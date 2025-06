Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3e80acff-617c-410c-9e7b-f8e9632b4683","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Várhatóan júliusban mutatja majd be a Samsung a hajlítható kijelzős csúcsmobilja újabb generációját, amelynek legerősebb tagja a Galaxy Z Fold7 Ultra lesz.","shortLead":"Várhatóan júliusban mutatja majd be a Samsung a hajlítható kijelzős csúcsmobilja újabb generációját, amelynek...","id":"20250604_samsung-galaxy-z-fold7-ultra-hajlithato-kijelzos-okostelefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e80acff-617c-410c-9e7b-f8e9632b4683.jpg","index":0,"item":"aa7539d3-0702-47fb-84d9-301d87825486","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_samsung-galaxy-z-fold7-ultra-hajlithato-kijelzos-okostelefon","timestamp":"2025. június. 04. 11:33","title":"Bemondta a Samsung: tényleg jön a szupervékony Galaxy Z Fold7 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb4cbc89-dd8c-4dad-b26a-79db9d6e8c8f","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Ha valaki életmódváltás helyett májregeneráló szerekkel próbálja az alkoholtól megviselt egészségét helyrehozni, az kétszeresen is veszít: kidob egy csomó pénzt az ablakon, és az állapota sem javul. Érdemes egy görbe este után fájdalomcsillapítót bevenni? Mire találták ki valójában a májvédő szereket? Mi az a diszulfirám-szerű hatás, amitől megtapasztalhatjuk a poklot?","shortLead":"Ha valaki életmódváltás helyett májregeneráló szerekkel próbálja az alkoholtól megviselt egészségét helyrehozni...","id":"20250604_alkohol-majvedo-szerek-masnapossag-mariatovis-legalon-kapszula-fajdalomcsillapito","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb4cbc89-dd8c-4dad-b26a-79db9d6e8c8f.jpg","index":0,"item":"4998072d-7147-4d7e-b22c-abe0cbef54b8","keywords":null,"link":"/360/20250604_alkohol-majvedo-szerek-masnapossag-mariatovis-legalon-kapszula-fajdalomcsillapito","timestamp":"2025. június. 04. 20:00","title":"Van egy rossz hírünk: a májvédő és másnaposságűző csodaszerek semmit nem érnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9831b44b-434c-47b6-b793-340a60f47286","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Amerika egyelőre ellenáll, de Trump jobboldala ünnepli Orbán Viktort és módszereit. ","shortLead":"Amerika egyelőre ellenáll, de Trump jobboldala ünnepli Orbán Viktort és módszereit. ","id":"20250604_trump-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9831b44b-434c-47b6-b793-340a60f47286.jpg","index":0,"item":"23a44ae4-b9d5-45ee-b2d5-1f99bfd1d5e6","keywords":null,"link":"/360/20250604_trump-orban-viktor","timestamp":"2025. június. 04. 07:30","title":"Trump Orbántól inspirálódik – de az Egyesült Államokban nincs olyan könnyű dolga, mint magyar kollégájának volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7ce0e7-6ce0-4879-9a70-3ee3b66311e8","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Akkora jég esett, hogy az a mezőgazdaságban is nagy károkat okozhat.","shortLead":"Akkora jég esett, hogy az a mezőgazdaságban is nagy károkat okozhat.","id":"20250604_jegeso-vihar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b7ce0e7-6ce0-4879-9a70-3ee3b66311e8.jpg","index":0,"item":"854e2197-f731-4a49-9fa1-39ad0605a811","keywords":null,"link":"/zhvg/20250604_jegeso-vihar","timestamp":"2025. június. 04. 13:37","title":"Ötcentis jégdarabokat is hozott a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hosszabb távon a magánvevők is jól járhatnak. ","shortLead":"Hosszabb távon a magánvevők is jól járhatnak. ","id":"20250604_adojovairassal-porgetnek-fel-a-nemet-elektromosauto-piacot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460.jpg","index":0,"item":"c58b6f1c-326a-4d4a-8644-132ca22cd266","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_adojovairassal-porgetnek-fel-a-nemet-elektromosauto-piacot","timestamp":"2025. június. 04. 08:22","title":"Villanyautó-boom készül Németországban – 75 százalékos jóváírást kapnának a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8694eb4-a446-4612-a4b5-21e6aa17deef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény nem gyűjt adományokat közterületen, senki ne adjon pénzt idegeneknek, akik a kórház nevében kérnek támogatást.","shortLead":"Az intézmény nem gyűjt adományokat közterületen, senki ne adjon pénzt idegeneknek, akik a kórház nevében kérnek...","id":"20250605_Csalok-kernek-penzt-az-utcan-a-Heim-Pal-gyermekkorhaz-neveben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8694eb4-a446-4612-a4b5-21e6aa17deef.jpg","index":0,"item":"6fb24cfa-8236-46c0-ba7b-23e446b328c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Csalok-kernek-penzt-az-utcan-a-Heim-Pal-gyermekkorhaz-neveben","timestamp":"2025. június. 05. 10:19","title":"Csalók kérnek pénzt az utcán a Heim Pál gyermekkórház nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60dd5166-098a-4efd-bdfd-b9da9442b36d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi három évtizedben a Balaton vize háromszor annyit melegedett, mint az azt megelőző több mint 120 évben, a vízben fellépő hőhullámok pedig sokkal gyakoribbak – derül ki a klímaváltozással foglalkozó Másfélfok közleményéből.","shortLead":"Az utóbbi három évtizedben a Balaton vize háromszor annyit melegedett, mint az azt megelőző több mint 120 évben...","id":"20250604_Veszesen-felgyorsult-a-Balaton-vizenek-melegedese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60dd5166-098a-4efd-bdfd-b9da9442b36d.jpg","index":0,"item":"c87a2bbe-106f-4c7f-83ea-d59ad7f933a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_Veszesen-felgyorsult-a-Balaton-vizenek-melegedese","timestamp":"2025. június. 04. 07:00","title":"Vészesen felgyorsult a Balaton vizének melegedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"706897a3-7db7-4354-8557-f909b600dab2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A következő napokban a hőmérséklet csúcsértéke elérheti a 35-37 fokot is.","shortLead":"A következő napokban a hőmérséklet csúcsértéke elérheti a 35-37 fokot is.","id":"20250604_hoseg-riasztas-orszagos-tisztifoorvos-hungaromet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/706897a3-7db7-4354-8557-f909b600dab2.jpg","index":0,"item":"3a77934c-d6aa-44e7-b94b-9f19c717e51c","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_hoseg-riasztas-orszagos-tisztifoorvos-hungaromet-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 15:50","title":"Olyan hőség jön, hogy riasztást adott ki az országos tiszti főorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]