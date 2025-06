Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"96c781cb-3795-4c65-ab9d-7b0738d96beb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint azért vannak fennakadások, mert Lázár János leállította a vasúti fejlesztéseket.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint azért vannak fennakadások, mert Lázár János leállította a vasúti fejlesztéseket.","id":"20250606_magyar-peter-lazar-janos-mav-ukran-kemek-lemondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96c781cb-3795-4c65-ab9d-7b0738d96beb.jpg","index":0,"item":"6b151e86-5be0-4b1e-893e-dbce6a2beb31","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_magyar-peter-lazar-janos-mav-ukran-kemek-lemondas","timestamp":"2025. június. 06. 18:38","title":"Magyar Péter kommentálta a MÁV összeomlását: Lemondani meg én fogok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Belehalt sérüléseibe egy idős nő, akit elgázolt egy teherautó szombaton reggel Budapesten a IV. kerületben.","shortLead":"Belehalt sérüléseibe egy idős nő, akit elgázolt egy teherautó szombaton reggel Budapesten a IV. kerületben.","id":"20250607_Teherauto-gazolt-halalra-egy-idos-not-Ujpesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1.jpg","index":0,"item":"6ab2dfea-4f4b-45bb-a54f-b712c0309401","keywords":null,"link":"/cegauto/20250607_Teherauto-gazolt-halalra-egy-idos-not-Ujpesten","timestamp":"2025. június. 07. 10:37","title":"Teherautó gázolt halálra egy idős nőt Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d198ba42-46d7-4832-bea0-e68ba98f0ac7","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Még nem elitkulturális tevékenység az olvasás Magyarországon, de már nem vagyunk messze ettől – állítja Gombos Péter, a Magyar Olvasástársaság alelnöke. Manapság sokszor hároméves korig eldől, hogy valakiből olvasó lesz-e vagy sem, mit tehetnek a szülők? Jó hír, hogy még a nem olvasó fiatalok is könnyen rákapathatók a könyvekre. Vajon hogyan? ","shortLead":"Még nem elitkulturális tevékenység az olvasás Magyarországon, de már nem vagyunk messze ettől – állítja Gombos Péter...","id":"20250606_hvg-nincs-mese-kell-mese-gombos-peter-olvasaskutato-olvasas-kutyuzes-melyolvasas-gyerekek-fiatalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d198ba42-46d7-4832-bea0-e68ba98f0ac7.jpg","index":0,"item":"a93f1e1a-b87e-45c9-a3cd-0b4426f00663","keywords":null,"link":"/360/20250606_hvg-nincs-mese-kell-mese-gombos-peter-olvasaskutato-olvasas-kutyuzes-melyolvasas-gyerekek-fiatalok","timestamp":"2025. június. 06. 20:05","title":"Ha a magyarok szövegértési képessége elérné a finnországit, nagyon nagy mértékben nőne a GDP-nk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a29e2d3-4b66-48ba-8920-3a8ac7a33093","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Björn Ulvaeust nem izgatják a mesterséges intelligenciával szembeni aggályok.","shortLead":"Björn Ulvaeust nem izgatják a mesterséges intelligenciával szembeni aggályok.","id":"20250606_Mesterseges-intelligenciaval-ir-musicalt-a-80-eves-volt-ABBA-tag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a29e2d3-4b66-48ba-8920-3a8ac7a33093.jpg","index":0,"item":"70c49bc8-fbd0-4d9b-9066-6057648b07db","keywords":null,"link":"/kultura/20250606_Mesterseges-intelligenciaval-ir-musicalt-a-80-eves-volt-ABBA-tag","timestamp":"2025. június. 06. 12:24","title":"Mesterséges intelligenciával ír musicalt a 80 éves volt ABBA-tag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af9773d-e3c6-47e9-b0f6-e6c2a81adf6e","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A másik jó hír: továbbra is lesz a szub-szaharai térségben megvalósuló magyar összkormányzati tevékenységek külpolitikai összehangolásáért felelős miniszteri biztosa az országnak.","shortLead":"A másik jó hír: továbbra is lesz a szub-szaharai térségben megvalósuló magyar összkormányzati tevékenységek...","id":"20250607_Mar-az-eszakkelet-magyarorszagi-utak-is-miniszteri-biztost-kaptak-havi-ketmillioert-a-lombkoronasetanyos-Taso-Laszlo-vallalta-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0af9773d-e3c6-47e9-b0f6-e6c2a81adf6e.jpg","index":0,"item":"d5f8b637-0f1d-4b1c-87ee-599de2c8cf0e","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_Mar-az-eszakkelet-magyarorszagi-utak-is-miniszteri-biztost-kaptak-havi-ketmillioert-a-lombkoronasetanyos-Taso-Laszlo-vallalta-el","timestamp":"2025. június. 07. 10:20","title":"Már az északkelet-magyarországi utak is miniszteri biztost kaptak, havi kétmillióért a lombkoronasétányos Tasó László vállalta el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nővel tiktokozó férfit már elő is állították.","shortLead":"A nővel tiktokozó férfit már elő is állították.","id":"20250605_tiktok-no-halal-eges-kihivas-nyomozas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"b0f95b27-66d5-4ae6-bd5a-1a131d7375d8","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_tiktok-no-halal-eges-kihivas-nyomozas-rendorseg","timestamp":"2025. június. 05. 17:27","title":"Nyomoz a rendőrség a magát élő TikTok-adásban felgyújtó nő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem hogy segített volna az eszméletlen emberen a rabló, még ki is fosztotta és otthagyta.","shortLead":"Nem hogy segített volna az eszméletlen emberen a rabló, még ki is fosztotta és otthagyta.","id":"20250605_rablo-kifosztas-haldoklo-miskolc-borton-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e.jpg","index":0,"item":"c22d3a63-2c88-4913-9cde-66993a385525","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_rablo-kifosztas-haldoklo-miskolc-borton-itelet","timestamp":"2025. június. 05. 20:41","title":"Négy és fél évet kapott, mert kifosztott egy haldoklót Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d706dc9-18e5-4e13-850a-f5b959bfc6bc","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Közleményben jelezte a Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy az Európai Bizottság kezdeményezi a Magyarországgal szemben folyó túlzottdeficit-eljárás felfüggesztését. Az EUrologus megtudta, ez a javaslat korántsem jelenti azt, hogy a magyar kormány felállhatna az uniós szégyenpadról, az eljárás nem szűnik meg, fél év múlva várható az újabb ellenőrzés.","shortLead":"Közleményben jelezte a Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy az Európai Bizottság kezdeményezi a Magyarországgal szemben...","id":"20250606_gazdasag_hiany_edp_euripa-bizottsag_koltsegvetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d706dc9-18e5-4e13-850a-f5b959bfc6bc.jpg","index":0,"item":"b4920e3f-a50c-4b75-b30f-40a2804e2364","keywords":null,"link":"/eurologus/20250606_gazdasag_hiany_edp_euripa-bizottsag_koltsegvetes-ebx","timestamp":"2025. június. 06. 15:22","title":"Technikailag felfüggesztik a hiány miatti uniós eljárást, de gyakorlatilag marad a szégyenpadon az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]