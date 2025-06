Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"11c91b9f-538c-43fc-ad5d-934766eba6ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatékonynak bizonyul az új forgalmi rendszer, májusban mindössze egy alkalommal akadt el szabálytalanul parkoló miatt a trolibusz.","shortLead":"Hatékonynak bizonyul az új forgalmi rendszer, májusban mindössze egy alkalommal akadt el szabálytalanul parkoló miatt...","id":"20250611_Szabadon-suhanhatnak-a-trolik-a-VII-keruletben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11c91b9f-538c-43fc-ad5d-934766eba6ee.jpg","index":0,"item":"ac56cbde-502f-4a1b-85d3-0181d7235b25","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_Szabadon-suhanhatnak-a-trolik-a-VII-keruletben","timestamp":"2025. június. 11. 15:30","title":"Szabadon suhanhatnak a trolik a VII. kerületben a szigorítás óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8723383f-0526-420e-a5cc-3e69eafa9c95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Az évek után hirtelen megtörtént gyanúsítás és az én Tisza pártos tevékenységem között ok-okozati összefüggés van” – mondja Zelcsényi Miklós.","shortLead":"„Az évek után hirtelen megtörtént gyanúsítás és az én Tisza pártos tevékenységem között ok-okozati összefüggés van” –...","id":"20250612_Rabositottak-es-gyanusitottkent-hallgattak-ki-a-Tisza-Part-programfeleloset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8723383f-0526-420e-a5cc-3e69eafa9c95.jpg","index":0,"item":"5a934005-f715-4fe4-b3dd-7a795ffdd6f1","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_Rabositottak-es-gyanusitottkent-hallgattak-ki-a-Tisza-Part-programfeleloset","timestamp":"2025. június. 12. 10:36","title":"Rabosították és gyanúsítottként hallgatták ki a Tisza Párt programfelelősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3864644-806c-41b1-88c2-fa5d19767fb8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lakat kerül a NASA számos közösségimédia-oldalára, köztük több fontos misszióéra is. Bár ezt igyekeznek racionalizálásként tálalni, a lépéssel épp az a típusú tudománykommunikáció szenvedhet csorbát, amely eddig népszerűvé tette az egyes NASA-missziókat.","shortLead":"Lakat kerül a NASA számos közösségimédia-oldalára, köztük több fontos misszióéra is. Bár ezt igyekeznek...","id":"20250612_nasa-bezaras-kozossegi-media-egyszerusites-leepites-tudomanykommunikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3864644-806c-41b1-88c2-fa5d19767fb8.jpg","index":0,"item":"7cbfd120-dfe8-4282-9323-fda1d470147f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250612_nasa-bezaras-kozossegi-media-egyszerusites-leepites-tudomanykommunikacio","timestamp":"2025. június. 12. 10:03","title":"Bezárásokat jelentett be a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c78060-2183-44bc-8b5b-36c8a06b3bd5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A japán gyártó hiperautója nem üzemanyagcellás, hanem a belsőégésű motorjában égeti el a hidrogént.","shortLead":"A japán gyártó hiperautója nem üzemanyagcellás, hanem a belsőégésű motorjában égeti el a hidrogént.","id":"20250613_elkepeszto-hidrogenautoval-rukkolt-elo-a-toyota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68c78060-2183-44bc-8b5b-36c8a06b3bd5.jpg","index":0,"item":"51cbe18f-301c-4385-a698-76f245e203ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20250613_elkepeszto-hidrogenautoval-rukkolt-elo-a-toyota","timestamp":"2025. június. 13. 06:41","title":"Elképesztő hidrogénautóval rukkolt elő a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8f1326-f3ed-4930-9128-5a8715f73365","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hatmilliót kaptak egy kápolna eredeti funkciójának helyreállítására Dombóváron. Kár, hogy az épület soha nem volt kápolna, már nyomoz is a NAV.","shortLead":"Hatmilliót kaptak egy kápolna eredeti funkciójának helyreállítására Dombóváron. Kár, hogy az épület soha nem volt...","id":"20250612_Kapolnafelujitasra-nyertek-penzt-a-fideszes-vallalkozok-de-kiderult-egy-turpissag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a8f1326-f3ed-4930-9128-5a8715f73365.jpg","index":0,"item":"2b929e7d-e6c2-46e8-8393-1e085b706b42","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250612_Kapolnafelujitasra-nyertek-penzt-a-fideszes-vallalkozok-de-kiderult-egy-turpissag","timestamp":"2025. június. 12. 07:55","title":"Kápolnafelújításra nyertek pénzt a fideszes vállalkozók, de kiderült egy turpisság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1029c0fa-6e90-437f-a837-2a820e61890d","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Eredetileg 25 ezer négyzetméternyi irodaterület jött volna létre a Corvin Campus néven futó beruházás során, a Cordia azonban úgy döntött, hogy a piaci folyamatok hatására lakásokká alakítja át az épületet.","shortLead":"Eredetileg 25 ezer négyzetméternyi irodaterület jött volna létre a Corvin Campus néven futó beruházás során, a Cordia...","id":"20250612_cordia-lakas-ujlakas-iroda-atalakitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1029c0fa-6e90-437f-a837-2a820e61890d.jpg","index":0,"item":"3eb86b18-dfa2-43dd-b49f-433580ed6b25","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250612_cordia-lakas-ujlakas-iroda-atalakitas","timestamp":"2025. június. 13. 11:10","title":"Rekordgyorsan fogynak az új lakások, a fejlesztők inkább az irodákat is átalakítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705fca49-bbfd-4a8e-b6da-91f57f13ab04","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250612_Marabu-Feknyuz-Lazar-agya-zakatol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/705fca49-bbfd-4a8e-b6da-91f57f13ab04.jpg","index":0,"item":"4af654ca-cecf-4216-8896-a583c5ac921d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_Marabu-Feknyuz-Lazar-agya-zakatol","timestamp":"2025. június. 12. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Lázár agya zakatol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053ab50d-fc60-412e-814b-60057b4f9030","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kártérítési pert is indítanak ellenük, és abban bíznak, hogy mindez visszatartó erőként hat majd.","shortLead":"Kártérítési pert is indítanak ellenük, és abban bíznak, hogy mindez visszatartó erőként hat majd.","id":"20250612_rendetlen-zavaro-utas-ryanair-legitarsasag-buntetes-karterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/053ab50d-fc60-412e-814b-60057b4f9030.jpg","index":0,"item":"2a780029-beb6-427b-909c-c3450bb97310","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_rendetlen-zavaro-utas-ryanair-legitarsasag-buntetes-karterites","timestamp":"2025. június. 12. 12:45","title":"Pénzbüntetéssel sújtaná a repülőkön rendetlenkedő utasokat a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]