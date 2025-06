Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2bca616c-428d-4055-8500-065ea5f8161a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Természetvédelmi szempontból sikertörténet a szajgák elszaporodása, mezőgazdasági szempontból kevésbé.","shortLead":"Természetvédelmi szempontból sikertörténet a szajgák elszaporodása, mezőgazdasági szempontból kevésbé.","id":"20250603_szajga-tulszaporodas-szaratov-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bca616c-428d-4055-8500-065ea5f8161a.jpg","index":0,"item":"5269f1c7-47e9-4bce-a5ba-d6dd9d9ea52f","keywords":null,"link":"/elet/20250603_szajga-tulszaporodas-szaratov-putyin","timestamp":"2025. június. 03. 16:27","title":"Különös orrú antilopok inváziója miatt fordultak Putyinhoz a szaratovi parasztok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f71700f5-56e7-4a66-b649-12d36250efc3","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Donald Tusk lengyel miniszterelnök az ellenzéki Jog és Igazságosság párt támogatta elnökjelölt, Karol Nawrocki győzelme után arra kényszerül, hogy tovább éljen társbérletben olyan államfővel, aki azt tekinti feladatának, hogy akadályozza a kormány munkáját. Ez pedig Kaczynskiék hatalomba való visszatéréséhez vezethet. ","shortLead":"Donald Tusk lengyel miniszterelnök az ellenzéki Jog és Igazságosság párt támogatta elnökjelölt, Karol Nawrocki győzelme...","id":"20250603_Donald-Tusk-Karol-Nawrocki-lengyel-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f71700f5-56e7-4a66-b649-12d36250efc3.jpg","index":0,"item":"891771b9-3de8-401f-95db-da4b3deb7a2a","keywords":null,"link":"/360/20250603_Donald-Tusk-Karol-Nawrocki-lengyel-kormany","timestamp":"2025. június. 03. 06:30","title":"Gúzsba kötve marad Donald Tusk kormánya az új elnök mellett, és ez a koalíció széteséséhez vezethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5855b84c-980a-4a0c-bc1b-93c0f57a5939","c_author":"Fetter Dóra, Tornyos Kata","category":"360","description":"Van, akinek előbb jut eszébe Orbán Viktor neve, mint az, hogy Magyarország – ezt tapasztaltuk legutóbb Krakkóban, de előfordult az is, hogy egy görög pincér kezdett el politizálni két rendelés között, vagy egy barcelonai alkalmazott fogalmazott meg markáns véleményt. Milyen kérdéseket és megjegyzéseket kaptunk Lengyelországban, miközben itthon épp beterjesztették az ellehetetlenítési törvényt?","shortLead":"Van, akinek előbb jut eszébe Orbán Viktor neve, mint az, hogy Magyarország – ezt tapasztaltuk legutóbb Krakkóban, de...","id":"20250603_magyarok-megitelese-kulfoldon-orban-viktor-ner-oszodi-beszed-lengyelorszag-fidesz-atlathatosag-torveny-halasz-janos-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5855b84c-980a-4a0c-bc1b-93c0f57a5939.jpg","index":0,"item":"d915a1ee-eace-49d7-888f-f93ff8f9a4e0","keywords":null,"link":"/360/20250603_magyarok-megitelese-kulfoldon-orban-viktor-ner-oszodi-beszed-lengyelorszag-fidesz-atlathatosag-torveny-halasz-janos-pride","timestamp":"2025. június. 03. 12:01","title":"Sajnálat, döbbenet, értetlenkedés – ha magyarként külföldön jársz, készülj fel, hogy megjegyzéseket kapsz Orbán Viktorról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőfokú, nem jogerős ítélet szerint a Miniszterelnöki Kabinetiroda a jövőben nem kezelheti az érintettek adatait járványhelyzettel nem összefüggő célból, és köteles nyilvánosságra hozni az ítéletet a vakcinainfo.gov.hu oldalon.","shortLead":"Az elsőfokú, nem jogerős ítélet szerint a Miniszterelnöki Kabinetiroda a jövőben nem kezelheti az érintettek adatait...","id":"20250602_A-Fovarosi-Torvenyszek-szerint-Roganek-jogellenesen-kezeltek-a-vakcinaoltasra-regisztraltak-szemelyes-adatait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"50376628-ffc5-4596-b95a-f2724df2a68d","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_A-Fovarosi-Torvenyszek-szerint-Roganek-jogellenesen-kezeltek-a-vakcinaoltasra-regisztraltak-szemelyes-adatait","timestamp":"2025. június. 