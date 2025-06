Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e14da322-cd97-4c57-9ff7-4bb8c8e65900","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Lukács László ugyanakkor óva intette a közönséget attól, hogy politikai felhangot halljanak bele abba, amit az Agyarország című számuk felvezetőjeként mondott el a bajai koncertjükön.","shortLead":"Lukács László ugyanakkor óva intette a közönséget attól, hogy politikai felhangot halljanak bele abba, amit...","id":"20250610_Tankcsapda-Lukacs-Laszlo-uzent-a-szinpadrol-osszetartozas-Agyarorszag-Baja-koncert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14da322-cd97-4c57-9ff7-4bb8c8e65900.jpg","index":0,"item":"333ea745-45f5-482c-a3a7-a9c066f4d721","keywords":null,"link":"/kultura/20250610_Tankcsapda-Lukacs-Laszlo-uzent-a-szinpadrol-osszetartozas-Agyarorszag-Baja-koncert","timestamp":"2025. június. 10. 11:46","title":"„Az embereket összehozni akarjuk egymással, nem pedig szétválasztani” – a Tankcsapda is üzent a színpadról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0993075-13a9-4319-b52a-7027f0601c78","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kicsavarta a szél a fészküknek otthont adó nyárfát.","shortLead":"Kicsavarta a szél a fészküknek otthont adó nyárfát.","id":"20250609_Negy-parlagi-sas-fioka-vesztett-eletet-a-tegnapi-viharban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0993075-13a9-4319-b52a-7027f0601c78.jpg","index":0,"item":"33a03c7f-6d16-4cfe-8468-6119baa5d64b","keywords":null,"link":"/zhvg/20250609_Negy-parlagi-sas-fioka-vesztett-eletet-a-tegnapi-viharban","timestamp":"2025. június. 09. 15:23","title":"Négy parlagi sas fióka pusztult el a tegnapi viharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774e12bc-cd3e-46cd-a03e-ae8752ac49ff","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Gyorsan elfogadnák a KDNP-s javaslatot, miszerint mindenki annyit költhet a választási kampányra, amennyit nem szégyell. Erről a jövő héten szavazhat az Országgyűlés, ahogy a 2026-os költségvetés elfogadásáról is.","shortLead":"Gyorsan elfogadnák a KDNP-s javaslatot, miszerint mindenki annyit költhet a választási kampányra, amennyit nem...","id":"20250610_Surgosen-atvernek-a-Parlamenten-a-kampanykoltes-korlat-eltorleset-es-lesznek-szavazasok-meg-a-jovo-heten-is-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/774e12bc-cd3e-46cd-a03e-ae8752ac49ff.jpg","index":0,"item":"94e1f1eb-479e-4644-b917-aa21ba89c7d6","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Surgosen-atvernek-a-Parlamenten-a-kampanykoltes-korlat-eltorleset-es-lesznek-szavazasok-meg-a-jovo-heten-is-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 12:22","title":"Sürgősséggel vernék át a parlamenten a kampányköltéskorlát eltörlését, akár jövő héten megszavazhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab319fd-7f64-4a80-b746-d8ece4af25ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza elnöke szerint a miniszterelnök a CPAC-kel és a franciaországi látogatásával épp azzal a szuverenitással megy szembe, amelynek védelméről megállás nélkül harsog a propaganda.","shortLead":"A Tisza elnöke szerint a miniszterelnök a CPAC-kel és a franciaországi látogatásával épp azzal a szuverenitással megy...","id":"20250610_Magyar-Peter-Orban-Viktor-Parizs-szuverenitas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cab319fd-7f64-4a80-b746-d8ece4af25ef.jpg","index":0,"item":"ed065465-d03d-4386-89bb-c57c493347b9","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Magyar-Peter-Orban-Viktor-Parizs-szuverenitas-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 