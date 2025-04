Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ad7e2881-a5f7-42cd-8bd0-205eae3b9170","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai kutatóknak sikerült az elméleti határig kitolni a RAM teljesítményét, amely nemcsak pokolian gyorsnak tűnik, de áramforrás nélkül is képes emlékezni az információkra.","shortLead":"Kínai kutatóknak sikerült az elméleti határig kitolni a RAM teljesítményét, amely nemcsak pokolian gyorsnak tűnik, de...","id":"20250423_ram-pox-fejlesztes-memoria-sebesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad7e2881-a5f7-42cd-8bd0-205eae3b9170.jpg","index":0,"item":"9c0929b0-729f-4d7a-969f-cf9c7254d243","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_ram-pox-fejlesztes-memoria-sebesseg","timestamp":"2025. április. 23. 14:03","title":"Tízezerszer gyorsabb RAM készült, forradalom jöhet a mobilpiacon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae23e20-3c4d-49cc-9705-2bd98dcb6ecd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendőri brutalitásról ír a momentumos politikus.","shortLead":"Rendőri brutalitásról ír a momentumos politikus.","id":"20250422_Bedo-David-Bottal-jaro-parttarsamat-a-rendorok-felloktek-ratapostak-a-szemuvegere-es-a-Dunaba-rugtak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dae23e20-3c4d-49cc-9705-2bd98dcb6ecd.jpg","index":0,"item":"7e6a7580-e9f1-4e05-b31d-c3deb1c0593d","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_Bedo-David-Bottal-jaro-parttarsamat-a-rendorok-felloktek-ratapostak-a-szemuvegere-es-a-Dunaba-rugtak-ebx","timestamp":"2025. április. 22. 21:17","title":"Bedő Dávid: Bottal járó párttársamat a rendőrök fellökték, rátapostak a szemüvegére és a Dunába rúgták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76d54b47-1ef0-46fe-ba2d-7d5352c84aed","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A világ egyes részein eddig is a rárakódó díjakkal együtt mutatták az árakat, most már az egész világon meglesz ez a transzparencia.","shortLead":"A világ egyes részein eddig is a rárakódó díjakkal együtt mutatták az árakat, most már az egész világon meglesz...","id":"20250422_Airbnb-kereses-teljes-ar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76d54b47-1ef0-46fe-ba2d-7d5352c84aed.jpg","index":0,"item":"02c41ae9-98bd-471a-9755-62ddd2df1ec6","keywords":null,"link":"/kkv/20250422_Airbnb-kereses-teljes-ar","timestamp":"2025. április. 22. 12:01","title":"Változtat az Airbnb, mostantól mindenhol a teljes árat mutatják a szálláshelyek a keresésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áttelepült ukrán állampolgároknak valóban nyugdíjat kell fizetni egy államközi megállapodás szerint, viszont ez éppen azzal szűnne meg, ha Ukrajna csatlakozna az Európai Unióhoz.","shortLead":"Az áttelepült ukrán állampolgároknak valóban nyugdíjat kell fizetni egy államközi megállapodás szerint, viszont...","id":"20250423_Kubatov-Gabor-szerint-veszelybe-kerulhet-a-13-havi-nyugdij-Ukrajna-EU-csatlakozasa-miatt-de-a-szakerto-szerint-ez-nem-igaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0.jpg","index":0,"item":"e4322b27-88da-4a2d-ac31-2406d45b9041","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Kubatov-Gabor-szerint-veszelybe-kerulhet-a-13-havi-nyugdij-Ukrajna-EU-csatlakozasa-miatt-de-a-szakerto-szerint-ez-nem-igaz","timestamp":"2025. április. 23. 09:03","title":"Kubatov Gábor szerint veszélybe kerülhet a 13. havi nyugdíj Ukrajna EU-csatlakozása miatt, de a szakértő szerint ez nem igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31","c_author":"BioTechUSA-cégcsoport ","category":"brandcontent","description":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat stabil eredményeket mutatott fel 2024-ben, bár a növekedési ütem némileg lassult a korábbi évekhez képest. Európa egyik legnagyobb étrend-kiegészítő gyártójának és forgalmazójának árbevétele 3,5 százalékkal, 93,7 milliárd forintra emelkedett, miközben az EBITDA-ja 2 százalékkal 10,68 milliárd forintra nőtt.","shortLead":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat...","id":"20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31.jpg","index":0,"item":"c2714ca0-eaf1-48ac-8e70-753bac2be2b8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","timestamp":"2025. április. 24. 07:30","title":"FC Barcelona-partnerséggel és prémium termékekkel építi globális márkáját a BioTechUSA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a8196b-e5bb-4cbb-8a5c-dabfa192e3d5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"90-es táblánál lépte túl a sebességet.","shortLead":"90-es táblánál lépte túl a sebességet.","id":"20250423_Majdnem-200-zal-a-90-es-tablanal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8a8196b-e5bb-4cbb-8a5c-dabfa192e3d5.jpg","index":0,"item":"94f59a12-280d-4b0f-8270-05b7805251c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250423_Majdnem-200-zal-a-90-es-tablanal","timestamp":"2025. április. 23. 14:16","title":"Félmilliós bírságot kapott a sofőr, aki majdnem 200-zal száguldott húsvéthétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b5bf4b-6a8a-4f2b-9f7b-64fade5537d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz hatóságok azért körözik Jekatyerina Barabasht, mert kritizálni merte az orosz hadsereget, és ezért akár 10 év börtönbüntetéssel is sújthatják.","shortLead":"Az orosz hatóságok azért körözik Jekatyerina Barabasht, mert kritizálni merte az orosz hadsereget, és ezért akár 10 év...","id":"20250422_orosz-ujsagiro-szokes-hazi-orizet-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48b5bf4b-6a8a-4f2b-9f7b-64fade5537d5.jpg","index":0,"item":"356622ed-8148-4153-bd11-b47e9e601aa1","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_orosz-ujsagiro-szokes-hazi-orizet-oroszorszag","timestamp":"2025. április. 22. 08:33","title":"Megszökött egy orosz újságíró a házi őrizetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a13758f-b0b8-4680-a1d5-678dfd032dd6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizedik kihívás.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250422_Gondolkozz-velunk-szef-Szexi-a-matek-10","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a13758f-b0b8-4680-a1d5-678dfd032dd6.jpg","index":0,"item":"267e379b-c20c-46ee-98ea-e1c597feb88a","keywords":null,"link":"/elet/20250422_Gondolkozz-velunk-szef-Szexi-a-matek-10","timestamp":"2025. április. 22. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Nyomógombos széf – Szexi a matek 10.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]