[{"available":true,"c_guid":"5c65f2ce-d8fc-48b1-a2b2-19240324bb9f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pete Hegseth szerint a hónap végéig döntés születik a kötelezettségvállalási szint növeléséről. Korábban a magyar miniszterelnök egyértelműen megfogalmazta, ez milyen nehézségeket okozna a magyar gazdaságnak.","shortLead":"Pete Hegseth szerint a hónap végéig döntés születik a kötelezettségvállalási szint növeléséről. Korábban a magyar...","id":"20250605_gdp-vedelmi-kiadas-nato-egyesult-allamok-pete-hegseth","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c65f2ce-d8fc-48b1-a2b2-19240324bb9f.jpg","index":0,"item":"a1e9e540-c7d6-48bb-a8cb-16e1c6bda2e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_gdp-vedelmi-kiadas-nato-egyesult-allamok-pete-hegseth","timestamp":"2025. június. 05. 11:30","title":"Trump védelmi minisztere olyan NATO-kiadás-növekedést helyezett kilátásba, amely Orbán szerint tüdőlövéssel ér fel a magyar gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638a3be6-6c7b-498d-a57d-e600904a5f7b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Együtt dolgozott a 2000-es években a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és az a főosztályvezető, aki őt a posztjára kinevezte.","shortLead":"Együtt dolgozott a 2000-es években a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és az a főosztályvezető, aki őt a posztjára...","id":"20250605_fidesz-csepel-polgarmester-jelolt-szolo-utcai-javitointezet-igazgato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/638a3be6-6c7b-498d-a57d-e600904a5f7b.jpg","index":0,"item":"78c471bc-858a-4ec4-8143-82e245fc7470","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_fidesz-csepel-polgarmester-jelolt-szolo-utcai-javitointezet-igazgato","timestamp":"2025. június. 05. 21:06","title":"A Fidesz csepeli polgármester-jelöltje volt, aki felterjesztette a Szőlő utcai javítóintézet igazgatóját a posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b595565-a0b6-4afc-aa5a-7b786e2a5077","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Három startup cégnek sikerült megoldani a mesterséges intelligenciával bonyolított telefonhívások legnagyobb problémáját: a késleltetést. Van olyan cég, ami már el is bocsátja 350 call centeres dolgozóját.","shortLead":"Három startup cégnek sikerült megoldani a mesterséges intelligenciával bonyolított telefonhívások legnagyobb...","id":"20250604_mesterseges-intelligencia-telefonalas-kesleltetes-call-center","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b595565-a0b6-4afc-aa5a-7b786e2a5077.jpg","index":0,"item":"9b2bee4e-2298-4e96-b8cc-9dd92de2da5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_mesterseges-intelligencia-telefonalas-kesleltetes-call-center","timestamp":"2025. június. 04. 19:03","title":"Olyan meggyőzően telefonál a mesterséges intelligencia, hogy négyből hárman embernek hiszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb51f30-481c-4dd0-97a6-ea14d4b7f441","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pánikba eshetett, ezért zuhant tengerbe a 19 éves lány, akit előzetes tapasztalatok nélkül, a tengerpartról választottak ki, hogy egy reklámklipben szerepeljen.","shortLead":"Pánikba eshetett, ezért zuhant tengerbe a 19 éves lány, akit előzetes tapasztalatok nélkül, a tengerpartról...","id":"20250605_19-eves-lany-halt-meg-egy-reklamvideo-forgatasan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edb51f30-481c-4dd0-97a6-ea14d4b7f441.jpg","index":0,"item":"1e3baffe-b3bd-43e2-8454-e65081f7e49f","keywords":null,"link":"/elet/20250605_19-eves-lany-halt-meg-egy-reklamvideo-forgatasan","timestamp":"2025. június. 05. 14:41","title":"Szörnyethalt egy fiatal nő, mert pánikba esve kioldotta magát az ernyőjéből és lezuhant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9831b44b-434c-47b6-b793-340a60f47286","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök rendelete hét másik országból részlegesen korlátozza a beutazást.","shortLead":"Az elnök rendelete hét másik országból részlegesen korlátozza a beutazást.","id":"20250605_donald-trump-amerikai-elnok-rendelet-beutazasi-tilalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9831b44b-434c-47b6-b793-340a60f47286.jpg","index":0,"item":"66c01229-15e1-4b3a-b414-05cba1407358","keywords":null,"link":"/vilag/20250605_donald-trump-amerikai-elnok-rendelet-beutazasi-tilalom","timestamp":"2025. június. 05. 06:59","title":"Megtiltotta tizenkét ország polgárainak Trump, hogy beutazzanak az Egyesült Államokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06926905-1a3c-45b4-ae46-0478427862d8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Offline, az eszközön futó mesterséges intelligenciákat lehet tesztelni a Google új applikációján keresztül.","shortLead":"Offline, az eszközön futó mesterséges intelligenciákat lehet tesztelni a Google új applikációján keresztül.","id":"20250604_google-ai-edge-gallery-uj-alkalmazas-megjelenes-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06926905-1a3c-45b4-ae46-0478427862d8.jpg","index":0,"item":"31cb710c-467f-4b63-9267-ff2d4b25cc80","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_google-ai-edge-gallery-uj-alkalmazas-megjelenes-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. június. 04. 16:03","title":"Csendben kiadott egy új alkalmazást a Google, így tudja kipróbálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89611628-09a5-48d8-8162-fe6e6ff6844a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Három héten át tartott a franciaországi Lidl kampánya, amely során a felhasználók a mesterséges intelligenciával generáltathattak olyan képeket, amelyeken hétköznapi tárgyak látszottak a cég színeiben.","shortLead":"Három héten át tartott a franciaországi Lidl kampánya, amely során a felhasználók a mesterséges intelligenciával...","id":"20250604_lidl-kampany-mesterseges-intelligencia-kepgeneralas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89611628-09a5-48d8-8162-fe6e6ff6844a.jpg","index":0,"item":"a471e818-2b88-4405-95f4-236745881197","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_lidl-kampany-mesterseges-intelligencia-kepgeneralas","timestamp":"2025. június. 04. 10:03","title":"Óriásit robbantott a Lidl: három hét alatt 1,7 millió képet lidlsítettek a franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8780902-d1f8-4ade-8db6-ff0fcd924172","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az autógyárak és az élelmiszeripar is számolni kezdett, mi lesz most, hogy 25 helyett már tényleg 50 százalék vámot kell fizetni az USA-ba bevitt acél és alumínium után.","shortLead":"Az autógyárak és az élelmiszeripar is számolni kezdett, mi lesz most, hogy 25 helyett már tényleg 50 százalék vámot...","id":"20250604_trump-usa-van-acel-aluminium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8780902-d1f8-4ade-8db6-ff0fcd924172.jpg","index":0,"item":"2801f2b6-209d-43c2-8549-35154e2359f7","keywords":null,"link":"/kkv/20250604_trump-usa-van-acel-aluminium","timestamp":"2025. június. 04. 08:04","title":"Kétszeresére emelte fel Trump az egyik legfontosabb vámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]