[{"available":true,"c_guid":"9fc15f44-99d4-480c-a734-d7cfce8ba6cc","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"A Bajnokok Ligája anyagi sikerét megirigyelve indítja el a FIFA a klubvilágbajnokságot, amit komoly szaúdi pénz segít, de a rendező Egyesült Államokban az érdeklődés egyelőre mérsékelt.","shortLead":"A Bajnokok Ligája anyagi sikerét megirigyelve indítja el a FIFA a klubvilágbajnokságot, amit komoly szaúdi pénz segít...","id":"20250610_FIFA-klubvebe-klubvilagbajnoksag-Miami-Messi-DAZN-Szaud-Arabia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fc15f44-99d4-480c-a734-d7cfce8ba6cc.jpg","index":0,"item":"39297566-0580-4f9d-bf8e-76abe036a7ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_FIFA-klubvebe-klubvilagbajnoksag-Miami-Messi-DAZN-Szaud-Arabia-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 15:59","title":"Álmodtak egy focivilágot, ahol most egymilliárd dollárt osztanak szét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46988003-f0c7-46e0-9094-9b9862cbde5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte ez teljesen más, mint amikor a Tisza politikusai viselnek ukrán jelképeket.","shortLead":"Szerinte ez teljesen más, mint amikor a Tisza politikusai viselnek ukrán jelképeket.","id":"20250610_Ukran-cimeres-sapka-Etyek-polgarmester-Fidesz-Zolyomi-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46988003-f0c7-46e0-9094-9b9862cbde5d.jpg","index":0,"item":"7612cbe1-304d-4f1d-b267-1c44d84a57ad","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Ukran-cimeres-sapka-Etyek-polgarmester-Fidesz-Zolyomi-Tamas","timestamp":"2025. június. 10. 07:44","title":"Ukrán címeres sapkában pózolt egy fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87019d62-194f-4ac3-8c04-c4c435c987f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A második magyar űrhajós ugyanis egy alternatív zenekar oszlopos tagja. ","id":"20250610_Amig-nem-indul-el-Kapu-Tibor-az-urbe-hallgassunk-a-zenekaratol-dalokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87019d62-194f-4ac3-8c04-c4c435c987f1.jpg","index":0,"item":"74a86f3c-66b5-48ce-838e-52a387d8c7f0","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Amig-nem-indul-el-Kapu-Tibor-az-urbe-hallgassunk-a-zenekaratol-dalokat","timestamp":"2025. június. 10. 13:37","title":"Amíg nem indul el Kapu Tibor az űrbe, ismerjük meg a zenekarát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765c75d0-6858-4e45-9e76-24b3aa84751d","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A kormány az idei költségvetési hiányt is elengedi. A bejelentéssel csak addig vártak, amíg lement a nagy nemzetközi...","id":"20250611_koltsegvetes-2025-koltsegvetesi-hiany-noveles-deviza-brusszelezes-euro-forint-arfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/765c75d0-6858-4e45-9e76-24b3aa84751d.jpg","index":0,"item":"2e5deb2d-41ce-4836-8ad1-92c6cf9f76de","keywords":null,"link":"/360/20250611_koltsegvetes-2025-koltsegvetesi-hiany-noveles-deviza-brusszelezes-euro-forint-arfolyam","timestamp":"2025. június. 11. 06:30","title":"Az ipari brüsszelezés közben a kormány bevezeti az eurót – saját magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ed352a-dc29-4580-8255-218977328a1a","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Az új amerikai rakétavédelmi programnak már az ígérete is újraértelmezi a teljes nemzetközi rendszert és katonai egyensúlyt. 