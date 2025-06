Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"97a014f0-b4bb-42a8-b6ff-92dc3a6e9e10","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter szerint ott is lehet a gyülekezési joggal élni.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter szerint ott is lehet a gyülekezési joggal élni.","id":"20250603_tuzson-bence-pride-kincsem-park","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97a014f0-b4bb-42a8-b6ff-92dc3a6e9e10.jpg","index":0,"item":"0fdd71fc-0ea4-4b2a-99dd-cd273bf2feed","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_tuzson-bence-pride-kincsem-park","timestamp":"2025. június. 03. 16:57","title":"Tuzson Bencének megtetszett az ötlet, hogy lóversenypályán tartsák a Pride-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed8fb0e-4766-4b3d-8280-c79dbf0a2166","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt külügyminiszterre és feleségére otthonuk előtt, a kapualjban támadtak rá. Csak egy közeli étterem pincérének köszönhető, hogy az elkövető menekülni kényszerült, őt végül a Fővám téren fogták el.","shortLead":"A volt külügyminiszterre és feleségére otthonuk előtt, a kapualjban támadtak rá. Csak egy közeli étterem pincérének...","id":"20250602_Kalapaccsal-tamadtak-Jeszenszky-Gezara-koponyaserulessel-mutottek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ed8fb0e-4766-4b3d-8280-c79dbf0a2166.jpg","index":0,"item":"098f7b19-454c-4b9f-95b8-3dcffd90076d","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Kalapaccsal-tamadtak-Jeszenszky-Gezara-koponyaserulessel-mutottek-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 14:08","title":"Kalapáccsal támadtak Jeszenszky Gézára, koponyaműtétet kellett végrehajtani rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca27e3dc-ed14-4a81-a88e-ac27a033f175","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Arról, hogy átadják-e a német hatóságoknak, hamarosan dönt a bíróság. ","shortLead":"Arról, hogy átadják-e a német hatóságoknak, hamarosan dönt a bíróság. ","id":"20250602_nemetorszag-gyilkossag-jaszalsoszentgyorgy-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca27e3dc-ed14-4a81-a88e-ac27a033f175.jpg","index":0,"item":"b314ac77-a9d3-4051-8bc6-a6c4227b9237","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_nemetorszag-gyilkossag-jaszalsoszentgyorgy-elfogas","timestamp":"2025. június. 02. 10:02","title":"Jászalsószentgyörgyön fogtak el egy nőt, aki Németországban megölt egy magyar férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Májusban tovább csökkent a Beszerzési Menedzser Index értéke.","shortLead":"Májusban tovább csökkent a Beszerzési Menedzser Index értéke.","id":"20250602_Repulorajt-helyett-lassan-recessziot-varnak-a-magyar-cegvezetok-MLBKT-BMI-Beszerzesi-Menedzser-Index","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143.jpg","index":0,"item":"3328c880-c636-4aa5-99b6-0c9962bb45d2","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Repulorajt-helyett-lassan-recessziot-varnak-a-magyar-cegvezetok-MLBKT-BMI-Beszerzesi-Menedzser-Index","timestamp":"2025. június. 02. 09:29","title":"Repülőrajt helyett lassan recessziót várnak a magyar cégvezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb3441b-a8e4-4924-9791-e79e8ec84a14","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy évvel korábban még a termelők 82 százaléka értékelte csapnivalónak a megelőző évet.","shortLead":"Egy évvel korábban még a termelők 82 százaléka értékelte csapnivalónak a megelőző évet.","id":"20250602_Agroinform-Agrofeeling-mezogazdasag-vesztesegek-felmeres-kihivasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdb3441b-a8e4-4924-9791-e79e8ec84a14.jpg","index":0,"item":"81821d38-2dc5-496c-8f06-b1919f2652bb","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Agroinform-Agrofeeling-mezogazdasag-vesztesegek-felmeres-kihivasok","timestamp":"2025. június. 02. 13:09","title":"Óriási javulás: már csak a magyar gazdák 63 százaléka szerint volt pocsék az előző év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7255ab55-59f8-446d-8c83-badb53e5fbd5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Óriásit növekedett a német diszkontlánc, magasan a versenytársak fölött bővült a vállalat forgalma.","shortLead":"Óriásit növekedett a német diszkontlánc, magasan a versenytársak fölött bővült a vállalat forgalma.","id":"20250603_Tavaly-mar-minden-otodik-forintot-a-Lidlnel-koltottek-el-a-magyar-vasarlok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7255ab55-59f8-446d-8c83-badb53e5fbd5.jpg","index":0,"item":"f433e8c0-1e67-4d6b-ba36-09d27ce08b3a","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_Tavaly-mar-minden-otodik-forintot-a-Lidlnel-koltottek-el-a-magyar-vasarlok","timestamp":"2025. június. 03. 14:37","title":"Tavaly már minden ötödik forintot a Lidlnél költötték el a magyar vásárlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1b483ca-3588-442e-bbb2-25abab66d489","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő a visegrádi együttműködést is újraélesztené.","shortLead":"A magyar kormányfő a visegrádi együttműködést is újraélesztené.","id":"20250602_Orban-gratulalt-Karol-Nawrockinak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1b483ca-3588-442e-bbb2-25abab66d489.jpg","index":0,"item":"bef0e8e3-022d-4d14-9e15-1c513ab10695","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Orban-gratulalt-Karol-Nawrockinak","timestamp":"2025. június. 02. 09:18","title":"„Nagy győzelem” – Orbán máris gratulált Nawrockinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670eb4b5-5ae5-47e7-9a80-c67e178142b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vaszily Miklóst arról is kérdezték, hogy lesz-e saját műsora Szoboszlai Dominiknak.","shortLead":"Vaszily Miklóst arról is kérdezték, hogy lesz-e saját műsora Szoboszlai Dominiknak.","id":"20250602_vaszily-miklos-tv2-vezerigazgato-hunyadi-szoboszlai-dominik-liverpool-penzugyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/670eb4b5-5ae5-47e7-9a80-c67e178142b1.jpg","index":0,"item":"599e1d14-6e25-4ac0-9cdc-c03f72a2e5a1","keywords":null,"link":"/elet/20250602_vaszily-miklos-tv2-vezerigazgato-hunyadi-szoboszlai-dominik-liverpool-penzugyek","timestamp":"2025. június. 02. 11:29","title":"TV2-vezér: Nem lesznek fizetősek a Liverpool meccsei, lehet második évada a Hunyadinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]