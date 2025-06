Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az árbevételét pedig megháromszorozta.","shortLead":"Az árbevételét pedig megháromszorozta.","id":"20250603_Magyar-Peter-cege-llm-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"2cc30a22-14d0-4787-bd59-d11b74731450","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_Magyar-Peter-cege-llm-beszamolo","timestamp":"2025. június. 03. 15:00","title":"Magyar Péter tavaly 51-szeresére növelte tanácsadó cége nyereségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Lengyelország beszorult a trumpi, populista-nacionalista Amerika és a liberális demokrácia bajnokának számító Brüsszel közé. Egyre kevesebb idő marad arra, hogy az európai vezetők megoldják azok gondjait, akik hajlamosak felülni a Trump-féle MAGA-mozgalom szirénénekének. A lengyel baloldal Tusk hibái miatt vesztett. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Lengyelország beszorult a trumpi, populista-nacionalista Amerika és a liberális demokrácia bajnokának számító Brüsszel...","id":"20250603_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"3c99adfd-8c4d-4666-bc6f-52d9d7b15f04","keywords":null,"link":"/360/20250603_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 03. 10:49","title":"Die Welt-kommentár: Trump győzött Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"Argyelán József Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Mintegy 286 ezer szerződést, összesen 1200 milliárd forint összegben véd a kamatstop jelenleg attól, hogy a törlesztőrészlet megemelkedjen. De mennyivel nőnének valójában a hitelkamatok, ha a kormány elengedné a 2022 óta meglévő intézkedést? Mennyire tekinthető korrektnek ez az intézkedés?","shortLead":"Mintegy 286 ezer szerződést, összesen 1200 milliárd forint összegben véd a kamatstop jelenleg attól...","id":"20250602_kamatstop-alkotmanybirosag-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933.jpg","index":0,"item":"521a7542-6bff-4bc4-8822-8711c0e78234","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250602_kamatstop-alkotmanybirosag-bankmonitor","timestamp":"2025. június. 02. 06:10","title":"Valójában mekkora segítség ez az adósoknak a kamatstop, ami miatt Alkotmánybírósághoz fordultak bankok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54379bce-aacd-44c2-b1ad-3ca6b2d2e807","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A jegybank alelnöke szerint elfogadhatatlan, hogy az utóbbi időben az ügyfelek viseljék a károk 90 százalékát.","shortLead":"A jegybank alelnöke szerint elfogadhatatlan, hogy az utóbbi időben az ügyfelek viseljék a károk 90 százalékát.","id":"20250603_Ot-csapassal-szamolna-le-a-banki-csalasokkal-az-MNB","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54379bce-aacd-44c2-b1ad-3ca6b2d2e807.jpg","index":0,"item":"a23a9188-7bf6-4682-8242-84169dd8745d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_Ot-csapassal-szamolna-le-a-banki-csalasokkal-az-MNB","timestamp":"2025. június. 03. 10:55","title":"42 milliárdos kárt okoznak a banki csalók, az MNB most öt csapással számolna le velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb360b2a-2009-4042-9e71-d0b226cdf066","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyár folyamán többek között Ákos, Krúbi, Korda György és Balázs Klári, valamint Majka is fellép majd a Balaton-part legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyén.","shortLead":"A nyár folyamán többek között Ákos, Krúbi, Korda György és Balázs Klári, valamint Majka is fellép majd a Balaton-part...","id":"20250602_Ruzsa-Magdival-nyit-punkosdkor-a-Plazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb360b2a-2009-4042-9e71-d0b226cdf066.jpg","index":0,"item":"bd1fdba9-faa9-4a09-be37-265b487f86d2","keywords":null,"link":"/elet/20250602_Ruzsa-Magdival-nyit-punkosdkor-a-Plazs","timestamp":"2025. június. 02. 16:06","title":"Rúzsa Magdival nyit pünkösdkor a Plázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3bc8213-6866-43a5-bfde-ad0ee038a918","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal azért, mert „a háború hosszabb és brutálisabb lesz annál, mint amire az év elején számítottak”. Ebből a miniszterelnök azt vezette le, hogy Brüsszel és Kijev a hibás, és jönnek a Magyarország elleni titkosszolgálati műveletek és lejárató kampányok.","shortLead":"Ezúttal azért, mert „a háború hosszabb és brutálisabb lesz annál, mint amire az év elején számítottak”. Ebből...","id":"20250602_Orban-Viktor-megint-osszehivta-a-Vedelmi-Tanacsot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3bc8213-6866-43a5-bfde-ad0ee038a918.jpg","index":0,"item":"275214e4-b862-4362-87c4-8f87fceca48a","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Orban-Viktor-megint-osszehivta-a-Vedelmi-Tanacsot","timestamp":"2025. június. 02. 14:19","title":"Orbán Viktor megint összehívta a Védelmi Tanácsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670eb4b5-5ae5-47e7-9a80-c67e178142b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vaszily Miklóst arról is kérdezték, hogy lesz-e saját műsora Szoboszlai Dominiknak.","shortLead":"Vaszily Miklóst arról is kérdezték, hogy lesz-e saját műsora Szoboszlai Dominiknak.","id":"20250602_vaszily-miklos-tv2-vezerigazgato-hunyadi-szoboszlai-dominik-liverpool-penzugyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/670eb4b5-5ae5-47e7-9a80-c67e178142b1.jpg","index":0,"item":"599e1d14-6e25-4ac0-9cdc-c03f72a2e5a1","keywords":null,"link":"/elet/20250602_vaszily-miklos-tv2-vezerigazgato-hunyadi-szoboszlai-dominik-liverpool-penzugyek","timestamp":"2025. június. 02. 11:29","title":"TV2-vezér: Nem lesznek fizetősek a Liverpool meccsei, lehet második évada a Hunyadinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8da439c-fd28-4da2-94ad-a6924cd88a4e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A világlapok döbbenten állnak a lengyel elnökválasztás eredménye láttán, mert egyöntetűen úgy vélik: nem csupán Lengyelországot és Európát fenyegeti nagy veszély, hanem a liberális demokráciát is. Ennek megfelelően foglalnak állást a vezércikkekben.","shortLead":"A világlapok döbbenten állnak a lengyel elnökválasztás eredménye láttán, mert egyöntetűen úgy vélik: nem csupán...","id":"20250603_lengyel-elnokvalasztas-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8da439c-fd28-4da2-94ad-a6924cd88a4e.jpg","index":0,"item":"1a7e8667-cffa-46f5-875c-d605028e35f6","keywords":null,"link":"/360/20250603_lengyel-elnokvalasztas-lapszemle","timestamp":"2025. június. 03. 06:54","title":"Rémálom, derült égből villámcsapás – vezércikkekben értékelik a lengyel elnökválasztást a nagy nyugati lapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]