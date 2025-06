Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a8da439c-fd28-4da2-94ad-a6924cd88a4e","c_author":"Domány András","category":"360","description":"Karol Nawrocki lakótelepen nőtt föl, fiatalon bunyózott, egy ellátási szerződéssel kapcsolatos visszaélés is felmerült vele szemben, ahogyan az is, hogy prostituáltak közvetítésével foglalkozott. Amúgy oroszellenes, ellenzi Ukrajna EU-tagságát és az amerikai kormány támogatását élvezi.","shortLead":"Karol Nawrocki lakótelepen nőtt föl, fiatalon bunyózott, egy ellátási szerződéssel kapcsolatos visszaélés is felmerült...","id":"20250602_Karol-Nawrocki-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8da439c-fd28-4da2-94ad-a6924cd88a4e.jpg","index":0,"item":"ad1be1e5-6462-47f2-a2d3-4fdd0b151b72","keywords":null,"link":"/360/20250602_Karol-Nawrocki-portre","timestamp":"2025. június. 02. 16:14","title":"Keményfiúkkal barátkozott és tudósok elleni tisztogatással vált hírhedtté az új lengyel elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec616476-cc05-44d1-8f5b-476047e148a5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy új áruforgalmi repülőtér építését is tervezi a kormány.","shortLead":"Egy új áruforgalmi repülőtér építését is tervezi a kormány.","id":"20250603_Megepulhet-a-Ferihegyre-vezeto-gyorsvasut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec616476-cc05-44d1-8f5b-476047e148a5.jpg","index":0,"item":"22539b4b-1626-4df5-a779-8bbf19adabd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_Megepulhet-a-Ferihegyre-vezeto-gyorsvasut","timestamp":"2025. június. 03. 11:30","title":"Nagy Márton: megépülhet a Ferihegyre vezető gyorsvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874bd86d-d0b6-4a6d-8a49-f6ffbbdbdde0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A brit kormány azonnal befagyasztotta az eladásból származó 2,3 milliárd fontot, most bíróságra viszik az ügyet, hogy az összeget humanitárius célokra fordíthassák a háború sújtotta országban.","shortLead":"A brit kormány azonnal befagyasztotta az eladásból származó 2,3 milliárd fontot, most bíróságra viszik az ügyet...","id":"20250603_Abramovics-harom-eve-eladta-a-Chelsea-t-a-vetelar-most-Ukrajnahoz-kerulhet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/874bd86d-d0b6-4a6d-8a49-f6ffbbdbdde0.jpg","index":0,"item":"4a3f4ac6-d0d6-417e-93b3-2e6de73c7aa7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_Abramovics-harom-eve-eladta-a-Chelsea-t-a-vetelar-most-Ukrajnahoz-kerulhet","timestamp":"2025. június. 03. 08:55","title":"Abramovics három éve eladta a Chelsea-t, a vételár most Ukrajnához kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bb7fa2-27d2-4db6-8c65-abc5764f8e45","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az ügy fő gyanúsítottja idén szabadul egy német börtönből, de a kislány eltűnése miatt nem tudnak vádat emelni ellene.","shortLead":"Az ügy fő gyanúsítottja idén szabadul egy német börtönből, de a kislány eltűnése miatt nem tudnak vádat emelni ellene.","id":"20250603_madeleine-mccann-kutatas-portugalia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0bb7fa2-27d2-4db6-8c65-abc5764f8e45.jpg","index":0,"item":"c7b2ffb6-1679-458c-88b5-a20c878fb290","keywords":null,"link":"/elet/20250603_madeleine-mccann-kutatas-portugalia","timestamp":"2025. június. 03. 11:27","title":"Újabb kutatás kezdődött a 18 éve eltűnt Madeleine McCann után Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24308a92-8dd1-43de-8bae-a763c33620eb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hamis osztrák halotti anyakönyvi kivonatot szerzett a férfi, amelyet a bíróság elfogadott, és megszüntette ellene az eljárást. Az ügyészség csalással, pénzmosással és okirat-hamisítással vádolja.","shortLead":"Hamis osztrák halotti anyakönyvi kivonatot szerzett a férfi, amelyet a bíróság elfogadott, és megszüntette ellene...","id":"20250603_halott-borton-eletbiztositas-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24308a92-8dd1-43de-8bae-a763c33620eb.jpg","index":0,"item":"6e6c954f-24e7-46e6-bd8e-c3a01b55a36c","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_halott-borton-eletbiztositas-csalas","timestamp":"2025. június. 03. 09:55","title":"Halottá nyilváníttatta magát a magyar csaló, hogy elkerülje a börtönt és megkapja az életbiztosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4275310e-1fb9-4bbb-80ee-6cc0ffab2e62","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sok esetben tapasztalják azt a szülők, hogy az újszülött gyermek szeme színe fél éves kor körül elkezd megváltozni: az addigi világos írisz sötétebbé válik. A kutatók szerint ez csak bizonyos esetekben jelenthet problémát.","shortLead":"Sok esetben tapasztalják azt a szülők, hogy az újszülött gyermek szeme színe fél éves kor körül elkezd megváltozni...","id":"20250603_csecsemo-baba-szemszine-orokles-milyen-szinu-szeme-lesz-a-gyereknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4275310e-1fb9-4bbb-80ee-6cc0ffab2e62.jpg","index":0,"item":"c421743d-a919-4470-bb33-911b7c1398cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_csecsemo-baba-szemszine-orokles-milyen-szinu-szeme-lesz-a-gyereknek","timestamp":"2025. június. 03. 19:03","title":"Milyen színű lesz a gyerekem szeme? Baj, ha megváltozik az újszülött szemszíne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f09e02a2-e861-41c3-b8de-a0f9ec33253f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindössze két hónapra kell egyenruhát húzniuk a fiataloknak, amiért komoly fizetést kapnak. Lehetőség van polgári szolgálatra is, nekik három hónapot kell lehúzniuk.","shortLead":"Mindössze két hónapra kell egyenruhát húzniuk a fiataloknak, amiért komoly fizetést kapnak. Lehetőség van polgári...","id":"20250604_kotelezo-sorkatonai-szolgalat-horvatorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f09e02a2-e861-41c3-b8de-a0f9ec33253f.jpg","index":0,"item":"7c85115c-7f9a-4470-be19-183038c3e692","keywords":null,"link":"/vilag/20250604_kotelezo-sorkatonai-szolgalat-horvatorszag","timestamp":"2025. június. 04. 13:58","title":"Ismét kötelező lesz ősztől a sorkatonai szolgálat Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ddb931-c8b3-418a-b36b-77a566cd3214","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A mezőtúri Lázárinfót zavarta meg Szabó Bálint, aki múlt pénteken, mindössze két nap után szabadulhatott a szombathelyi börtönből, miután szülei és egy „londoni magyar állampolgár” kifizették az óvadékát.","shortLead":"A mezőtúri Lázárinfót zavarta meg Szabó Bálint, aki múlt pénteken, mindössze két nap után szabadulhatott a szombathelyi...","id":"20250603_szabo-balint-borton-ovadek-lazar-janos-mezotur-forum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90ddb931-c8b3-418a-b36b-77a566cd3214.jpg","index":0,"item":"71d8207c-313e-4787-b25d-c9693c58e8c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_szabo-balint-borton-ovadek-lazar-janos-mezotur-forum","timestamp":"2025. június. 03. 18:56","title":"Szabó Bálint idő előtt szabadult a börtönből, kedden már Lázár János fórumán trombitált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]