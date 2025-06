Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ab5a6c5f-59e2-42cc-8db8-bc3b09aa84f7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Folyamatosan zajlik a híd felújítása. ","shortLead":"Folyamatosan zajlik a híd felújítása. ","id":"20250603_Megsem-zarjak-le-egy-honapra-az-M8-as-Duna-hidjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab5a6c5f-59e2-42cc-8db8-bc3b09aa84f7.jpg","index":0,"item":"3fcd944c-01ac-463b-a8a6-541f564d5117","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_Megsem-zarjak-le-egy-honapra-az-M8-as-Duna-hidjat","timestamp":"2025. június. 03. 08:03","title":"Mégsem zárják le egy hónapra teljesen az M8-as Duna-hídját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff1b5e2-a37c-480a-8315-14c027ed620f","c_author":"Somfai Dávid","category":"itthon","description":"Önnek is az a benyomása, mintha az M1 esti híradóit kicsit részrehajlóan szerkesztenék? A Republikon Intézet idén februártól egy éven át figyeli és elemzi az állami csatorna fél nyolckor kezdődő hírműsorát, az első negyedéves jelentésük pedig már el is készült – végre számok alapján is ellenőrizheti, az ön készülékében van-e a zavar.","shortLead":"Önnek is az a benyomása, mintha az M1 esti híradóit kicsit részrehajlóan szerkesztenék? A Republikon Intézet idén...","id":"20250604_Megmertek-hogy-reszrehajlo-e-az-M1-esti-hiradoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ff1b5e2-a37c-480a-8315-14c027ed620f.jpg","index":0,"item":"35aacf98-4207-4c55-89bd-bb28469942d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Megmertek-hogy-reszrehajlo-e-az-M1-esti-hiradoja","timestamp":"2025. június. 04. 17:00","title":"Megmérték, hogy részrehajló-e az M1 esti híradója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874bd86d-d0b6-4a6d-8a49-f6ffbbdbdde0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A brit kormány azonnal befagyasztotta az eladásból származó 2,3 milliárd fontot, most bíróságra viszik az ügyet, hogy az összeget humanitárius célokra fordíthassák a háború sújtotta országban.","shortLead":"A brit kormány azonnal befagyasztotta az eladásból származó 2,3 milliárd fontot, most bíróságra viszik az ügyet...","id":"20250603_Abramovics-harom-eve-eladta-a-Chelsea-t-a-vetelar-most-Ukrajnahoz-kerulhet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/874bd86d-d0b6-4a6d-8a49-f6ffbbdbdde0.jpg","index":0,"item":"4a3f4ac6-d0d6-417e-93b3-2e6de73c7aa7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_Abramovics-harom-eve-eladta-a-Chelsea-t-a-vetelar-most-Ukrajnahoz-kerulhet","timestamp":"2025. június. 03. 08:55","title":"Abramovics három éve eladta a Chelsea-t, a vételár most Ukrajnához kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5855b84c-980a-4a0c-bc1b-93c0f57a5939","c_author":"Fetter Dóra, Tornyos Kata","category":"360","description":"Van, akinek előbb jut eszébe Orbán Viktor neve, mint az, hogy Magyarország – ezt tapasztaltuk legutóbb Krakkóban, de előfordult az is, hogy egy görög pincér kezdett el politizálni két rendelés között, vagy egy barcelonai alkalmazott fogalmazott meg markáns véleményt. Milyen kérdéseket és megjegyzéseket kaptunk Lengyelországban, miközben itthon épp beterjesztették az ellehetetlenítési törvényt?","shortLead":"Van, akinek előbb jut eszébe Orbán Viktor neve, mint az, hogy Magyarország – ezt tapasztaltuk legutóbb Krakkóban, de...","id":"20250603_magyarok-megitelese-kulfoldon-orban-viktor-ner-oszodi-beszed-lengyelorszag-fidesz-atlathatosag-torveny-halasz-janos-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5855b84c-980a-4a0c-bc1b-93c0f57a5939.jpg","index":0,"item":"d915a1ee-eace-49d7-888f-f93ff8f9a4e0","keywords":null,"link":"/360/20250603_magyarok-megitelese-kulfoldon-orban-viktor-ner-oszodi-beszed-lengyelorszag-fidesz-atlathatosag-torveny-halasz-janos-pride","timestamp":"2025. június. 