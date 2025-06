Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Marine Le Pen ünneplésén egységes európai szélsőjobbról beszéltek, de olyan nincs. Simicska Lajos intő példa Elon Musk számára. Az az igazi vészhelyzet, hogy Trump szövetségi csapatokat vezényelt Los Angelesbe a zavargások miatt. Az egykor pacifista Joshka Fischer volt német külügyminiszter a kötelező katonai szolgálat visszaállítását sürgeti. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Marine Le Pen ünneplésén egységes európai szélsőjobbról beszéltek, de olyan nincs. Simicska Lajos intő példa Elon Musk...","id":"20250610_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"5ffd3bc4-533d-4d85-9b71-188616e7003f","keywords":null,"link":"/360/20250610_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 10. 10:57","title":"Orbán a migráció ellen szónokolt, miközben 6000 fős francia hallgatósága perui húsos batyut és magrebi kolbászt evett a sör mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddec70ed-59d9-4423-be6b-3bde4e87f48b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az újabb BMW-k infotainment rendszere immár magyar hangon is meg tud szólalni.","shortLead":"Az újabb BMW-k infotainment rendszere immár magyar hangon is meg tud szólalni.","id":"20250610_mar-magyarul-is-beszelnek-az-uj-bmw-k","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddec70ed-59d9-4423-be6b-3bde4e87f48b.jpg","index":0,"item":"65d4b152-c07e-491f-accb-4a69d19128f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250610_mar-magyarul-is-beszelnek-az-uj-bmw-k","timestamp":"2025. június. 10. 06:41","title":"Már magyarul is beszélnek az új BMW-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa701ffd-575a-4afc-a1c4-98515e80807c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Székesfehérvár polgármestere hangsúlyozta: egy évre vállalják a csapat tulajdonlását, ez idő alatt kell új tulajdonost, vagy minden kiadást fedezni tudó szponzori kört találni. ","shortLead":"Székesfehérvár polgármestere hangsúlyozta: egy évre vállalják a csapat tulajdonlását, ez idő alatt kell új tulajdonost...","id":"20250610_fehervar-fc-foci-nb-II-cser-palkovics-andras-szekesfehervar-onkormanyzat-garancsi-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa701ffd-575a-4afc-a1c4-98515e80807c.jpg","index":0,"item":"1438f94d-ce37-4fa1-9faf-953f3b9b8bc4","keywords":null,"link":"/sport/20250610_fehervar-fc-foci-nb-II-cser-palkovics-andras-szekesfehervar-onkormanyzat-garancsi-istvan","timestamp":"2025. június. 10. 16:37","title":"Megmenekülhet a Fehérvár, egy évre az önkormányzat veheti át Garancsitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae96d5df-17bd-4c17-9f38-aaadec0d89b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki az elmúlt napokban vonattal akart lejutni a Balatonra, az jobban tette, hogy ha élelemmel és sok folyadékkal készült.","shortLead":"Aki az elmúlt napokban vonattal akart lejutni a Balatonra, az jobban tette, hogy ha élelemmel és sok folyadékkal...","id":"20250610_vasut-mav-szekesfehervar-keses-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae96d5df-17bd-4c17-9f38-aaadec0d89b1.jpg","index":0,"item":"ca1041cb-dcbd-4a41-9867-7e0488ff666a","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_vasut-mav-szekesfehervar-keses-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 15:45","title":"Kedden is késésekkel kell számolni az utasoknak a balatoni vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c37b81-83ed-476c-87e6-d914cf785d43","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szlovák kormányfő megkapó nyíltsággal beszélt az üzbég, vietnámi és kínai politikai berendezkedés meghonosításáról.","shortLead":"A szlovák kormányfő megkapó nyíltsággal beszélt az üzbég, vietnámi és kínai politikai berendezkedés meghonosításáról.","id":"20250610_robert-fico-uzbegisztan-partok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88c37b81-83ed-476c-87e6-d914cf785d43.jpg","index":0,"item":"cfed94ea-048e-4412-8180-6ee701510185","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_robert-fico-uzbegisztan-partok","timestamp":"2025. június. 10. 14:34","title":"Robert Fico Üzbegisztánban elmélkedett arról, hogy túl sok párt van Szlovákiában, inkább Kína és Vietnám példáját követné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7271ed-5017-4625-ab90-e2cfce6dbe87","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan elérhető lesz egy új társkereső alkalmazás, ami szakít az eddigi gyakorlattal, amelyen nem látványos képekkel, valamint tökéletesre csiszolt bemutatkozásokkal találkozhat. ","shortLead":"Hamarosan elérhető lesz egy új társkereső alkalmazás, ami szakít az eddigi gyakorlattal, amelyen nem látványos...","id":"20250610_lovejack-uj-tarskereso-alkalmazas-ot-szo-koncepcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a7271ed-5017-4625-ab90-e2cfce6dbe87.jpg","index":0,"item":"6f0ac3cf-5bb9-4118-818a-1d5164ee58ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_lovejack-uj-tarskereso-alkalmazas-ot-szo-koncepcio","timestamp":"2025. június. 10. 09:03","title":"A Tinder már boomer, az új randiappban 5 szóban kell elmondania magáról mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab319fd-7f64-4a80-b746-d8ece4af25ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza elnöke szerint a miniszterelnök a CPAC-kel és a franciaországi látogatásával épp azzal a szuverenitással megy szembe, amelynek védelméről megállás nélkül harsog a propaganda.","shortLead":"A Tisza elnöke szerint a miniszterelnök a CPAC-kel és a franciaországi látogatásával épp azzal a szuverenitással megy...","id":"20250610_Magyar-Peter-Orban-Viktor-Parizs-szuverenitas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cab319fd-7f64-4a80-b746-d8ece4af25ef.jpg","index":0,"item":"ed065465-d03d-4386-89bb-c57c493347b9","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Magyar-Peter-Orban-Viktor-Parizs-szuverenitas-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 11:15","title":"Magyar Péter: Orbán Párizsban feladta a magyar szuverenitást, fordított esetben napokig ezt harsogná a propaganda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed8d996-8f04-4657-a52f-b1ac6f00b48a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább folytatódnak a Los Angeles-i zavargások, tovább folytatódik az amerikai elnök és a kaliforniai kormányzó csatája is.","shortLead":"Tovább folytatódnak a Los Angeles-i zavargások, tovább folytatódik az amerikai elnök és a kaliforniai kormányzó csatája...","id":"20250609_Trump-letartoztatna-Kalifornia-kormanyzojat-aki-viszont-pert-indit-az-elnok-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ed8d996-8f04-4657-a52f-b1ac6f00b48a.jpg","index":0,"item":"b6597708-3e05-40dc-99d5-9bc89753bf5d","keywords":null,"link":"/vilag/20250609_Trump-letartoztatna-Kalifornia-kormanyzojat-aki-viszont-pert-indit-az-elnok-ellen","timestamp":"2025. június. 09. 21:56","title":"Trump letartóztatná Kalifornia kormányzóját, aki viszont pert indít az elnök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]