Ahogy arról szerdán mi is beszámoltunk, a kormányközeli Metropol arra biztatja olvasóit, hogy fotózzanak az utcán rövid szoknyás nőket. „Minél rövidebb, annál jobb” – írták, illetve azt is hozzátették „hát bizonyára igaz ez a kitétel, ami egyben divat is, ha nem is az élethossz, de a lányok által hordott szoknyák és nacik esetében mindenképpen igaz így a nyár kezdetével”.

Hodász András egykori katolikus kap Instagram-történetében adott hangot felháborodásának. Bejegyzésében felhívta a figyelmet arra, hogy nagyon sok nő szenved el szexuális zaklatást a tömegközlekedésen, és itt lenne az ideje annak, hogy ez ellen tegyünk valamit.

„A zaklatás nem újságírás!” – A Metropol „rövidszoknyás fotópályázata” ellen tüntettek A tüntetők a Mediaworks szerkesztősége előtt tiltakoztak a Metropol felhívása ellen, hogy fotózzanak az utcán rövid szoknyás nőket.

Hodász, aki jelenleg coachként dolgozik, egy mozgalom létrehozását javasolja, hogy az áldozatok tudják, nincsenek egyedül, és számíthatnak arra, hogy mások megvédik. Emellett azt javasolja, hogy a mozgalom tagjai készítsenek közös pólót, kitűzőt, amit viselhetnének a köztéren, és jeleznék, hogy a következő szervezetekhez lehet segítségért fordulni: