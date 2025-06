Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"30d85eb0-ab0e-4c27-8399-c86cd6a94eb4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Khaby Lame, aki a Met-gálán is részt vett, a hatóság szerint tovább maradt, mint amennyit a vízuma lehetővé tett.","shortLead":"Khaby Lame, aki a Met-gálán is részt vett, a hatóság szerint tovább maradt, mint amennyit a vízuma lehetővé tett.","id":"20250610_khaby-lame-orizetbe-vetel-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30d85eb0-ab0e-4c27-8399-c86cd6a94eb4.jpg","index":0,"item":"4f069679-d96b-4ad9-b648-75c04008e42a","keywords":null,"link":"/elet/20250610_khaby-lame-orizetbe-vetel-usa","timestamp":"2025. június. 10. 16:24","title":"Elhagyta Amerikát az egyik legnépszerűbb influenszer, miután őrizetbe vette a bevándorlási hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef03d745-6b7e-4276-a528-204ebe83ff45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még három tagnak kell befejeznie a szolgálatát, utána újra teljes lesz a BTS.","shortLead":"Még három tagnak kell befejeznie a szolgálatát, utána újra teljes lesz a BTS.","id":"20250610_Leszereltek-a-legismertebb-K-pop-egyuttes-tagjai-ujra-egyesulhet-a-banda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef03d745-6b7e-4276-a528-204ebe83ff45.jpg","index":0,"item":"4e9e8b9b-d6dc-453d-8a20-f44f6cc55938","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Leszereltek-a-legismertebb-K-pop-egyuttes-tagjai-ujra-egyesulhet-a-banda","timestamp":"2025. június. 10. 06:17","title":"Leszereltek a legismertebb K-pop-együttes tagjai, újra egyesülhet a banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa5b736-16e1-42e4-ac84-b25386537123","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nyári időszakban négyszeresére ugrik az LNG-felhasználás a légkondicionálók használata miatt.","shortLead":"A nyári időszakban négyszeresére ugrik az LNG-felhasználás a légkondicionálók használata miatt.","id":"20250611_A-szokasosnal-melegebb-nyar-Azsiaban-csucsra-jarathatja-az-igy-is-viragzo-amerikai-LNG-exportot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1aa5b736-16e1-42e4-ac84-b25386537123.jpg","index":0,"item":"ef7f5a33-7726-4be1-afa8-8c98e8ef8a4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_A-szokasosnal-melegebb-nyar-Azsiaban-csucsra-jarathatja-az-igy-is-viragzo-amerikai-LNG-exportot","timestamp":"2025. június. 11. 08:47","title":"A szokásosnál melegebb nyár Ázsiában csúcsra járathatja az így is virágzó amerikai LNG-exportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Marine Le Pen ünneplésén egységes európai szélsőjobbról beszéltek, de olyan nincs. Simicska Lajos intő példa Elon Musk számára. Az az igazi vészhelyzet, hogy Trump szövetségi csapatokat vezényelt Los Angelesbe a zavargások miatt. Az egykor pacifista Joshka Fischer volt német külügyminiszter a kötelező katonai szolgálat visszaállítását sürgeti. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Marine Le Pen ünneplésén egységes európai szélsőjobbról beszéltek, de olyan nincs. Simicska Lajos intő példa Elon Musk...","id":"20250610_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"5ffd3bc4-533d-4d85-9b71-188616e7003f","keywords":null,"link":"/360/20250610_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 10. 10:57","title":"Orbán a migráció ellen szónokolt, miközben 6000 fős francia hallgatósága perui húsos batyut és magrebi kolbászt evett a sör mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24da229c-2894-40b7-93bc-1e1900c79341","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hordozható játékkonzollal rukkolt elő a Microsoft: a ROG Xbox Ally – és erősebb változata, az Ally X – még 2025-ben felkerül a boltok polcaira, és nem csak a Game Passzal lehet majd használni.","shortLead":"Hordozható játékkonzollal rukkolt elő a Microsoft: a ROG Xbox Ally – és erősebb változata, az Ally X – még 2025-ben...","id":"20250610_microsoft-rog-xbox-ally-x-kezi-jatekkonzol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24da229c-2894-40b7-93bc-1e1900c79341.jpg","index":0,"item":"2549a5ef-b706-445b-86e6-ba0538ecf760","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_microsoft-rog-xbox-ally-x-kezi-jatekkonzol","timestamp":"2025. június. 10. 09:15","title":"Itt a kézi Xbox: máris riválist kap a Nintendo Switch 2, bemutatták a Microsoft-féle ROG Xbox Allyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d335d5-3114-42aa-b3b1-1948406f7acb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több százezer eurót követeltek a Telex szerint az Orbán Viktor öccséhez köthető üzleti körtől, mert gyorsított ügyintézést ígértek külföldiek számára, majd az előleg felvétele után nem történt semmi.","shortLead":"Több százezer eurót követeltek a Telex szerint az Orbán Viktor öccséhez köthető üzleti körtől, mert gyorsított...","id":"20250610_orban-aron-vizum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2d335d5-3114-42aa-b3b1-1948406f7acb.jpg","index":0,"item":"0706040f-f7a2-4b51-819a-4fb156f6cc76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_orban-aron-vizum","timestamp":"2025. június. 10. 10:25","title":"Újabb részletek derültek ki Orbán Áron körének vízumbizniszéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcb4da7-86d3-4fb9-add2-54c70d88c220","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az nem derült ki, a Fidesz kommunikációs igazgatója pontosan mit érzett fenyegetőnek, de dicsőséget követel Magyarországnak.","shortLead":"Az nem derült ki, a Fidesz kommunikációs igazgatója pontosan mit érzett fenyegetőnek, de dicsőséget követel...","id":"20250610_Menczer-Tamas-Zelenszkij-Valasz-Online-interju-fenyegetozes-dicsoseg-Magyarorszagnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afcb4da7-86d3-4fb9-add2-54c70d88c220.jpg","index":0,"item":"6a534c08-5f99-4d36-a009-fcd904a17798","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Menczer-Tamas-Zelenszkij-Valasz-Online-interju-fenyegetozes-dicsoseg-Magyarorszagnak","timestamp":"2025. június. 10. 14:14","title":"Menczer Tamás fenyegetőzésnek érezte Zelenszkij Válasz Online-os interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3a9a7b-5289-4c83-b33d-a48ec8dd589b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nébih szerint a nagyobb vásárcsarnokokban kezd kiszorulni a hazai őstermelői áru.","shortLead":"A Nébih szerint a nagyobb vásárcsarnokokban kezd kiszorulni a hazai őstermelői áru.","id":"20250610_Fokozott-szamocaellenorzeseket-tartott-a-Nebih-paran-megprobaltak-kijatszani-a-hatosagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa3a9a7b-5289-4c83-b33d-a48ec8dd589b.jpg","index":0,"item":"d1e5168c-af10-4ecb-a7b6-c5be42aaeb4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_Fokozott-szamocaellenorzeseket-tartott-a-Nebih-paran-megprobaltak-kijatszani-a-hatosagot","timestamp":"2025. június. 10. 12:47","title":"Tényleg annyi termelői eper lenne az országban, hogy szinte minden sarkon találkozni vele? Ennek akart utánajárni a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]