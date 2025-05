Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e3988686-4cb3-4744-a4c5-0af91ca10da9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Audi S5 Avant jelen formájában alig gyengébb, mint a kifutó RS4 Avant.","shortLead":"Az Audi S5 Avant jelen formájában alig gyengébb, mint a kifutó RS4 Avant.","id":"20250529_szemrevalo-igen-eros-uj-abt-audi-s5-avant-sportkombi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3988686-4cb3-4744-a4c5-0af91ca10da9.jpg","index":0,"item":"f170f1c2-2b6e-45df-908e-aae799049ec3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_szemrevalo-igen-eros-uj-abt-audi-s5-avant-sportkombi","timestamp":"2025. május. 29. 08:41","title":"Szemrevaló és igen erős új Audi sportkombi érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427911ba-445e-450f-88b1-e17508036b49","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Bombabiztosnak tűnő gazdaságok, hatalmas támogatottságú pártok, néha egész rendszerek zuhantak meg – nem egyszer bármilyen komoly előjel nélkül. Sokan kutatták már, miért, majd kiderült, hogy egy pénzpiaci elmélet tökéletesen leírja, mitől bukhatnak meg a legstabilabbnak látszó rendszerek is meglepő gyorsasággal.","shortLead":"Bombabiztosnak tűnő gazdaságok, hatalmas támogatottságú pártok, néha egész rendszerek zuhantak meg – nem egyszer...","id":"20250528_egy-masik-kozgazdasag-valsag-krizis-dornbusch","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/427911ba-445e-450f-88b1-e17508036b49.jpg","index":0,"item":"f98990a8-b4b5-4eca-9032-1bd67234888d","keywords":null,"link":"/360/20250528_egy-masik-kozgazdasag-valsag-krizis-dornbusch","timestamp":"2025. május. 28. 11:41","title":"Hogyhogy csak most inoghat meg a NER? Váratlan helyről érkezett a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae728882-6618-422d-af9f-68dd8488f120","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csendes Olivér, a Visit Hungary Nonprofit Zrt. vezérigazgatója jól járt a forintgyengüléssel.","shortLead":"Csendes Olivér, a Visit Hungary Nonprofit Zrt. vezérigazgatója jól járt a forintgyengüléssel.","id":"20250529_Euroban-kapja-fizeteset-egy-allami-cegvezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae728882-6618-422d-af9f-68dd8488f120.jpg","index":0,"item":"c4b0d3fb-f1d2-4f6b-9a5a-03a8a9db6912","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_Euroban-kapja-fizeteset-egy-allami-cegvezeto","timestamp":"2025. május. 29. 07:53","title":"Euróban kapja fizetését egy állami cégvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fed0f4a-b6a0-490b-bfdb-63eedbc023c7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy jobb helyen lévő garázs kincset ér. ","shortLead":"Egy jobb helyen lévő garázs kincset ér. ","id":"20250530_tobbet-er-egy-garazs-mint-egy-auto-megugrottak-az-arak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fed0f4a-b6a0-490b-bfdb-63eedbc023c7.jpg","index":0,"item":"b5648258-3954-4559-88f6-0dc40e5b9e09","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_tobbet-er-egy-garazs-mint-egy-auto-megugrottak-az-arak","timestamp":"2025. május. 30. 08:25","title":"Néhol már többet ér egy garázs, mint egy autó – durván megugrottak az árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10613bf-8db2-4523-8ace-be03e21cc3fd","c_author":"Földes András","category":"vilag","description":"A jeruzsálemi konferencián Benjamin Netanjahu kijelentette: Free Palestine=Heil Hitler. Az utca embere nagyon mást mond Izraelben is. Kérdés viszont, miért utazott a magyar külügyminiszter az antiszemitizmus elleni konferenciára.","shortLead":"A jeruzsálemi konferencián Benjamin Netanjahu kijelentette: Free Palestine=Heil Hitler. Az utca embere nagyon mást mond...","id":"20250528_szijjarto-kneszet-izraeli-parlament-Amir-Ohana-Jeruzsalem-gideon-szaar-netanjahu-palesztina-gaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10613bf-8db2-4523-8ace-be03e21cc3fd.jpg","index":0,"item":"a2d53086-997f-4fe5-8ab8-489abb8ad52f","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_szijjarto-kneszet-izraeli-parlament-Amir-Ohana-Jeruzsalem-gideon-szaar-netanjahu-palesztina-gaza","timestamp":"2025. május. 28. 18:04","title":"Szijjártó szerint az EU azért bünteti Magyarországot, mert kiűztük az antiszemitizmust terjesztő migránsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2679e439-cda0-40ee-816c-8f08b9049754","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ezt a számot hamarosan ezerre növelhetik annak érdekében, hogy a szigetország meg tudja védeni magát egy esetleges kínai invázióval szemben.","shortLead":"Ezt a számot hamarosan ezerre növelhetik annak érdekében, hogy a szigetország meg tudja védeni magát egy esetleges...","id":"20250529_egyesult-allamok-tajvan-kina-katonai-kikepzok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2679e439-cda0-40ee-816c-8f08b9049754.jpg","index":0,"item":"e2c4c3d9-be71-47d0-be21-92a8f43f3ed2","keywords":null,"link":"/vilag/20250529_egyesult-allamok-tajvan-kina-katonai-kikepzok","timestamp":"2025. május. 29. 13:19","title":"Az USA ötszáz katonai kiképzőt vezényelt Tajvanra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80096ac-887b-4883-82d9-d65a02626371","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Mediq Direkt Kft.-nek elfogyhattak a tartalékai, havonta több ezer beteg maradhat kötszer nélkül.","shortLead":"A Mediq Direkt Kft.-nek elfogyhattak a tartalékai, havonta több ezer beteg maradhat kötszer nélkül.","id":"20250530_mediq-direkt-kft-kotszerek-kivonulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d80096ac-887b-4883-82d9-d65a02626371.jpg","index":0,"item":"3a9a4826-4c19-4ac7-9533-e0d3466a897c","keywords":null,"link":"/kkv/20250530_mediq-direkt-kft-kotszerek-kivonulas","timestamp":"2025. május. 30. 09:26","title":"Kivonul Magyarországról a cég, amelyik a súlyos lábszárfekélyeseknek és a sztómával élőknek biztosított kötszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az előző évi, valamint az elmúlt öt év összesített csalásmegelőző adatait közzétette az Apple, és azt is hangsúlyozta a cég, miért nem érdemes megkerülni a fizetési rendszerüket.","shortLead":"Az előző évi, valamint az elmúlt öt év összesített csalásmegelőző adatait közzétette az Apple, és azt is hangsúlyozta...","id":"20250528_apple-app-store-csalasok-megelozese-jelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0.jpg","index":0,"item":"79e12bef-9c44-42de-9327-d8e91f684795","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_apple-app-store-csalasok-megelozese-jelentes","timestamp":"2025. május. 28. 11:33","title":"3150 milliárd forint értékben előztek meg csalásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]