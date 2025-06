Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"186a9f06-ec4b-4f57-a28b-f19252712820","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Hiába volt siker A fehér lótusz, nagy bajok vannak a világ egyik legismertebb szórakoztatóipari cégénél. A Warner Discovery immár bóvli terepre süllyedt a hitelminősítőknél, most abban reménykedik, hogy egyik kezével meg tudja menteni a másikat. A baj az, hogy közben a teljes szórakoztatóipar egyre borúsabban látja a lehetőségeit.","shortLead":"Hiába volt siker A fehér lótusz, nagy bajok vannak a világ egyik legismertebb szórakoztatóipari cégénél. A Warner...","id":"20250610_warner-brothers-hbo-streaming-disney-netflix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/186a9f06-ec4b-4f57-a28b-f19252712820.jpg","index":0,"item":"3c559671-9693-445a-a055-2ddd2a9a1b68","keywords":null,"link":"/360/20250610_warner-brothers-hbo-streaming-disney-netflix","timestamp":"2025. június. 10. 19:32","title":"Öncsonkítással mentené a menthetőt az egyik hollywoodi óriás, így lesz megint HBO az HBO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986ad60f-8677-43c1-b90a-4226e38f2a50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyi ellenzéki képviselők szerint az intézkedéssel kár érte a várost.","shortLead":"Helyi ellenzéki képviselők szerint az intézkedéssel kár érte a várost.","id":"20250612_satoraljaujhely-bortemplom-felujitas-kozpenz-nemeth-szilard-okros-mariann-ellenzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/986ad60f-8677-43c1-b90a-4226e38f2a50.jpg","index":0,"item":"fb98540e-25a5-41b0-b704-c76e27d851ad","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_satoraljaujhely-bortemplom-felujitas-kozpenz-nemeth-szilard-okros-mariann-ellenzek","timestamp":"2025. június. 12. 07:48","title":"1,8 milliárd forint közpénzből újították fel, most Németh Szilárd alapítványa rendelkezik a sátoraljaújhelyi Bortemplommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi életveszélyesen megfenyegette az áldozatát arra az esetre, ha elmondaná, mi történt. A kislány bátyja buktatta le az erőszaktevőt. ","shortLead":"A férfi életveszélyesen megfenyegette az áldozatát arra az esetre, ha elmondaná, mi történt. A kislány bátyja buktatta...","id":"20250611_fegyhaz-pedofil-eroszak-szomszed-9-eves-kislany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f.jpg","index":0,"item":"e4e01e07-4aa5-4e04-8281-e007399ccc09","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_fegyhaz-pedofil-eroszak-szomszed-9-eves-kislany","timestamp":"2025. június. 11. 11:33","title":"Több mint 14 év fegyházat kapott a férfi, aki megerőszakolta a 9 éves szomszéd kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98e07da-73d3-47ea-8b8e-c52e16d78ede","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Hatalmas felháborodás fogadta az ingyenes kormánylap, a Metropol cikkét, amely kéjesen köszönte meg olvasóinak, hogy miniszoknyás nők lábait az ő engedélyük nélkül fotózták le az utcán. Pedig jóval többről van szó perverz nyálcsorgatásnál. De mi az az upskirt, és mit árul el egy országról?","shortLead":"Hatalmas felháborodás fogadta az ingyenes kormánylap, a Metropol cikkét, amely kéjesen köszönte meg olvasóinak...","id":"20250611_metropol-miniszoknyas-nok-fotozas-mi-az-az-upskirt-torveny-zaklatas-nok-elleni-eroszak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c98e07da-73d3-47ea-8b8e-c52e16d78ede.jpg","index":0,"item":"3e963786-6295-438f-ac34-fbf3b44daf53","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_metropol-miniszoknyas-nok-fotozas-mi-az-az-upskirt-torveny-zaklatas-nok-elleni-eroszak-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 20:02","title":"Máshol börtön jár érte, nálunk a kormánysajtó biztat rá – minden, amit a szoknya alá fotózásról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több megállót is tartottak a kialakult helyzet miatt, de volt, ahol az alternatív mosdót sem lehetett használni.","shortLead":"Több megállót is tartottak a kialakult helyzet miatt, de volt, ahol az alternatív mosdót sem lehetett használni.","id":"20250610_Megallunk-Csornan-hogy-lehessen-pisilni-mondtak-be-az-Intercityn-miutan-elromlottak-a-vecek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d.jpg","index":0,"item":"23d516f4-a103-47c1-8860-0a71987713f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Megallunk-Csornan-hogy-lehessen-pisilni-mondtak-be-az-Intercityn-miutan-elromlottak-a-vecek","timestamp":"2025. június. 10. 12:42","title":"„Megállunk Csornán, hogy lehessen pisilni” – mondták be az Intercityn, miután elromlottak a vécék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade3a5c4-afb0-4e82-ad2d-49ac16da6e92","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy olaszországi tanulmányi kiránduláson akart a történelemtanár a diákjával aludni, de már előtte is üzenetekkel bombázta.","shortLead":"Egy olaszországi tanulmányi kiránduláson akart a történelemtanár a diákjával aludni, de már előtte is üzenetekkel...","id":"20250611_17-eves-diak-egy-agyban-debreceni-tanar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ade3a5c4-afb0-4e82-ad2d-49ac16da6e92.jpg","index":0,"item":"3f702a3b-72e0-48c1-a6ab-13804f21c950","keywords":null,"link":"/elet/20250611_17-eves-diak-egy-agyban-debreceni-tanar-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 14:03","title":"17 éves diákjával akart egy ágyban aludni egy debreceni tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008450fc-8457-45f1-a1f4-fb7c99be7cad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel egy hónapig tart majd a vágányzár. ","shortLead":"Közel egy hónapig tart majd a vágányzár. ","id":"20250610_pecsi-vasutvonal-felujitas-vaganyzar-potlobusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/008450fc-8457-45f1-a1f4-fb7c99be7cad.jpg","index":0,"item":"6c97de98-2b92-49f6-95d6-732363b734fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_pecsi-vasutvonal-felujitas-vaganyzar-potlobusz","timestamp":"2025. június. 10. 12:13","title":"Pár éve újították csak fel a pécsi vasútvonalat, de egy szakaszon ismét pótlóbuszok járnak majd, és az InterCityket sem a Keletiben kell majd keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee1e5c5-2451-4dd1-8be1-88c5a0274035","c_author":"Bihari Ágnes","category":"360","description":"Ajándékok a XX. századból és azon túl címmel augusztus 31-éig látogatható a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban Sylvia Plachy kiállítása. A magyar származású, New Yorkban élő, idősen is csodálatra méltó energiájú fotográfus munkái nem ismeretlenek a magyar közönség előtt. Most Budapesten még nem látott fotográfiáit is érdemes megtekinteni.","shortLead":"Ajándékok a XX. századból és azon túl címmel augusztus 31-éig látogatható a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban...","id":"20250611_A-mu-Sylvia-Plachy-fotokiallitas-Capa-Kozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eee1e5c5-2451-4dd1-8be1-88c5a0274035.jpg","index":0,"item":"879f5b6d-1fc7-4234-9a3d-38940407280e","keywords":null,"link":"/360/20250611_A-mu-Sylvia-Plachy-fotokiallitas-Capa-Kozpont","timestamp":"2025. június. 11. 14:29","title":"Akit André Kertész, Tom Waits és Agnes Varda is dicsért – érezni tanítanak a hippiújság fotósának munkái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]