[{"available":true,"c_guid":"be2e6b77-ea82-4cd5-9b22-9aa43f72e5e2","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Totalitárius rendszert csak brutális erővel lehet fenntartani. Amint a Kínai Kommunista Párt úgy látta, hogy a korlátozott pluralizmus árt a hatalmának, visszavette a gazdaság ellenőrzését, holott a rendszert a magánvállalkozások mentették meg – mondja Hszü Cseng-kang kínai közgazdász, a Stanford Egyetem professzora. Azt is elmagyarázza, miért ugródeszka Kínának Magyarország az EU piacai felé.","shortLead":"Totalitárius rendszert csak brutális erővel lehet fenntartani. Amint a Kínai Kommunista Párt úgy látta...","id":"20250530_hvg-hszu-csengkang-kinai-kozgazdasz-professzor-stanford-egyetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be2e6b77-ea82-4cd5-9b22-9aa43f72e5e2.jpg","index":0,"item":"1c26efa7-0c0e-45d0-9017-c3b692affcda","keywords":null,"link":"/360/20250530_hvg-hszu-csengkang-kinai-kozgazdasz-professzor-stanford-egyetem","timestamp":"2025. május. 30. 16:05","title":"„A kínai és a magyar kormány között intim kapcsolat van” – interjú Hszü Cseng-kang stanfordi professzorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e14e005-d131-450f-a12f-63fd831bffe4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A legdurvább az energiaipar exportárainak növekedése volt, több mint 25 százalék.","shortLead":"A legdurvább az energiaipar exportárainak növekedése volt, több mint 25 százalék.","id":"20250530_ipari-termeloi-arak-aprilis-KSH","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e14e005-d131-450f-a12f-63fd831bffe4.jpg","index":0,"item":"e7ae3fb3-887f-4fbd-80e4-22b47e0cf9cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_ipari-termeloi-arak-aprilis-KSH","timestamp":"2025. május. 30. 08:57","title":"Romló forint, növekvő gyártási költségek: éves szinten majdnem 8 százalékkal nőttek az ipari termelői árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ad2de6-c81e-4190-9633-d1b822b8af9e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az illetékes miniszter szerint a dohányzók jogainál fontosabb a gyerekek joga a tiszta levegőhöz.","shortLead":"Az illetékes miniszter szerint a dohányzók jogainál fontosabb a gyerekek joga a tiszta levegőhöz.","id":"20250529_franciaorszag-dohanyzas-gyerekek-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0ad2de6-c81e-4190-9633-d1b822b8af9e.jpg","index":0,"item":"bfb2a084-9683-4cc2-b25f-9dddfb164548","keywords":null,"link":"/elet/20250529_franciaorszag-dohanyzas-gyerekek-tiltas","timestamp":"2025. május. 29. 20:59","title":"Kültéren sem lehet rágyújtani Franciaországban júliustól, ha ott gyerekek fordulhatnak elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdea7a1-4726-420a-a100-7cf5322113fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ráadásul kisebbségi kormány kell vezetnie, és ha nem fogadják el kormányprogramját, megint előrehozott választás jöhet – 2022 óta a negyedik.","shortLead":"Ráadásul kisebbségi kormány kell vezetnie, és ha nem fogadják el kormányprogramját, megint előrehozott választás jöhet...","id":"20250529_Ujra-a-bizalmatlansagi-szavazast-elbukott-Luis-Montenegrot-neveztek-ki-portugal-miniszterelnoknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcdea7a1-4726-420a-a100-7cf5322113fd.jpg","index":0,"item":"341eb203-a778-4681-b9a7-f5d7d11a0f1a","keywords":null,"link":"/vilag/20250529_Ujra-a-bizalmatlansagi-szavazast-elbukott-Luis-Montenegrot-neveztek-ki-portugal-miniszterelnoknek","timestamp":"2025. május. 29. 21:53","title":"Újra a bizalmatlansági szavazást elbukott Luís Montenegrót nevezték ki portugál miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae7913b-fb4d-4b10-941f-16f72c3d203c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kell Morrist csak megfigyelésre vitték kórházba.","shortLead":"Kell Morrist csak megfigyelésre vitték kórházba.","id":"20250530_alaszka-gleccser-sziklaomlas-tulelo-turista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ae7913b-fb4d-4b10-941f-16f72c3d203c.jpg","index":0,"item":"088345e6-0e61-4e2a-9805-c8676d5d80f3","keywords":null,"link":"/elet/20250530_alaszka-gleccser-sziklaomlas-tulelo-turista","timestamp":"2025. május. 30. 10:39","title":"Rázuhant egy 320 kilós szikla, de a haja szála sem görbült egy alaszkai turistának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, időnként a technológia is belezavarodik már abba, hogy milyen évet írunk épp – a Google eszköze legalábbis rendre beleszalad abba a hibába, hogy még mindig 2024 van. Időnként kifejezetten vicces válaszokat ad az MI-alapú áttekintés.","shortLead":"Úgy tűnik, időnként a technológia is belezavarodik már abba, hogy milyen évet írunk épp – a Google eszköze legalábbis...","id":"20250530_google-ai-alapu-attekintes-overview-mesterseges-intelligencia-datum-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e.jpg","index":0,"item":"37a87a01-c606-4d72-a4e8-474fdc06f830","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_google-ai-alapu-attekintes-overview-mesterseges-intelligencia-datum-hiba","timestamp":"2025. május. 30. 17:03","title":"A Google újdonsága szerint még mindig 2024 van. De az is lehet, hogy valahol már 2025","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb0f5afd-bebb-4e00-bd5e-fe8a188da7f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit színész-író-műsorvezető szerint érdemes tiltakozni. ","shortLead":"A brit színész-író-műsorvezető szerint érdemes tiltakozni. ","id":"20250530_Stephen-Fry-kiallt-a-Budapest-Pride-mellett-modern-fasizmusnak-nevezte-a-magyar-helyzetet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb0f5afd-bebb-4e00-bd5e-fe8a188da7f8.jpg","index":0,"item":"1a7f78a2-293b-40b1-a6c3-94407f1cec02","keywords":null,"link":"/elet/20250530_Stephen-Fry-kiallt-a-Budapest-Pride-mellett-modern-fasizmusnak-nevezte-a-magyar-helyzetet","timestamp":"2025. május. 30. 10:28","title":"Stephen Fry kiállt a Budapest Pride mellett, modern fasizmusnak nevezte a magyar helyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b0eac3-7830-4dfd-a297-5a3d57ec31dc","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Donald Trump amerikai elnök nekimegy az ESG-nek, mondván: az visszafogja a gazdasági növekedést. Az érintett szereplők aggódnak, de úgy vélik, korai temetni a keretrendszert.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök nekimegy az ESG-nek, mondván: az visszafogja a gazdasági növekedést. Az érintett szereplők...","id":"20250530_hvg-trump-esg-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2b0eac3-7830-4dfd-a297-5a3d57ec31dc.jpg","index":0,"item":"592dd261-534c-4aa2-9912-8eb2df01df20","keywords":null,"link":"/360/20250530_hvg-trump-esg-klimavaltozas","timestamp":"2025. május. 30. 17:45","title":"Trump a porcelánboltban: a szemétdombon végzik a törvények, amelyek említik a klímaváltozást vagy az üvegházhatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]