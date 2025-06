Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"932cb399-9945-4ea1-b9bb-b15019d11325","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Környezete szerint az elnök inkább szomorú, mint dühös a szakítás miatt.","shortLead":"Környezete szerint az elnök inkább szomorú, mint dühös a szakítás miatt.","id":"20250606_Trump-egyelore-telefonon-se-akar-beszelni-Muskkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/932cb399-9945-4ea1-b9bb-b15019d11325.jpg","index":0,"item":"628377fe-2053-4e8c-9fb3-064eaa0fe6e3","keywords":null,"link":"/vilag/20250606_Trump-egyelore-telefonon-se-akar-beszelni-Muskkal","timestamp":"2025. június. 06. 20:32","title":"Trump egyelőre telefonon se akar beszélni Muskkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítást a Hungexpo-n. A pavilon csaknem 80 százaléka már foglalt, így mindenki, aki kilátogat az eseményre számos újdonságra és érdekességre számíthat. Baranyai Gergő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary...","id":"20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639.jpg","index":0,"item":"8eaadd89-916d-4ebc-8e6b-b8d792ee3357","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","timestamp":"2025. június. 07. 11:30","title":"Kíváncsi, hol tart az autóipar?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db6945b-b533-4aab-b681-03e4668526d8","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"A szervezők szerint nem arról van szó, hogy a nők meccsei kevésbé vonzzák a nézőket, mint a férfiakéi. A magyarázatuk szerint az a gond, hogy túl rövidek lehetnek. ","shortLead":"A szervezők szerint nem arról van szó, hogy a nők meccsei kevésbé vonzzák a nézőket, mint a férfiakéi. A magyarázatuk...","id":"20250605_nok-tenisz-meccs-wta-roland-garros-amelie-mauresmo-iga-swiatek-ons-jabeur-fomusorido-amazon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4db6945b-b533-4aab-b681-03e4668526d8.jpg","index":0,"item":"f10a52d2-8cd8-49d4-9525-3738d3b133fc","keywords":null,"link":"/sport/20250605_nok-tenisz-meccs-wta-roland-garros-amelie-mauresmo-iga-swiatek-ons-jabeur-fomusorido-amazon","timestamp":"2025. június. 05. 15:44","title":"Mi a baj a nők meccseivel, miért nem játszhatnak évek óta este a Roland Garroson?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6be0d35-b6e2-4073-a4b8-6800ead47a0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érdemes időben bevásárolni a két ünnepnapra. ","shortLead":"Érdemes időben bevásárolni a két ünnepnapra. ","id":"20250606_Igy-lesznek-nyitva-a-boltok-a-punkosdi-hosszu-hetvegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6be0d35-b6e2-4073-a4b8-6800ead47a0d.jpg","index":0,"item":"1ece7342-19c6-4e5b-bcde-89b0ede77052","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250606_Igy-lesznek-nyitva-a-boltok-a-punkosdi-hosszu-hetvegen","timestamp":"2025. június. 06. 11:32","title":"Így lesznek nyitva a boltok a pünkösdi hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bf5d8e-3239-4e6e-85ab-e7f2b92321fa","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Négy vádlottja van a „drogos énekesnő” néven elhíresült ügyben. A kábítószer beszerzője, az élettársa, a celeb-kapcsolattartó és a futár állt bíróság elé.","shortLead":"Négy vádlottja van a „drogos énekesnő” néven elhíresült ügyben. A kábítószer beszerzője, az élettársa...","id":"20250605_topceleb-drogos-enekesno-birosag-kabitoszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30bf5d8e-3239-4e6e-85ab-e7f2b92321fa.jpg","index":0,"item":"88074072-7376-47ae-8901-ae08cf244de5","keywords":null,"link":"/elet/20250605_topceleb-drogos-enekesno-birosag-kabitoszer","timestamp":"2025. június. 05. 14:14","title":"Blikk: Egy topceleb neve is felbukkant a drogozó énekesnő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a598cf-0d39-4a99-a72b-4dd2dab1eb2c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Landolás közben a Hold felszínébe csapódott a japán ispace magáncég leszállóegysége – közölte pénteken a vállalat. A küldetést sikertelennek nyilvánították.","shortLead":"Landolás közben a Hold felszínébe csapódott a japán ispace magáncég leszállóegysége – közölte pénteken a vállalat...","id":"20250606_ispace-resilience-szonda-holdra-szallas-meghibasodas-becsapodas-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a598cf-0d39-4a99-a72b-4dd2dab1eb2c.jpg","index":0,"item":"5d395ae6-2a5a-45b1-8626-786d03f8db20","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_ispace-resilience-szonda-holdra-szallas-meghibasodas-becsapodas-urkutatas","timestamp":"2025. június. 06. 11:15","title":"A Holdnak csapódott a japán űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863f8280-3237-4944-8827-9e8df0decc02","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Új vezetők kerültek a Pallas-alapítvány svájci ingatlanos érdekeltségének élére, és várhatóan az igazgatóságba is bekerül két új igazgató.","shortLead":"Új vezetők kerültek a Pallas-alapítvány svájci ingatlanos érdekeltségének élére, és várhatóan az igazgatóságba is...","id":"20250605_A-Matolcsy-alapitvany-svajci-luxusingatlanos-cegenel-is-valtozasok-tortennek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/863f8280-3237-4944-8827-9e8df0decc02.jpg","index":0,"item":"f01c6b3e-37b9-4a42-b294-c07654b08178","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250605_A-Matolcsy-alapitvany-svajci-luxusingatlanos-cegenel-is-valtozasok-tortennek","timestamp":"2025. június. 05. 12:11","title":"A Matolcsy-alapítvány svájci luxusingatlanos cégénél is változások történnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e84875-f62f-4444-ae1e-0df465dc8e62","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aleksejs Roslikovsot kitiltották a Saeima (a lett parlament) üléséről, miután oroszul szólalt fel, amit az új házszabályok tiltanak.","shortLead":"Aleksejs Roslikovsot kitiltották a Saeima (a lett parlament) üléséről, miután oroszul szólalt fel, amit az új...","id":"20250605_balhe-lett-parlament-orosz-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9e84875-f62f-4444-ae1e-0df465dc8e62.jpg","index":0,"item":"3146a388-c9f8-4c3e-a781-6b967aeb6d45","keywords":null,"link":"/vilag/20250605_balhe-lett-parlament-orosz-kepviselo","timestamp":"2025. június. 05. 16:13","title":"Botrányosan viselkedett egy orosz származású képviselő a lett parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]