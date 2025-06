Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"265abb47-7b72-45db-9e75-66d067143d23","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az Utolsó Igazi Filmsztár égő ejtőernyős ugrásaival került a rekordok könyvébe.","shortLead":"Az Utolsó Igazi Filmsztár égő ejtőernyős ugrásaival került a rekordok könyvébe.","id":"20250606_Tom-Cruise-vegre-Guinness-rekorder-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/265abb47-7b72-45db-9e75-66d067143d23.jpg","index":0,"item":"21108254-eca5-43ca-b7c0-113adc75e4d3","keywords":null,"link":"/elet/20250606_Tom-Cruise-vegre-Guinness-rekorder-lett","timestamp":"2025. június. 06. 11:28","title":"Tom Cruise végre Guinness-rekorder lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Nemzetközi Űrállomás (ISS) sorsa megpecsételődni látszik. Miközben az amerikai kormány 24 százalékkal csökkentené az ISS-re fordítható összeget, Donald Trump már azzal fenyegetőzik, hogy felmondja a SpaceX-szel kötött szerződéseket.","shortLead":"A Nemzetközi Űrállomás (ISS) sorsa megpecsételődni látszik. Miközben az amerikai kormány 24 százalékkal csökkentené...","id":"20250606_kapu-tibor-urutazas-donald-trump-elon-musk-nemzetkozi-urallomas-iss-spacex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f.jpg","index":0,"item":"2c310d0c-69cb-4b42-a8d0-fb329f033a61","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_kapu-tibor-urutazas-donald-trump-elon-musk-nemzetkozi-urallomas-iss-spacex","timestamp":"2025. június. 06. 09:02","title":"Kapu Tibor űrutazása is veszélybe kerülhet a Trump–Musk-háború miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c38939f0-1c2f-4891-9e67-ac077629c567","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezúttal színpadon.","shortLead":"Ezúttal színpadon.","id":"20250606_Tom-Felton-ismet-eljatssza-Draco-Malfoy-szerepet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c38939f0-1c2f-4891-9e67-ac077629c567.jpg","index":0,"item":"8e104b5b-3709-4f91-b8f2-b15d6630b93a","keywords":null,"link":"/kultura/20250606_Tom-Felton-ismet-eljatssza-Draco-Malfoy-szerepet","timestamp":"2025. június. 06. 12:44","title":"Tom Felton ismét eljátssza Draco Malfoy szerepét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21e19c1-5bca-44a3-9da6-cf8a8c56a078","c_author":"Papp Réka Kinga ","category":"360","description":"A mostanihoz fogható mértékben a NER még nem ingott meg. Bár kevés példa van rá, annál nagyobb volt a megdicsőülése az időben visszavonulóknak. Nem is kell nagyon visszamenni az időben. Vélemény.","shortLead":"A mostanihoz fogható mértékben a NER még nem ingott meg. Bár kevés példa van rá, annál nagyobb volt a megdicsőülése...","id":"20250606_hvg-papp-reka-kinga-gorbacsok-a-meguszas-muveszete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f21e19c1-5bca-44a3-9da6-cf8a8c56a078.jpg","index":0,"item":"4c4b9c00-ee80-4b7c-8e2e-8622d5c0788a","keywords":null,"link":"/360/20250606_hvg-papp-reka-kinga-gorbacsok-a-meguszas-muveszete","timestamp":"2025. június. 06. 08:30","title":"Papp Réka Kinga: Mi történne, ha Orbán átadná a stafétát, és elvonulna a zebráit vakargatni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bf5d8e-3239-4e6e-85ab-e7f2b92321fa","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Négy vádlottja van a „drogos énekesnő” néven elhíresült ügyben. A kábítószer beszerzője, az élettársa, a celeb-kapcsolattartó és a futár állt bíróság elé.","shortLead":"Négy vádlottja van a „drogos énekesnő” néven elhíresült ügyben. A kábítószer beszerzője, az élettársa...","id":"20250605_topceleb-drogos-enekesno-birosag-kabitoszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30bf5d8e-3239-4e6e-85ab-e7f2b92321fa.jpg","index":0,"item":"88074072-7376-47ae-8901-ae08cf244de5","keywords":null,"link":"/elet/20250605_topceleb-drogos-enekesno-birosag-kabitoszer","timestamp":"2025. június. 05. 14:14","title":"Blikk: Egy topceleb neve is felbukkant a drogozó énekesnő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45585b50-8f06-4436-b64f-a5f52a52439c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A nyár első teljes hétvégéje hőséggel indít, vasárnap azonban egy átvonuló hidegfront felfrissíti majd a levegőt. ","shortLead":"A nyár első teljes hétvégéje hőséggel indít, vasárnap azonban egy átvonuló hidegfront felfrissíti majd a levegőt. ","id":"20250607_Szombaton-meg-marad-a-kanikula-de-a-vasarnap-lehulest-hoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45585b50-8f06-4436-b64f-a5f52a52439c.jpg","index":0,"item":"8c745297-e7e2-4808-b75e-d8b58bbe15d6","keywords":null,"link":"/zhvg/20250607_Szombaton-meg-marad-a-kanikula-de-a-vasarnap-lehulest-hoz","timestamp":"2025. június. 07. 08:32","title":"Szombaton még marad a kánikula, de a vasárnap lehülést hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed90d9fb-b159-469e-886b-55a2be977286","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Éves és havi szinten is nőtt a kiskereskedelmi forgalom, de a kereskedelmi szövetség figyelmeztet, még nincs ok az örömre.","shortLead":"Éves és havi szinten is nőtt a kiskereskedelmi forgalom, de a kereskedelmi szövetség figyelmeztet, még nincs ok...","id":"20250606_kiskereskedelmi-forgalom-aprilis-ksh-statisztika-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed90d9fb-b159-469e-886b-55a2be977286.jpg","index":0,"item":"dade66f6-09ea-42d8-9a85-18aafc562c82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250606_kiskereskedelmi-forgalom-aprilis-ksh-statisztika-gazdasag","timestamp":"2025. június. 06. 09:32","title":"Egyre többet költünk a boltokban, de ennek még nem lehet feltétlenül örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c380d183-9776-47fc-817c-f2a8362a5689","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Minden áldott nap egy újabb lehetőség arra, hogy tegyetek valamit mások ellen – hirdeti a Horváth Jürgen bőrébe bújt humorista.","shortLead":"Minden áldott nap egy újabb lehetőség arra, hogy tegyetek valamit mások ellen – hirdeti a Horváth Jürgen bőrébe bújt...","id":"20250606_Ich-bin-normal-Bodocs-Tibor-klippel-koszonti-a-Pride-ot-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c380d183-9776-47fc-817c-f2a8362a5689.jpg","index":0,"item":"b921c693-5d79-429f-8510-e2d707b171a2","keywords":null,"link":"/kultura/20250606_Ich-bin-normal-Bodocs-Tibor-klippel-koszonti-a-Pride-ot-ebx","timestamp":"2025. június. 06. 22:04","title":"Ich bin normal – Bödőcs Tibor klippel köszönti a Pride-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]