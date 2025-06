Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6c3d9321-bead-4cd0-98bc-e5e052621a3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nőgyűlölő influenszer majdnem 150 ezer forintnak megfelelő bírsággal megúszta, de a jogosítványát is bevonták négy hónapra.","shortLead":"A nőgyűlölő influenszer majdnem 150 ezer forintnak megfelelő bírsággal megúszta, de a jogosítványát is bevonták négy...","id":"20250607_Andrew-Tate-ketszazzal-hajtott-el-az-otvenes-tabla-mellett-egy-roman-faluban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c3d9321-bead-4cd0-98bc-e5e052621a3a.jpg","index":0,"item":"1d247b0c-c337-40c1-a37c-2e190cf0f613","keywords":null,"link":"/elet/20250607_Andrew-Tate-ketszazzal-hajtott-el-az-otvenes-tabla-mellett-egy-roman-faluban","timestamp":"2025. június. 07. 20:56","title":"Andrew Tate kétszázzal hajtott el az ötvenes tábla mellett egy román faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f936646a-d303-41fc-bea0-154445a5a944","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több más kritikus hangvételű poszt azonban jelenleg is itt figyel az X-en.","shortLead":"Több más kritikus hangvételű poszt azonban jelenleg is itt figyel az X-en.","id":"20250607_Eltunt-Elon-Musk-posztja-amelyben-azt-sugallta-Trumpnak-koze-van-az-Epstein-aktakhoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f936646a-d303-41fc-bea0-154445a5a944.jpg","index":0,"item":"1787958e-556a-4cdf-8d44-2515aa770c3e","keywords":null,"link":"/vilag/20250607_Eltunt-Elon-Musk-posztja-amelyben-azt-sugallta-Trumpnak-koze-van-az-Epstein-aktakhoz","timestamp":"2025. június. 07. 21:17","title":"Eltűnt Elon Musk posztja, amelyben azt sugallta, Trumpnak köze van az Epstein-aktákhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6dfee0-3ff3-46fb-887d-b03345c3f26c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Csaknem Alaszkáig vitték a Tu-160-as stratégiai bombázóikat. Úgy okoskodhatnak, hogy közúton nem elérhető a bázisuk, így nem kell drónoktól tartani.","shortLead":"Csaknem Alaszkáig vitték a Tu-160-as stratégiai bombázóikat. Úgy okoskodhatnak, hogy közúton nem elérhető a bázisuk...","id":"20250608_bering-tenger-anadir-tu-160-strategiai-bombazo-repuloter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa6dfee0-3ff3-46fb-887d-b03345c3f26c.jpg","index":0,"item":"1e7d06b0-8db3-4d71-bfac-e8b19de84057","keywords":null,"link":"/vilag/20250608_bering-tenger-anadir-tu-160-strategiai-bombazo-repuloter","timestamp":"2025. június. 08. 21:26","title":"Az oroszok a Bering-tenger partjáig menekítették a legmodernebb bombázóikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fe3306-9a48-4104-be4d-7142e1aa1bf5","c_author":"Dulai Péter","category":"360","description":"Vasárnap lesz 36 éve, hogy végrehajtották az utolsó halálos ítéletet az akkor még létező Csehszlovákia szlovákiai oldalán. Egy breznóbányai férfi józan ésszel felfoghatatlan brutalitással végzett terhes feleségével és a két lánnyal. A Svitek-ügy az összes, utólag feltárt előzmény ismeretében is megemészthetetlen. ","shortLead":"Vasárnap lesz 36 éve, hogy végrehajtották az utolsó halálos ítéletet az akkor még létező Csehszlovákia szlovákiai...","id":"20250607_utolso-csehszlovak-kivegzett-csaladirto-ket-gyerek-terhes-no-svitek-ugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24fe3306-9a48-4104-be4d-7142e1aa1bf5.jpg","index":0,"item":"c3bb0000-1582-429c-a6cf-c020f644caf9","keywords":null,"link":"/360/20250607_utolso-csehszlovak-kivegzett-csaladirto-ket-gyerek-terhes-no-svitek-ugy","timestamp":"2025. június. 07. 20:00","title":"Élete legintenzívebb szexuális élményét élte át, miközben fizikailag megsemmisítette a családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ötvennégyen nyertek 237 ezer forintot.","shortLead":"Ötvennégyen nyertek 237 ezer forintot.","id":"20250608_hatos-lotto-sorsolas-nyeroszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c.jpg","index":0,"item":"b4b63994-a5d5-4d3f-93d7-7ee5e9dd0294","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250608_hatos-lotto-sorsolas-nyeroszamok","timestamp":"2025. június. 08. 16:47","title":"Telitalálat nem volt a hatos lottón, de 5-ösből bőven akadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e09412b-3588-41b2-b0d0-7e9bfd82412e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az megvan, hogy a nevadai sivatagban az 51-es körzetben ufó-technológiával kísérleteznek? Na ezt a legendát a Pentagon terjesztette el.","shortLead":"Az megvan, hogy a nevadai sivatagban az 51-es körzetben ufó-technológiával kísérleteznek? Na ezt a legendát a Pentagon...","id":"20250608_pentagon-ufo-mitosz-amerika-titkos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e09412b-3588-41b2-b0d0-7e9bfd82412e.jpg","index":0,"item":"10e9dbd3-dd7c-4c5a-8089-003b26bf15be","keywords":null,"link":"/tudomany/20250608_pentagon-ufo-mitosz-amerika-titkos","timestamp":"2025. június. 08. 15:37","title":"Maga a Pentagon is megtolta az ufómítoszok kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ae4794-220c-4008-be4d-67ca6924e1cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanúgy, mint decemberben, most is a szóvivő válaszolt a Tisza elnökének.","shortLead":"Ugyanúgy, mint decemberben, most is a szóvivő válaszolt a Tisza elnökének.","id":"20250609_Orban-Viktor-helyett-Menczer-Tamas-reagalt-Magyar-Peter-kihivasara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77ae4794-220c-4008-be4d-67ca6924e1cc.jpg","index":0,"item":"b4246357-9233-49f0-9860-2c50f1bcd991","keywords":null,"link":"/itthon/20250609_Orban-Viktor-helyett-Menczer-Tamas-reagalt-Magyar-Peter-kihivasara","timestamp":"2025. június. 09. 15:03","title":"Orbán Viktor helyett Menczer Tamás reagált Magyar Péter kihívására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad6f4b4-e56b-4f85-8614-f1b5421e21bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Míg Zalában csak 15 fokot, addig Csongrád-Csanádban több mint 34 fokot mértek.","shortLead":"Míg Zalában csak 15 fokot, addig Csongrád-Csanádban több mint 34 fokot mértek.","id":"20250608_hidegfront-huszfokos-kulonbseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ad6f4b4-e56b-4f85-8614-f1b5421e21bd.jpg","index":0,"item":"462708bd-830b-45cb-8871-c55ec9505ca8","keywords":null,"link":"/zhvg/20250608_hidegfront-huszfokos-kulonbseg-ebx","timestamp":"2025. június. 08. 17:46","title":"Megjött a hidegfront, húszfokos különbség alakult ki az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]