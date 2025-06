Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e67019ef-8679-46fd-b445-4bff7718abd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt országgyűlési képviselő a rendőrség tájékoztatása alapján azt írta Tarnai Richárd kormányhivatali vezetőről, hogy érintett az egyik eljárásban. A rendőrség később azt állította, hogy Szél Bernadett félreértette a levelüket, a főispán pedig be is perelte. A volt országgyűlési képviselő a rendőrség tájékoztatása alapján azt írta Tarnai Richárd kormányhivatali vezetőről, hogy érintett az egyik eljárásban. A rendőrség később azt állította, hogy Szél Bernadett félreértette a levelüket, a főispán pedig be is perelte. Miniszteri biztost is kap a költözés L. Simon László személyében. Simon László személyében.","id":"20250610_Godollore-koltoztetik-a-Mezogazdasagi-Muzeumot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf1eaed1-8ddd-4fa1-9a8e-d1104ef7e226.jpg","index":0,"item":"0c7ee4bb-7746-460c-b8af-cb52a9052f0e","keywords":null,"link":"/kultura/20250610_Godollore-koltoztetik-a-Mezogazdasagi-Muzeumot","timestamp":"2025. június. 10. 14:16","title":"Gödöllőre költöztetik a Mezőgazdasági Múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427567a2-aa11-46d4-b45e-93080ecfeced","c_author":"Balla István, Lakos Gábor ","category":"360","description":"Az 1960-as, 70-es években még több százan laktak a belső-somogyi Kakpusztán, volt itt iskola, művelődési ház, kocsma, fűrésztelep, és még focipálya is saját csapattal. Mára azonban a természet teljesen visszahódította magának a területet. Egy Kakpusztán felnőtt tanúval és a hely történetét könyvben is feldolgozó hagyományőrzővel jártuk be a környéket.","shortLead":"Az 1960-as, 70-es években még több százan laktak a belső-somogyi Kakpusztán, volt itt iskola, művelődési ház, kocsma...","id":"20250609_Kakpuszta-Kihalt-falvak-6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/427567a2-aa11-46d4-b45e-93080ecfeced.jpg","index":0,"item":"fbe08b33-3aed-47f8-b275-2a6f2bb6c2de","keywords":null,"link":"/360/20250609_Kakpuszta-Kihalt-falvak-6","timestamp":"2025. június. 09. 20:00","title":"„Sokszor elsírom magam, ha kijövök ide” – A könyörtelen erdő az úr a nemrég még félezres Kakpusztán – Kihalt falvaink 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc0724f-ca66-4d4e-b427-9f6f16a39d22","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Távirányítású merülőrobotokat vet be az Egyesült Királyság a brit vizek védelmére. A készülékeket a brit kormány mellett működő védelmi, tudományos és technológiai kutatóintézet (DSTL) fejlesztette ki hadiipari partnervállalatokkal közösen. A készülékeket a brit kormány...","id":"20250610_orosz-szenzorok-brit-haditengereszet-dstl-robotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bc0724f-ca66-4d4e-b427-9f6f16a39d22.jpg","index":0,"item":"5c8fe7d4-640f-4d44-a76a-cd4239aae393","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_orosz-szenzorok-brit-haditengereszet-dstl-robotok","timestamp":"2025. június. 11. 11:03","title":"Titkos orosz szenzorokat találtak a vizekben, különleges robotokat vet be a brit haditengerészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"650a8743-cbd5-4c3f-b2b1-32950bca9c04","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A CEU már végigszenvedte Budapesten, amin a Harvard jelenleg átmegy. Az amerikai egyetemek ellen Trump Orbán receptjét követi – a The New York Times felsőoktatással foglalkozó tudósítója a száműzetésbe kényszerített CEU bécsi központjában járt. Az amerikai egyetemek ellen Trump Orbán receptjét...","id":"20250610_harvard-ceu-new-york-times-trump-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/650a8743-cbd5-4c3f-b2b1-32950bca9c04.jpg","index":0,"item":"39f4876c-1970-46c7-9b1c-149e7b145b12","keywords":null,"link":"/360/20250610_harvard-ceu-new-york-times-trump-orban","timestamp":"2025. június. 10. 07:28","title":"Megugrott a CEU-ra jelentkező amerikaiak száma, miközben elindult a Trump-henger a Harvard ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186a9f06-ec4b-4f57-a28b-f19252712820","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Hiába volt siker A fehér lótusz, nagy bajok vannak a világ egyik legismertebb szórakoztatóipari cégénél. A Warner Discovery immár bóvli terepre süllyedt a hitelminősítőknél, most abban reménykedik, hogy egyik kezével meg tudja menteni a másikat. A baj az, hogy közben a teljes szórakoztatóipar egyre borúsabban látja a lehetőségeit. A Warner...","id":"20250610_warner-brothers-hbo-streaming-disney-netflix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/186a9f06-ec4b-4f57-a28b-f19252712820.jpg","index":0,"item":"3c559671-9693-445a-a055-2ddd2a9a1b68","keywords":null,"link":"/360/20250610_warner-brothers-hbo-streaming-disney-netflix","timestamp":"2025. június. 10. 19:32","title":"Öncsonkítással mentené a menthetőt az egyik hollywoodi óriás, így lesz megint HBO az HBO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]