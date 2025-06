Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3e80acff-617c-410c-9e7b-f8e9632b4683","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung július elején mutathatja majd be a legújabb, hajlítható kijelzős mobiljait, egy termék azonban hiányozhat a palettáról.","shortLead":"A Samsung július elején mutathatja majd be a legújabb, hajlítható kijelzős mobiljait, egy termék azonban hiányozhat...","id":"20250606_samsung-galaxy-z-flod7-ultra-okostelefon-bemutato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e80acff-617c-410c-9e7b-f8e9632b4683.jpg","index":0,"item":"df73fd06-9f74-4f35-9ebe-d729521b2fa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_samsung-galaxy-z-flod7-ultra-okostelefon-bemutato","timestamp":"2025. június. 06. 12:03","title":"Hoppon maradhatnak, akik a Samsung új csúcsmobiljára várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8780902-d1f8-4ade-8db6-ff0fcd924172","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnököt ugyanakkor aggasztja, hogy az orosz repterek elleni rajtaütés még jobban megnehezíti a tűzszünet érdekében végzett munkáját.","shortLead":"Az elnököt ugyanakkor aggasztja, hogy az orosz repterek elleni rajtaütés még jobban megnehezíti a tűzszünet érdekében...","id":"20250605_trump-ukranok-drontamadas-putyin-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8780902-d1f8-4ade-8db6-ff0fcd924172.jpg","index":0,"item":"f9930f62-7b3f-4e36-808e-291188310db6","keywords":null,"link":"/vilag/20250605_trump-ukranok-drontamadas-putyin-haboru","timestamp":"2025. június. 05. 15:52","title":"Trump szerint „menő” volt az ukránok drónos támadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907fc9a9-6477-4b72-aa47-3012f32125f0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hamarosan érkezhet a Volkswagen Tiguan 300 lóerőnél erősebb új csúcsmodellje.","shortLead":"Hamarosan érkezhet a Volkswagen Tiguan 300 lóerőnél erősebb új csúcsmodellje.","id":"20250605_komoly-izgalmakat-tartogathat-az-uj-vw-tiguan-r","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/907fc9a9-6477-4b72-aa47-3012f32125f0.jpg","index":0,"item":"4e1be808-671b-40ac-97f5-ac63438af78e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_komoly-izgalmakat-tartogathat-az-uj-vw-tiguan-r","timestamp":"2025. június. 05. 06:41","title":"Komoly izgalmakat tartogathat az új VW Tiguan R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062b7fae-3c45-4cc2-b6ea-f6bf7c4bdaa6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hírt a zenekar jelentette be a honlapján.","shortLead":"A hírt a zenekar jelentette be a honlapján.","id":"20250605_Parkinson-korral-diagnosztizaltak-az-A-ha-frontemberet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/062b7fae-3c45-4cc2-b6ea-f6bf7c4bdaa6.jpg","index":0,"item":"2e5e6f86-8a05-4f91-9268-4e12a1340dda","keywords":null,"link":"/elet/20250605_Parkinson-korral-diagnosztizaltak-az-A-ha-frontemberet","timestamp":"2025. június. 05. 08:51","title":"Parkinson-kórral diagnosztizálták az A-ha frontemberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d70e5e-2d70-4008-89ac-02df1fe59152","c_author":"hvg360","category":"360","description":"John Shattuck, a Harvard korábbi alelnöke szerint Donald Trump az egyetemek vegzálásakor is Orbán Viktor kottájából játszik.","shortLead":"John Shattuck, a Harvard korábbi alelnöke szerint Donald Trump az egyetemek vegzálásakor is Orbán Viktor kottájából...","id":"20250605_Volt-CEU-elnok-Bennunket-modszeresen-kiszoritottak-Magyarorszagrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93d70e5e-2d70-4008-89ac-02df1fe59152.jpg","index":0,"item":"ddc1cd16-d08a-4dbd-b287-acbf2602c21d","keywords":null,"link":"/360/20250605_Volt-CEU-elnok-Bennunket-modszeresen-kiszoritottak-Magyarorszagrol","timestamp":"2025. június. 05. 07:30","title":"Volt CEU-elnök: Bennünket módszeresen kiszorítottak Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az egészséges sertések felvásárlását sem korlátozzák tovább.","shortLead":"Az egészséges sertések felvásárlását sem korlátozzák tovább.","id":"20250606_szaj-koromfajas-operativ-torzs-megszuntetes-kormanyhatarozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf.jpg","index":0,"item":"10837c35-210f-4a33-a39e-e238d6ed183f","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_szaj-koromfajas-operativ-torzs-megszuntetes-kormanyhatarozat","timestamp":"2025. június. 06. 08:48","title":"Megszűnik a száj- és körömfájásjárvány miatt létrehozott Operatív Törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A flotta több tucat gépe nem repülhet hajtóműproblémák miatt, pótlásuk miatt a Wizz Air nyeresége messze elmaradt a várttól. A pocsék üzleti eredmények közzétételére megzuhant a cég árfolyama.","shortLead":"A flotta több tucat gépe nem repülhet hajtóműproblémák miatt, pótlásuk miatt a Wizz Air nyeresége messze elmaradt...","id":"20250605_A-Wizz-Air-arfolyama-beleallt-a-foldbe-a-sok-hajtomuproblema-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631.jpg","index":0,"item":"e8a50238-07c5-4bc0-b21e-10c4026f9495","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_A-Wizz-Air-arfolyama-beleallt-a-foldbe-a-sok-hajtomuproblema-miatt","timestamp":"2025. június. 05. 14:31","title":"A Wizz Air árfolyama beleállt a földbe a sok hajtóműprobléma miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58fe2d2-f12f-4ba2-b46e-f8f928acf414","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ígéretesnek tűnik egy egyszerű, otthon is elvégezhető szaglásteszt a kezdeti Alzheimer-kór kimutatására.","shortLead":"Ígéretesnek tűnik egy egyszerű, otthon is elvégezhető szaglásteszt a kezdeti Alzheimer-kór kimutatására.","id":"20250605_hvg-otthoni-alzheimer-teszt-szagminta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f58fe2d2-f12f-4ba2-b46e-f8f928acf414.jpg","index":0,"item":"a5ffa28b-d95e-4877-a664-7760acbfa3c4","keywords":null,"link":"/360/20250605_hvg-otthoni-alzheimer-teszt-szagminta","timestamp":"2025. június. 05. 16:00","title":"Meglepően egyszerű az új, otthoni Alzheimer-teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]