Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5179036a-6b7e-476c-98cd-bf56768fcdc9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes-színész abban hisz, hogy a művészetnek nincs oldala.","shortLead":"Az énekes-színész abban hisz, hogy a művészetnek nincs oldala.","id":"20250605_Bereczki-Egy-rogtonitelo-birosag-var-mindenkire-aki-kozeleti-dolgokban-megszolal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5179036a-6b7e-476c-98cd-bf56768fcdc9.jpg","index":0,"item":"e6c4fd82-e698-4cf9-b56b-9dc82028a89b","keywords":null,"link":"/elet/20250605_Bereczki-Egy-rogtonitelo-birosag-var-mindenkire-aki-kozeleti-dolgokban-megszolal","timestamp":"2025. június. 05. 08:41","title":"Bereczki: „Egy rögtönítélő bíróság vár mindenkire, aki közéleti dolgokban megszólal”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9205b8c9-e443-46a0-88fe-2eb695ccaeb1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Hawaii Egyetem csillagászai az Európai Űrügynökség Gaia missziójának adatait vizsgálták, amikor egy óriási robbanásra lettek figyelmesek.","shortLead":"A Hawaii Egyetem csillagászai az Európai Űrügynökség Gaia missziójának adatait vizsgálták, amikor egy óriási robbanásra...","id":"20250606_osrobbanas-szupermassziv-fekete-lyuk-csillag-energia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9205b8c9-e443-46a0-88fe-2eb695ccaeb1.jpg","index":0,"item":"f9abf689-75b7-444f-b4f7-0f4cba108225","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_osrobbanas-szupermassziv-fekete-lyuk-csillag-energia","timestamp":"2025. június. 06. 13:03","title":"Akkorát robbant valami az űrben, hogy csak az ősrobbanás volt annál nagyobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863f8280-3237-4944-8827-9e8df0decc02","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Új vezetők kerültek a Pallas-alapítvány svájci ingatlanos érdekeltségének élére, és várhatóan az igazgatóságba is bekerül két új igazgató.","shortLead":"Új vezetők kerültek a Pallas-alapítvány svájci ingatlanos érdekeltségének élére, és várhatóan az igazgatóságba is...","id":"20250605_A-Matolcsy-alapitvany-svajci-luxusingatlanos-cegenel-is-valtozasok-tortennek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/863f8280-3237-4944-8827-9e8df0decc02.jpg","index":0,"item":"f01c6b3e-37b9-4a42-b294-c07654b08178","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250605_A-Matolcsy-alapitvany-svajci-luxusingatlanos-cegenel-is-valtozasok-tortennek","timestamp":"2025. június. 05. 12:11","title":"A Matolcsy-alapítvány svájci luxusingatlanos cégénél is változások történnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bf5d8e-3239-4e6e-85ab-e7f2b92321fa","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Négy vádlottja van a „drogos énekesnő” néven elhíresült ügyben. A kábítószer beszerzője, az élettársa, a celeb-kapcsolattartó és a futár állt bíróság elé.","shortLead":"Négy vádlottja van a „drogos énekesnő” néven elhíresült ügyben. A kábítószer beszerzője, az élettársa...","id":"20250605_topceleb-drogos-enekesno-birosag-kabitoszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30bf5d8e-3239-4e6e-85ab-e7f2b92321fa.jpg","index":0,"item":"88074072-7376-47ae-8901-ae08cf244de5","keywords":null,"link":"/elet/20250605_topceleb-drogos-enekesno-birosag-kabitoszer","timestamp":"2025. június. 05. 14:14","title":"Blikk: Egy topceleb neve is felbukkant a drogozó énekesnő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3686f0-bb89-4d85-a20d-fa9433932bc2","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A BKK szolgáltatója, az ArrivaBus átvette az első példányokat a magyar fővárosba gyártott 82 darabos flottából.","shortLead":"A BKK szolgáltatója, az ArrivaBus átvette az első példányokat a magyar fővárosba gyártott 82 darabos flottából.","id":"20250605_Mikozben-leall-a-tomegkozlekedes-Budapesten-keszulnek-a-BKK-kinai-villanybuszai-Csingtaoban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c3686f0-bb89-4d85-a20d-fa9433932bc2.jpg","index":0,"item":"4996af57-c68c-4e3b-9d67-72c353dfe72c","keywords":null,"link":"/zhvg/20250605_Mikozben-leall-a-tomegkozlekedes-Budapesten-keszulnek-a-BKK-kinai-villanybuszai-Csingtaoban","timestamp":"2025. június. 05. 07:49","title":"Miközben leáll a tömegközlekedés Budapesten, készülnek a BKK kínai villanybuszai Csingtaóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e7b6db-3dff-4b78-921c-9477ccc11832","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hozomány három, tavaly 33 milliárdos árbevételű takarmánykeverő, és a hazai baromfi-takarmányozási piac java. A kérő a már most piacvezető UBM Group, amely 40 százalékkal növelheti gyártókapacitását a várhatóan nyáron záruló tranzakcióval.","shortLead":"A hozomány három, tavaly 33 milliárdos árbevételű takarmánykeverő, és a hazai baromfi-takarmányozási piac java. A kérő...","id":"20250605_az-UBM-Group-megveszi-az-agrifirm-magyarorszag-zrt-t-agrarium-takarmanyozas-tranzakcio-kkv-vallalkozas-royal-agrifirm-group","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09e7b6db-3dff-4b78-921c-9477ccc11832.jpg","index":0,"item":"50c13f1a-f70b-4698-8e94-66d1c63f4ade","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_az-UBM-Group-megveszi-az-agrifirm-magyarorszag-zrt-t-agrarium-takarmanyozas-tranzakcio-kkv-vallalkozas-royal-agrifirm-group","timestamp":"2025. június. 05. 12:51","title":"Magyar legény viheti a hollandok globális téeszének tojótakarmányos hazai leányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a14efb-1114-4ea2-8823-30ef0d1a1950","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Cara Piper a barátjával együtt szeretett volna nyaralni menni, erre pedig fejenként 130 fontot, vagyis nagyjából 62 ezer forintot áldoztak egy brit oldalon. A meglepetés tényleg nem maradt el.","shortLead":"Cara Piper a barátjával együtt szeretett volna nyaralni menni, erre pedig fejenként 130 fontot, vagyis nagyjából 62...","id":"20250605_utazas-nyaralas-zsakbamacska-lotto-wowcher-cara-piper-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20a14efb-1114-4ea2-8823-30ef0d1a1950.jpg","index":0,"item":"d2bbbe12-4cf8-4c29-b753-75a653e21313","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_utazas-nyaralas-zsakbamacska-lotto-wowcher-cara-piper-video","timestamp":"2025. június. 05. 15:03","title":"Utazós zsákbamacskát vett egy 23 éves lány, kinyitáskor jött csak az igazi döbbenet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4c53c6-3f7b-4455-8c68-9902780cf903","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Köztük az új Spring, amelynek a fejlesztését felgyorsították. ","shortLead":"Köztük az új Spring, amelynek a fejlesztését felgyorsították. ","id":"20250606_Dacia-negy-elektromos-modell-erkezik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e4c53c6-3f7b-4455-8c68-9902780cf903.jpg","index":0,"item":"2595a36a-51d3-48d0-ab07-368b50cb7c63","keywords":null,"link":"/cegauto/20250606_Dacia-negy-elektromos-modell-erkezik","timestamp":"2025. június. 06. 08:18","title":"Dacia-villanyoffenzíva: négy elektromos modell érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]