccae18-efc3-4dcc-bc7c-b5f5af1e593c.jpg","index":0,"item":"381dd213-d249-4d84-9572-4c057eb57fc1","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_negy-kepviselo-sumegi-kepviselo-testulet-feloszlatas-kezdemenyezes-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 21:28","title":"Kezdeményezte négy képviselő a sümegi képviselő-testület feloszlatását a botrányok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83fe3554-8136-4dba-a42a-169019a7ebf8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még tart a nyomozás, így a vádpontok is változhatnak. Az érdemi tárgyalás novemberben kezdődhet.","shortLead":"Még tart a nyomozás, így a vádpontok is változhatnak. Az érdemi tárgyalás novemberben kezdődhet.","id":"20250530_liverpool-bajnoki-parade-tomegbe-hajto-autos-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83fe3554-8136-4dba-a42a-169019a7ebf8.jpg","index":0,"item":"edf90876-752f-42ee-b397-b23c68e9afa6","keywords":null,"link":"/vilag/20250530_liverpool-bajnoki-parade-tomegbe-hajto-autos-birosag","timestamp":"2025. május. 30. 18:50","title":"Bíróság elé állt a férfi, aki autóval gázolt a Liverpool bajnoki címét ünneplők tömegébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff743a4b-ee8d-4f58-802c-aace1b93f539","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A mentőcsapatok most a Telegdy nevű rész megóvásán dolgoznak.","shortLead":"A mentőcsapatok most a Telegdy nevű rész megóvásán dolgoznak.","id":"20250529_szekelyfold-arviz-parajdi-sobanya-elontott-turisztikai-szint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff743a4b-ee8d-4f58-802c-aace1b93f539.jpg","index":0,"item":"7c0e8140-b3fd-4665-8da8-30e0cea1afa8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_szekelyfold-arviz-parajdi-sobanya-elontott-turisztikai-szint","timestamp":"2025. május. 29. 12:38","title":"Elöntötte a víz a parajdi sóbánya turisztikai szintjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35582785-38ce-4d7b-9d08-f01b65d9b688","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss jelentés szerint a Meta a jövőben viselhető eszközöket szállíthat majd a hadseregnek, méghozzá az Oculus VR alapítójával közösen. A katonák ennek köszönhetően jobban láthatnak és hallhatnak majd a harctéren.","shortLead":"Egy friss jelentés szerint a Meta a jövőben viselhető eszközöket szállíthat majd a hadseregnek, méghozzá az Oculus VR...","id":"20250530_amerikai-hadsereg-viselheto-eszkozok-meta-oculus-palmer-lucky","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35582785-38ce-4d7b-9d08-f01b65d9b688.jpg","index":0,"item":"4add8155-8282-4b19-8dd3-c0b02e5157ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_amerikai-hadsereg-viselheto-eszkozok-meta-oculus-palmer-lucky","timestamp":"2025. május. 30. 12:03","title":"A hadseregnek gyárthat csodaszemüveget a Meta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ad2de6-c81e-4190-9633-d1b822b8af9e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az illetékes miniszter szerint a dohányzók jogainál fontosabb a gyerekek joga a tiszta levegőhöz.","shortLead":"Az illetékes miniszter szerint a dohányzók jogainál fontosabb a gyerekek joga a tiszta levegőhöz.","id":"20250529_franciaorszag-dohanyzas-gyerekek-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0ad2de6-c81e-4190-9633-d1b822b8af9e.jpg","index":0,"item":"bfb2a084-9683-4cc2-b25f-9dddfb164548","keywords":null,"link":"/elet/20250529_franciaorszag-dohanyzas-gyerekek-tiltas","timestamp":"2025. május. 29. 20:59","title":"Kültéren sem lehet rágyújtani Franciaországban júliustól, ha ott gyerekek fordulhatnak elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügy fellebbezett az ítélet ellen, és egy törvénymódosítás is született a korábbi költségadatok eltitkolása érdekében.","shortLead":"A külügy fellebbezett az ítélet ellen, és egy törvénymódosítás is született a korábbi költségadatok eltitkolása...","id":"20250529_szijjarto-peter-berelt-repulo-honvedsegi-gep-torvenymodositas-birosagi-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295.jpg","index":0,"item":"8c6d44a4-c29c-43cd-a479-7ca0c6126f68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_szijjarto-peter-berelt-repulo-honvedsegi-gep-torvenymodositas-birosagi-itelet","timestamp":"2025. május. 29. 11:03","title":"Pert nyert az Átlátszó az utazási adatok kiadásáért, azóta csak honvédségi géppel repül Szijjártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]