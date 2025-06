Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cbb9c883-ffd4-46bd-97e4-78ccf1939258","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar Péter felhívást intézett Mészáros Lőrinchez, hogy élő, egyenes adásban is mesélje el meggazdagodásának történetét.","shortLead":"Magyar Péter felhívást intézett Mészáros Lőrinchez, hogy élő, egyenes adásban is mesélje el meggazdagodásának...","id":"20250602_magyar-peter-meszaros-lorinc-nyilt-level-valasz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbb9c883-ffd4-46bd-97e4-78ccf1939258.jpg","index":0,"item":"35732df9-2116-4231-96d6-2cfc6d390676","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_magyar-peter-meszaros-lorinc-nyilt-level-valasz-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 22:16","title":"Magyar Péter válaszolt Mészáros Lőrinc levelére: Félek, hogy ezek nem az ön saját gondolatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"127efe11-4936-471d-83ef-51f0481fbfac","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A cél, hogy pácienseim időskora ne betegségben, hanem egészséges kiteljesedésben teljen – mondja Bana Richárd, aki egy kistelepülés, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Székely háziorvosaként alkalmazza a legmodernebb, több tudományterületet ötvöző longevity módszereket. Állítja: minél többet tudunk az egészséges életmódról, annál olcsóbb megvalósítani.","shortLead":"A cél, hogy pácienseim időskora ne betegségben, hanem egészséges kiteljesedésben teljen – mondja Bana Richárd, aki...","id":"20250603_hvg-bana-richard-haziorvos-longevity-hosszu-elet-lelassitott-oregedes-szabolcs-szekely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/127efe11-4936-471d-83ef-51f0481fbfac.jpg","index":0,"item":"7fadd2fe-599a-407b-80d0-e1b7f9c191b4","keywords":null,"link":"/360/20250603_hvg-bana-richard-haziorvos-longevity-hosszu-elet-lelassitott-oregedes-szabolcs-szekely","timestamp":"2025. június. 03. 09:24","title":"Nem kerül vagyonokba az öregedés lassítása, egy szabolcsi háziorvos a falujában alkalmazza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4195e6-ed05-4863-856c-290a5c4a6449","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mindkét cégéből kivette a teljes osztalékot.","shortLead":"Mindkét cégéből kivette a teljes osztalékot.","id":"20250602_Fabry-aki-ezektol-semmit-nem-var-tobb-mint-100-millios-osztalekot-vett-ki-cegeibol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd4195e6-ed05-4863-856c-290a5c4a6449.jpg","index":0,"item":"df11ac1a-5507-4eb5-8279-c9d23bb848e8","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Fabry-aki-ezektol-semmit-nem-var-tobb-mint-100-millios-osztalekot-vett-ki-cegeibol","timestamp":"2025. június. 02. 15:31","title":"Fábry, aki „ezektől semmit nem vár”, több mint 100 milliós osztalékot vett ki cégeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3492-a6c8-4cdd-8359-dd81463cbaf1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ki- és bekapcsolhatják a géneket, megváltoztathatják a sejtek viselkedését az egyszerű hanghullámok – állítják japán kutatók. A kísérlettel alátámasztott eredményeik ígéretes lehetőségeket nyithatnak meg.","shortLead":"Ki- és bekapcsolhatják a géneket, megváltoztathatják a sejtek viselkedését az egyszerű hanghullámok – állítják japán...","id":"20250602_hvg-genek-kapcsolasa-hanghullamokkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3492-a6c8-4cdd-8359-dd81463cbaf1.jpg","index":0,"item":"242154e8-4765-4772-a061-3915ddf5a357","keywords":null,"link":"/360/20250602_hvg-genek-kapcsolasa-hanghullamokkal","timestamp":"2025. június. 02. 16:00","title":"Egyszerű hanghullámokkal ki- és bekapcsolhatók lehetnek gének, ez akár a fogyásban is segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8113b3d1-a2ca-44af-b587-80e2a8d2bc71","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Milliárdos után százmilliós profit jött össze a Viasteinnél.","shortLead":"Milliárdos után százmilliós profit jött össze a Viasteinnél.","id":"20250602_Viastein-profit-ceges-beszamolo-Magyar-Peter-Tisza-Part-ellentuntetok-Nagyvarad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8113b3d1-a2ca-44af-b587-80e2a8d2bc71.jpg","index":0,"item":"6cff4782-47f0-4b5e-bb87-6e6525c7a548","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Viastein-profit-ceges-beszamolo-Magyar-Peter-Tisza-Part-ellentuntetok-Nagyvarad","timestamp":"2025. június. 02. 15:06","title":"Kevesebb mint tizedére zuhant annak a cégnek a nyeresége, amelynek dolgozói Magyar Péter ellen tüntettek Nagyváradon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e395feb9-bfc1-4a15-8127-fdf92334983e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit azzal gyanúsítják, hogy egykori pártfogoltjait prostituáltként futtatta. Állítólag éveken keresztül több jelzés is érkezett, hogy gyanúsan viselkedik fiatal lányokkal. Egyik munkahelyén fegyelmi eljárás is indult ellene. ","shortLead":"A férfit azzal gyanúsítják, hogy egykori pártfogoltjait prostituáltként futtatta. Állítólag éveken keresztül több...","id":"20250602_javitointezet-kinevezes-volt-felettese-nem-javasolta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e395feb9-bfc1-4a15-8127-fdf92334983e.jpg","index":0,"item":"6f5743a9-8cd3-40ac-ab20-7d00ed33f160","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_javitointezet-kinevezes-volt-felettese-nem-javasolta","timestamp":"2025. június. 02. 13:43","title":"444: Volt felettese nem javasolta, hogy J. Pétert kinevezzék a Szőlő utcai javítóintézet élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7255ab55-59f8-446d-8c83-badb53e5fbd5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Óriásit növekedett a német diszkontlánc, magasan a versenytársak fölött bővült a vállalat forgalma.","shortLead":"Óriásit növekedett a német diszkontlánc, magasan a versenytársak fölött bővült a vállalat forgalma.","id":"20250603_Tavaly-mar-minden-otodik-forintot-a-Lidlnel-koltottek-el-a-magyar-vasarlok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7255ab55-59f8-446d-8c83-badb53e5fbd5.jpg","index":0,"item":"f433e8c0-1e67-4d6b-ba36-09d27ce08b3a","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_Tavaly-mar-minden-otodik-forintot-a-Lidlnel-koltottek-el-a-magyar-vasarlok","timestamp":"2025. június. 03. 14:37","title":"Tavaly már minden ötödik forintot a Lidlnél költötték el a magyar vásárlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44422639-5713-4b4e-8f6a-d3028ed7a7fa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem elszabadult, hanem egy zongorista vezette. ","shortLead":"Nem elszabadult, hanem egy zongorista vezette. ","id":"20250602_Gurulo-zongora-a-villamossinen-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44422639-5713-4b4e-8f6a-d3028ed7a7fa.jpg","index":0,"item":"1f6171ba-ce3b-4be2-b892-fa81c0a738c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_Gurulo-zongora-a-villamossinen-video","timestamp":"2025. június. 02. 13:41","title":"Guruló zongora hajtott át egy villamos előtt Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]