02. 16:00","title":"A bíróság szerint Rogánék jogellenesen kezelték az oltásra regisztráltak személyes adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3de770-bbdc-4ae9-9edb-589cf350bb8c","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Már csak egy olyan orosz stratégiai bombázótípus van, amellyel pótolni lehet az ukránok által elpusztított gépeket, az is elavult és nagyon drága. Az oroszok várhatóan kemény választ fognak adni a repülőtereiket ért támadásokra, de kicsi a valószínűsége annak, hogy a Kreml atomfegyvert vetne be, még úgy is, hogy a nukleáris doktrínájuk szerint erre lehetőségük van.","shortLead":"Már csak egy olyan orosz stratégiai bombázótípus van, amellyel pótolni lehet az ukránok által elpusztított gépeket...","id":"20250602_oroszorszag-strategiai-bombazo-ukrajna-drontamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f3de770-bbdc-4ae9-9edb-589cf350bb8c.jpg","index":0,"item":"714a86d5-1ea9-48b9-b302-f0e9be5c7cf5","keywords":null,"link":"/360/20250602_oroszorszag-strategiai-bombazo-ukrajna-drontamadas","timestamp":"2025. június. 02. 19:10","title":"Ukrajna olyan kárt okozott hétvégén az oroszoknak, amelyet legalább tíz év és tömérdek pénz lesz rendbehozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed611-26d9-4b8e-9059-2cdf0928da0d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Csetényi Csaba cége, a Network 360 2023-ban még veszteséges volt, tavaly már 38 százalékos profitrátának örülhetett.","shortLead":"Csetényi Csaba cége, a Network 360 2023-ban még veszteséges volt, tavaly már 38 százalékos profitrátának örülhetett.","id":"20250603_Rejtelyesen-feltamadt-Rogan-szomszedjanak-kegyvesztett-reklamugynoksege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/206ed611-26d9-4b8e-9059-2cdf0928da0d.jpg","index":0,"item":"0ffb83b0-a997-4d41-b80b-ac25445a675e","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_Rejtelyesen-feltamadt-Rogan-szomszedjanak-kegyvesztett-reklamugynoksege","timestamp":"2025. június. 03. 14:00","title":"Rejtélyesen feltámadt Rogán szomszédjának kegyvesztett reklámügynöksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f0ddb6-5bf9-4d04-b7f6-e90e07601181","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"10 százalékkal vannak a nyaralóárak az egy évvel korábbi fölött. A Velencei-tó partján 20 százalékos a drágulás, annyian költöznének oda Budapestről, a Dunakanyar piaca állt csak le a korábbi súlyos túlárazás után.","shortLead":"10 százalékkal vannak a nyaralóárak az egy évvel korábbi fölött. A Velencei-tó partján 20 százalékos a drágulás...","id":"20250604_ingatlan-nyaralo-balaton-velencei-to-dunakanyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5f0ddb6-5bf9-4d04-b7f6-e90e07601181.jpg","index":0,"item":"233d7bd0-675a-4449-8758-4f26b3d0e866","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250604_ingatlan-nyaralo-balaton-velencei-to-dunakanyar","timestamp":"2025. június. 04. 11:47","title":"Méghogy lassul az ingatlanpiac? A nyaralók árai tovább száguldanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3caedda4-b0a0-4e93-8710-8da8d5b7c51e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tavaly szeptember óta keresték a férfit, aki halálra késelt egy embert.","shortLead":"Tavaly szeptember óta keresték a férfit, aki halálra késelt egy embert.","id":"20250603_hajduboszormeny-gyilkossag-elkovet-dns-vizsgalat-holttest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3caedda4-b0a0-4e93-8710-8da8d5b7c51e.jpg","index":0,"item":"e08e74bf-49a7-476c-93e2-e7f86ac3bf6c","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_hajduboszormeny-gyilkossag-elkovet-dns-vizsgalat-holttest","timestamp":"2025. június. 03. 10:38","title":"Egy bozótosban vetett véget az életének a hajdúböszörményi gyilkosság elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]