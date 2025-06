Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fdd449e6-8d73-450d-9ebe-d08714076d71","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar kormányfő sorozatban ünnepli a jobbos választási győzelmeket Kelet-Közép-Európában és úgy állítja be, hogy ő ennek a tábornak a vezetője. De előbb még el kell végeznie a házi feladatát: jövőre le kell győznie a Tiszát – írja Bécsből a Frankfurter Allgemeine Zeitung tudósítója, Stefan Löwenstein.","shortLead":"A magyar kormányfő sorozatban ünnepli a jobbos választási győzelmeket Kelet-Közép-Európában és úgy állítja be, hogy ő...","id":"20250605_Orban-kuldetesnek-tekinti-Brusszel-bevetelet-FAZ-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdd449e6-8d73-450d-9ebe-d08714076d71.jpg","index":0,"item":"fc9afc5b-8411-417f-991a-77f648ff40d0","keywords":null,"link":"/360/20250605_Orban-kuldetesnek-tekinti-Brusszel-bevetelet-FAZ-elemzes","timestamp":"2025. június. 05. 15:30","title":"FAZ-elemzés: Orbán küldetése „Brüsszel bevétele”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea6e30f-92be-43bd-a942-37560a993668","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft, a Google és az Amazon mellett a Meta is atomenergiával igyekszik fedezni a mesterséges intelligenciája egyre növekvő energiaigényét.","shortLead":"A Microsoft, a Google és az Amazon mellett a Meta is atomenergiával igyekszik fedezni a mesterséges intelligenciája...","id":"20250604_meta-mesterseges-intelligencia-nuklearis-energia-vasarlasa-constellation-energy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fea6e30f-92be-43bd-a942-37560a993668.jpg","index":0,"item":"5d7db394-6a4b-448d-81b2-de688a9d4f6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_meta-mesterseges-intelligencia-nuklearis-energia-vasarlasa-constellation-energy","timestamp":"2025. június. 04. 12:03","title":"A Meta elmegy nagybevásárolni, nukleáris energia kerül a kosárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Dull Szabolcs Ötpontban című műsorának adott interjút a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics bocsánatkérést vár Lázártól, a luxizás pedig szerinte árt a Fidesznek. Sőt: nem ért egyet a 2025-ös 1%-ok elvonásának ötletével sem. ","shortLead":"Dull Szabolcs Ötpontban című műsorának adott interjút a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics...","id":"20250605_navracsics-tibor-otpontban-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8.jpg","index":0,"item":"bc522115-96c9-4ce2-acb5-83c95643e0c3","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_navracsics-tibor-otpontban-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 07:19","title":"Navracsics Tibor: Nem tudom elképzelni, hogy Ferrarit vagy vadászkastélyt vegyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eff675f-2f0c-47fe-b583-fa0266fdaea6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Oktatási Hivatallal a magukra „Paprika Csoportként” hivatkozó elkövetők felvették a kapcsolatot, de a Belügyminisztérium jelezte, hogy nem tárgyal zsarolókkal.","shortLead":"Az Oktatási Hivatallal a magukra „Paprika Csoportként” hivatkozó elkövetők felvették a kapcsolatot, de...","id":"20250603_belugyminiszterium-oktatasi-hivatal-erettsegi-informatikai-rendszer-adatbazis-hackertamadas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5eff675f-2f0c-47fe-b583-fa0266fdaea6.jpg","index":0,"item":"db37601e-4315-48e9-b1da-a8313eb6ed8b","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_belugyminiszterium-oktatasi-hivatal-erettsegi-informatikai-rendszer-adatbazis-hackertamadas-ebx","timestamp":"2025. június. 03. 19:49","title":"Hackertámadás érte az Oktatási Hivatalt, több százezer, az érettségivel kapcsolatos adatot másoltak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1895ffb1-61da-42cf-b705-85089e828609","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szenzorok, villanymotorok alapvető összetevői hiányoznak a beszállítóknál. ","shortLead":"Szenzorok, villanymotorok alapvető összetevői hiányoznak a beszállítóknál. ","id":"20250604_Elkezdte-Kina-zsarolni-globalis-autoipart-visszatartjak-a-ritkafoldfemeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1895ffb1-61da-42cf-b705-85089e828609.jpg","index":0,"item":"7d510434-e094-49a0-815a-c710bdbccc8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_Elkezdte-Kina-zsarolni-globalis-autoipart-visszatartjak-a-ritkafoldfemeket","timestamp":"2025. június. 04. 13:49","title":"Elkezdte Kína zsarolni a globális autóipart: visszatartanak kulcsfontosságú ritkaföldfémeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b98aa8b-4d37-4e20-a5cd-04ce9de17901","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Milyen hatása van a magánynak a hosszú távú egészségünkre? Miért olyan sok Magyarországon a magányos ember? Tényleg a fiatalok a legveszélyeztetettebbek? Mit tehetünk, hogy megőrizzük emberi kapcsolatainkat? Erről is beszélgettünk a HVG egészségpodcastjának legújabb adásában.","shortLead":"Milyen hatása van a magánynak a hosszú távú egészségünkre? Miért olyan sok Magyarországon a magányos ember? Tényleg...","id":"20250604_Kosz-jol-magany-David-Beata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b98aa8b-4d37-4e20-a5cd-04ce9de17901.jpg","index":0,"item":"2e68bf44-948c-4601-9147-1cfa6eebed70","keywords":null,"link":"/elet/20250604_Kosz-jol-magany-David-Beata","timestamp":"2025. június. 04. 11:15","title":"Kösz, jól: Tényleg magányosabbak a mai fiatalok, mint a szüleik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533071de-3946-4cd7-aedd-4702f35114d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Bence jelenlegi polgármester szerint méltatlan a fideszes Dézsi viselkedése.","shortLead":"Pintér Bence jelenlegi polgármester szerint méltatlan a fideszes Dézsi viselkedése.","id":"20250605_Dezsi-Csaba-volt-gyori-polgarmester-a-kozgyulesi-munka-helyett-inkabb-tarsasjatekozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/533071de-3946-4cd7-aedd-4702f35114d1.jpg","index":0,"item":"a4d5f53e-b97f-43f9-85d0-c2bad5051531","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Dezsi-Csaba-volt-gyori-polgarmester-a-kozgyulesi-munka-helyett-inkabb-tarsasjatekozott","timestamp":"2025. június. 05. 14:34","title":"Fotók bizonyítják, hogy Dézsi Csaba volt győri polgármester a közgyűlési munka közben társasjátékozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6476a9f-4fd0-4053-9b05-41b054c414c6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A szolgáltató automatái nemcsak pénzt adnak ki díjmentesen, de bankkártyát is, regisztrálni akár a beépített hatalmas érintőkijelzőkön is lehet.","shortLead":"A szolgáltató automatái nemcsak pénzt adnak ki díjmentesen, de bankkártyát is, regisztrálni akár a beépített hatalmas...","id":"20250605_A-Revolut-sajat-ATM-eket-vezet-be-a-gepek-mindent-vernek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6476a9f-4fd0-4053-9b05-41b054c414c6.jpg","index":0,"item":"93d4f481-aad7-44c8-9ca9-e164cb0bd7af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_A-Revolut-sajat-ATM-eket-vezet-be-a-gepek-mindent-vernek","timestamp":"2025. június. 05. 11:40","title":"A Revolut saját ATM-eket vezet be, a gépek mindent vernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]