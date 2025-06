Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8a706982-c399-48d8-9a7e-e63c93302371","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250611_Marabu-Feknyuz-Ha-menekulni-kell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a706982-c399-48d8-9a7e-e63c93302371.jpg","index":0,"item":"135c6d5c-ab21-4921-b5d1-e57244786722","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Marabu-Feknyuz-Ha-menekulni-kell","timestamp":"2025. június. 11. 14:45","title":"Marabu Féknyúz: Ha menekülni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4882988c-0445-4a8b-997b-aeff6a7b0ba1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Biztosra vehető a termelői árak emelkedése.","shortLead":"Biztosra vehető a termelői árak emelkedése.","id":"20250612_akacmez-termes-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4882988c-0445-4a8b-997b-aeff6a7b0ba1.jpg","index":0,"item":"241b4ec6-242c-4732-9784-a89bb2a771d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_akacmez-termes-dragulas","timestamp":"2025. június. 12. 09:39","title":"Tömeges méhpusztulás, súlyos fagyok: tragikus akácméztermésről beszélnek a termelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A telefon- és a banki díjak lenyomása olcsóbbá tette a szolgáltatásokat, az élelmiszerek viszont újra drágulni kezdtek, hiába nyúl bele a kormány az árrés szabályaiba. Az infláció 4,4 százalékosra gyorsult, áprilishoz képest is nőttek az árak.","shortLead":"A telefon- és a banki díjak lenyomása olcsóbbá tette a szolgáltatásokat, az élelmiszerek viszont újra drágulni kezdtek...","id":"20250611_inflacio-arak-dragulas-ksh-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"3ea1f081-76db-4383-b511-cfe6c4eb59eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_inflacio-arak-dragulas-ksh-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 08:34","title":"A kormány árszabályozása ellenére 4,4 százalékra nőtt az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57fb9d8c-6a10-43e0-93c7-4703526bdd57","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Előadóművészi Jogvédő Iroda szerint „a könnyűzenészek körében a mai napig nehéz elültetni az időskori öngondoskodásra való felkészülés gondolatát”, pedig bárki egy pillanat alatt elveszítheti a népszerűségét és a bevételeit.","shortLead":"Az Előadóművészi Jogvédő Iroda szerint „a könnyűzenészek körében a mai napig nehéz elültetni az időskori...","id":"20250612_Tobb-mint-500-eloadomuvesz-el-letminimum-alatt-oket-tamogattak-a-jogvedok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57fb9d8c-6a10-43e0-93c7-4703526bdd57.jpg","index":0,"item":"71e9781c-0d6e-44f8-9413-01d9eb57b158","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_Tobb-mint-500-eloadomuvesz-el-letminimum-alatt-oket-tamogattak-a-jogvedok","timestamp":"2025. június. 12. 15:20","title":"Létminimum alatt élő zenészek kaptak támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9db781-f4ad-41f3-bf86-0af4b6b34727","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A tüntetés itt már nem old meg semmit, ez a zászlóbontása egy társadalmi ellenállásnak” – mondta Puzsér Róbert, aki keddre hirdetett demonstrációt a Kossuth térre Polgári Ellenállás címmel. A résztvevőket a törvényjavaslatról és az ellenállás lehetséges módjairól kérdeztük. ","shortLead":"„A tüntetés itt már nem old meg semmit, ez a zászlóbontása egy társadalmi ellenállásnak” – mondta Puzsér Róbert, aki...","id":"20250611_Polgari-Ellenallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af9db781-f4ad-41f3-bf86-0af4b6b34727.jpg","index":0,"item":"8d71feb1-6b50-47fb-950f-cb04c26c0063","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Polgari-Ellenallas","timestamp":"2025. június. 11. 08:46","title":"„Ez már a kormánypárti ismerőseimnek is sok” – videón a Polgári Ellenállás Kossuth téri zászlóbontása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ca1948-05d8-4501-9b5a-37711d0e2417","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Buzási Patrik a tehetségkutató előtt eleve olyan pénzkereseti forrást keresett, ahol munka közben egyedül maradhatott a gondolataival.","shortLead":"Buzási Patrik a tehetségkutató előtt eleve olyan pénzkereseti forrást keresett, ahol munka közben egyedül maradhatott...","id":"20250611_Ujra-beallt-klipjeben-takaritonak-a-Megasztar-felfedezettje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84ca1948-05d8-4501-9b5a-37711d0e2417.jpg","index":0,"item":"0df8cb3b-35d5-4dd4-8488-989deb16282e","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Ujra-beallt-klipjeben-takaritonak-a-Megasztar-felfedezettje","timestamp":"2025. június. 11. 15:04","title":"Újra beállt takarítónak a klipjében a Megasztár felfedezettje, aki korábban takarító volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"Arató László","category":"eurologus","description":"A magyar kormány az európai joggal folytatott szabadságharcában két fontos ügyben visszavonulót fújt, amivel sikerült megelőzni, hogy újabb pénzbüntetések szakadjanak az ország nyakába. A befagyasztott uniós pénzek azonban nem kerültek közelebb.","shortLead":"A magyar kormány az európai joggal folytatott szabadságharcában két fontos ügyben visszavonulót fújt, amivel sikerült...","id":"20250611_eu-jog_kotelezettsegszeges_unios-forrasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"ee939868-ce91-4ace-8d35-31f311d71b51","keywords":null,"link":"/eurologus/20250611_eu-jog_kotelezettsegszeges_unios-forrasok","timestamp":"2025. június. 11. 16:17","title":"Győzelemként ünnepli a kormány, hogy korábban két pert is elvesztett az EU-val szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5344abe8-9202-4305-91c3-78843b62c52b","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"A megfélemlítés törvény nélkül is működik: üldözési mánia jelei észlelhetők a gazdasági szereplőknél. ","shortLead":"A megfélemlítés törvény nélkül is működik: üldözési mánia jelei észlelhetők a gazdasági szereplőknél. ","id":"20250612_hvg-ellehetetlenitesi-torveny-fidesz-reklampiac-magyar-reklamszovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5344abe8-9202-4305-91c3-78843b62c52b.jpg","index":0,"item":"14941552-78f4-4e2e-a90b-83d63b2e177f","keywords":null,"link":"/360/20250612_hvg-ellehetetlenitesi-torveny-fidesz-reklampiac-magyar-reklamszovetseg","timestamp":"2025. június. 12. 06:40","title":"A reklámpiacon is szőnyegbombázással érne fel az „átláthatósági” törvénytervezet elfogadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]