03. 12:01","title":"Sajnálat, döbbenet, értetlenkedés – ha magyarként külföldön jársz, készülj fel, hogy megjegyzéseket kapsz Orbán Viktorról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d9cc1b-b689-4e09-b800-296b9f9fa775","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple állítása szerint ha be kell tartania az Európai Unió digitális piacokról szóló jogszabályát, azzal veszélybe kerülnek a felhasználók adatai, amikre így például a Meta is ráláthat.","shortLead":"Az Apple állítása szerint ha be kell tartania az Európai Unió digitális piacokról szóló jogszabályát, azzal veszélybe...","id":"20250603_apple-europai-unio-dma-digitalis-piacokrol-szolo-jogszabaly-felhasznaloi-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32d9cc1b-b689-4e09-b800-296b9f9fa775.jpg","index":0,"item":"1d9fe56f-73e9-4947-bb14-7b0a030a99e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_apple-europai-unio-dma-digitalis-piacokrol-szolo-jogszabaly-felhasznaloi-adatok","timestamp":"2025. június. 03. 12:03","title":"Nekimegy az Apple az Európai Unió döntésének, 201 milliárd a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e667904b-a7d8-4680-9b1d-3ae8f68a8601","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy indiai acélmű számára gyártott nagy teljesítményű szinkron villanymotor a valaha gyártott leghatékonyabb motor. A fejlesztő ABB számításai szerint az acélmű a motor 25 éves élettartama alatt a fokozott energiahatékonyság révén mintegy 6 millió dollárra becsült villamosenergia-költséget takarít meg. Az energiahatékonysági beruházás várható megtérülési ideje alig több mint három hónap.","shortLead":"Egy indiai acélmű számára gyártott nagy teljesítményű szinkron villanymotor a valaha gyártott leghatékonyabb motor...","id":"20250602_abb-leghatekonyabb-motor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e667904b-a7d8-4680-9b1d-3ae8f68a8601.jpg","index":0,"item":"e41eb680-d180-4a2b-b1fe-fc9f231bef4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_abb-leghatekonyabb-motor-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 22:03","title":"99,13%-os hatékonysággal nullázza az áramszámlát: bekapcsolták a valaha gyártott leghatékonyabb motort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15065d13-d6d1-434a-90fb-5772c53ab470","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összesen hét iPhone és iPad vesz végső búcsút a YouTube alkalmazásától. Mutatjuk, melyek ezek, és mit tehet, ha legalább a platform alapfunkcióit tovább használná.","shortLead":"Összesen hét iPhone és iPad vesz végső búcsút a YouTube alkalmazásától. Mutatjuk, melyek ezek, és mit tehet, ha...","id":"20250604_google-youtube-alkalmazas-megszunes-apple-iphone-ipad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15065d13-d6d1-434a-90fb-5772c53ab470.jpg","index":0,"item":"a2c6157f-739a-4c30-a4d7-99f439b1cca2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_google-youtube-alkalmazas-megszunes-apple-iphone-ipad","timestamp":"2025. június. 04. 09:03","title":"Ezeken az eszközökön nem működik többé a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20fb7d9-0a46-475b-b818-783636c3d0c5","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250604_Marabu-Feknyuz-Gondolom-gyalog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b20fb7d9-0a46-475b-b818-783636c3d0c5.jpg","index":0,"item":"c7b33d66-a3da-48fd-97e9-54c276094c85","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Marabu-Feknyuz-Gondolom-gyalog","timestamp":"2025. június. 04. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Gondolom, gyalog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]