11:15","title":"Magyar Péter: Orbán Párizsban feladta a magyar szuverenitást, fordított esetben napokig ezt harsogná a propaganda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139d1d20-c601-4262-beca-37577158a00e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hetekig benn kell maradnia a kórházban a volt külügyminiszternek.","shortLead":"Hetekig benn kell maradnia a kórházban a volt külügyminiszternek.","id":"20250610_Jeszenszky-Geza-rosszul-lett-hetfon-ismet-korhazba-kerult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/139d1d20-c601-4262-beca-37577158a00e.jpg","index":0,"item":"09c5900d-e7b9-4051-973e-3778a93b8942","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Jeszenszky-Geza-rosszul-lett-hetfon-ismet-korhazba-kerult","timestamp":"2025. június. 10. 07:33","title":"Jeszenszky Géza rosszul lett hétfőn, ismét kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a8807a-4bcb-44c1-8034-b1805aba8af0","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A konfliktusokkal terhelt jelenlegi orosz–ukrán hadifogolycseréhez képest jóval több bizalmatlansággal és huzakodással zajlott száz éve az első csereügylet a magyar és a szovjet hatóságok között. A foglyokat a magyar kommunisták túszként használták elvtársaik kiszabadításához. ","shortLead":"A konfliktusokkal terhelt jelenlegi orosz–ukrán hadifogolycseréhez képest jóval több bizalmatlansággal és huzakodással...","id":"20250609_hvg-atleptek-minden-hatart-hadifogolycsere-tuszdrama-rakosi-jungerth-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92a8807a-4bcb-44c1-8034-b1805aba8af0.jpg","index":0,"item":"62c0108d-2b3f-4b74-82f5-d38daeeb82f5","keywords":null,"link":"/360/20250609_hvg-atleptek-minden-hatart-hadifogolycsere-tuszdrama-rakosi-jungerth-oroszorszag","timestamp":"2025. június. 09. 14:30","title":"Taktikázások és elakadások: miért tartott öt évig az Oroszországban rekedt magyar hadifoglyok kiszabadítása az I. világháború után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb7d481-e198-46c6-b7ad-76d62554d714","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A nemi vizsgálat bevezetése a legújabb döntés, ami után az olimpiai bajnok ökölvívó Iman Helif vissza is lépett egy versenytől. Közben nyilvánosságra kerültek egy hitelesnek vélt teszt eredményei.","shortLead":"A nemi vizsgálat bevezetése a legújabb döntés, ami után az olimpiai bajnok ökölvívó Iman Helif vissza is lépett...","id":"20250609_iman-helif-okolvivas-world-boxing-kotelezo-nemi-vizsgalat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecb7d481-e198-46c6-b7ad-76d62554d714.jpg","index":0,"item":"46641a3e-e442-4fbb-b0f3-ec406b0e8de4","keywords":null,"link":"/sport/20250609_iman-helif-okolvivas-world-boxing-kotelezo-nemi-vizsgalat-ebx","timestamp":"2025. június. 09. 10:30","title":"Meg tudja-e oldani végérvényesen a Helif-ügyet a sportvilág?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef03d745-6b7e-4276-a528-204ebe83ff45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még három tagnak kell befejeznie a szolgálatát, utána újra teljes lesz a BTS.","shortLead":"Még három tagnak kell befejeznie a szolgálatát, utána újra teljes lesz a BTS.","id":"20250610_Leszereltek-a-legismertebb-K-pop-egyuttes-tagjai-ujra-egyesulhet-a-banda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef03d745-6b7e-4276-a528-204ebe83ff45.jpg","index":0,"item":"4e9e8b9b-d6dc-453d-8a20-f44f6cc55938","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Leszereltek-a-legismertebb-K-pop-egyuttes-tagjai-ujra-egyesulhet-a-banda","timestamp":"2025. június. 10. 06:17","title":"Leszereltek a legismertebb K-pop-együttes tagjai, újra egyesülhet a banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]