[{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Marine Le Pen ünneplésén egységes európai szélsőjobbról beszéltek, de olyan nincs. Simicska Lajos intő példa Elon Musk számára. Az az igazi vészhelyzet, hogy Trump szövetségi csapatokat vezényelt Los Angelesbe a zavargások miatt. Az egykor pacifista Joshka Fischer volt német külügyminiszter a kötelező katonai szolgálat visszaállítását sürgeti. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Marine Le Pen ünneplésén egységes európai szélsőjobbról beszéltek, de olyan nincs. Simicska Lajos intő példa Elon Musk...","id":"20250610_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"5ffd3bc4-533d-4d85-9b71-188616e7003f","keywords":null,"link":"/360/20250610_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 10. 10:57","title":"Orbán a migráció ellen szónokolt, miközben 6000 fős francia hallgatósága perui húsos batyut és magrebi kolbászt evett a sör mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc5346e-d010-4f70-a7ae-040dee852dc5","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"A hírek szerint most Stefano Piolit igyekeznek meggyőzni, hogy legyen szövetségi kapitány. ","shortLead":"A hírek szerint most Stefano Piolit igyekeznek meggyőzni, hogy legyen szövetségi kapitány. ","id":"20250610_claudio-ranieri-luciano-spalletti-olasz-valogatott-szovetsegi-kapitany-vilagbajnoki-selejtezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cc5346e-d010-4f70-a7ae-040dee852dc5.jpg","index":0,"item":"bc99c279-043d-4d47-9f8c-155ecf76459a","keywords":null,"link":"/sport/20250610_claudio-ranieri-luciano-spalletti-olasz-valogatott-szovetsegi-kapitany-vilagbajnoki-selejtezo","timestamp":"2025. június. 10. 15:54","title":"Kikosarazta az olasz szövetséget Claudio Ranieri, nem veszi át a válogatott irányítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab319fd-7f64-4a80-b746-d8ece4af25ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza elnöke szerint a miniszterelnök a CPAC-kel és a franciaországi látogatásával épp azzal a szuverenitással megy szembe, amelynek védelméről megállás nélkül harsog a propaganda.","shortLead":"A Tisza elnöke szerint a miniszterelnök a CPAC-kel és a franciaországi látogatásával épp azzal a szuverenitással megy...","id":"20250610_Magyar-Peter-Orban-Viktor-Parizs-szuverenitas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cab319fd-7f64-4a80-b746-d8ece4af25ef.jpg","index":0,"item":"ed065465-d03d-4386-89bb-c57c493347b9","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Magyar-Peter-Orban-Viktor-Parizs-szuverenitas-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 11:15","title":"Magyar Péter: Orbán Párizsban feladta a magyar szuverenitást, fordított esetben napokig ezt harsogná a propaganda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09eb363c-c6dd-4e5b-82e3-0e87730b8618","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A feltételezett elkövető testét egy mosdóban találták meg.","shortLead":"A feltételezett elkövető testét egy mosdóban találták meg.","id":"20250610_Iskolai-lovoldozes-Grazban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09eb363c-c6dd-4e5b-82e3-0e87730b8618.jpg","index":0,"item":"113fc06c-2f68-478b-a555-f49fe2a3cd98","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_Iskolai-lovoldozes-Grazban","timestamp":"2025. június. 10. 11:09","title":"Tíz halottja van a grazi iskolai lövöldözésnek, az elkövető holttestét is megtalálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3f40ec-052e-4cd9-9115-ea45857e4eb7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány hete merült fel, hogy gyógyszerek árát is megpiszkálná a kormány. ","shortLead":"Néhány hete merült fel, hogy gyógyszerek árát is megpiszkálná a kormány. ","id":"20250610_gyogyszerarak-magyar-kormany-innovativ-gyogyszergyartok-egyesulete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb3f40ec-052e-4cd9-9115-ea45857e4eb7.jpg","index":0,"item":"c0eed09d-70d3-474e-8753-dd3e02bde57c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_gyogyszerarak-magyar-kormany-innovativ-gyogyszergyartok-egyesulete","timestamp":"2025. június. 10. 17:52","title":"Önkéntes gyógyszerár-csökkentést vállaltak a gyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e5bb553-7b9b-4f38-98b1-09120b2734ea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A legnagyobb videómegosztó tavaly év végén változtatta meg a tartalmak moderálásával kapcsolatos szabályzatát. A cég a szólásszabadság védelmére hivatkozik. Az eredmény finoman szólva vegyes.","shortLead":"A legnagyobb videómegosztó tavaly év végén változtatta meg a tartalmak moderálásával kapcsolatos szabályzatát. A cég...","id":"20250610_youtube-felhasznalasi-feltetelek-moderalas-szabalyzat-alhirek-osszeeskuves-elmelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e5bb553-7b9b-4f38-98b1-09120b2734ea.jpg","index":0,"item":"d7f0e7e3-bc0b-4114-b5ad-5bfda31507e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_youtube-felhasznalasi-feltetelek-moderalas-szabalyzat-alhirek-osszeeskuves-elmelet","timestamp":"2025. június. 10. 15:03","title":"Ezt szabadítja a felhasználókra a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b11c65c-6fc8-4891-82ff-4119382fa1f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szervezők arról beszéltek, hogy nem látják szívesen a szélsőjobb politikai gyűlését a városban.","shortLead":"A szervezők arról beszéltek, hogy nem látják szívesen a szélsőjobb politikai gyűlését a városban.","id":"20250609_Franciaorszagban-tobb-ezren-tuntettek-Orban-es-a-szelsojobb-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b11c65c-6fc8-4891-82ff-4119382fa1f4.jpg","index":0,"item":"9ea54ee3-87e6-43c3-a7d5-356a262ca117","keywords":null,"link":"/vilag/20250609_Franciaorszagban-tobb-ezren-tuntettek-Orban-es-a-szelsojobb-ellen","timestamp":"2025. június. 09. 17:26","title":"Franciaországban több ezren tüntettek Orbán és a szélsőjobb ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07d83bc-fb78-4fe3-8c87-c3a7fd4fb3e5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az elkövetőn kívül hat nő és három férfi halt meg.","shortLead":"Az elkövetőn kívül hat nő és három férfi halt meg.","id":"20250610_graz-iskolai-lovoldozes-sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a07d83bc-fb78-4fe3-8c87-c3a7fd4fb3e5.jpg","index":0,"item":"5155f2e4-e5bf-486b-8572-c8215e3d55f6","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_graz-iskolai-lovoldozes-sajtotajekoztato","timestamp":"2025. június. 10. 15:36","title":"Sajtótájékoztató a grazi lövöldözésről: a támadó az iskola tanulója volt, de nem végezte el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]