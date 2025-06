Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"13e8472e-2b8f-4d2c-b0f1-2cf55247e670","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Akárcsak a Puskás Arénát, az MVM Dome-ot is háromszor töltheti meg az énekes.","shortLead":"Akárcsak a Puskás Arénát, az MVM Dome-ot is háromszor töltheti meg az énekes.","id":"20250613_zene-azahriah-koncert-mvm-dome-telt-haz-harmadik-fellepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13e8472e-2b8f-4d2c-b0f1-2cf55247e670.jpg","index":0,"item":"3c82a81e-c126-44e1-8f96-c2cf77aa9b9f","keywords":null,"link":"/kultura/20250613_zene-azahriah-koncert-mvm-dome-telt-haz-harmadik-fellepes","timestamp":"2025. június. 13. 17:44","title":"Néhány óra alatt elfogytak a jegyek Azahriah második októberi koncertjére, ezért egy harmadikat is tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google internetes keresőben megjelent, a mesterséges intelligenciára épülő eszközei jelentős mértékben csökkentik a lapok olvasottságát, ami miatt a kiadóknak gyorsan újra kell gondolniuk az üzleti modelljüket.","shortLead":"A Google internetes keresőben megjelent, a mesterséges intelligenciára épülő eszközei jelentős mértékben csökkentik...","id":"20250614_google-kereso-mesterseges-intelligencia-forgalom-csokkenese-olvasottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e.jpg","index":0,"item":"529f4b58-9476-4f16-9060-4812c98cf553","keywords":null,"link":"/tudomany/20250614_google-kereso-mesterseges-intelligencia-forgalom-csokkenese-olvasottsag","timestamp":"2025. június. 14. 10:03","title":"Súlyos csapás az újságírásnak az, ami a Google keresőben történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc0604b-9c9e-4acd-bbce-d33f41d8adc0","c_author":"Sághy Erna","category":"360","description":"Fotókönyv és guide sajátos keveréke Toroczkai Csaba fotográfus és Grasl Bernadett művészettörténész közös vállalkozása, amely a legnagyobb japán sziget, Honsú felfedezésére invitál.","shortLead":"Fotókönyv és guide sajátos keveréke Toroczkai Csaba fotográfus és Grasl Bernadett művészettörténész közös vállalkozása...","id":"20250614_hvg-Japan-szinei-Toroczkai-Csaba-Grasl-Bernadett-kiallitas-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dc0604b-9c9e-4acd-bbce-d33f41d8adc0.jpg","index":0,"item":"3fa63478-5a7d-4d50-8930-fcc2fc745872","keywords":null,"link":"/360/20250614_hvg-Japan-szinei-Toroczkai-Csaba-Grasl-Bernadett-kiallitas-konyv","timestamp":"2025. június. 14. 14:15","title":"Ezt a különleges könyvet és fotókiállítást látva rácsodálkozhatunk Japán színeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21207756-4e7d-4771-b83e-34591b8199f9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Jordániában is drónokat és rakétákat lőttek le, az ország hadserege szerint veszélyeztették a lakosság biztonságát.","shortLead":"Jordániában is drónokat és rakétákat lőttek le, az ország hadserege szerint veszélyeztették a lakosság biztonságát.","id":"20250613_izrael-iran-drontamadas-jordania-legicsapas-bombazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21207756-4e7d-4771-b83e-34591b8199f9.jpg","index":0,"item":"1a1a3a75-8185-4358-9f80-ea22b48e0b61","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_izrael-iran-drontamadas-jordania-legicsapas-bombazas","timestamp":"2025. június. 13. 09:31","title":"Az IDF már Izraelen kívül lelövi az iráni drónokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7805ccf6-9da3-4a01-b322-9d6f651c4201","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eric Dane-nél ALS-t diagnosztizáltak. ","shortLead":"Eric Dane-nél ALS-t diagnosztizáltak. ","id":"20250613_Gyogyithatatlan-betegsegerol-vallott-az-Euforia-es-a-Grace-Klinika-sztarja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7805ccf6-9da3-4a01-b322-9d6f651c4201.jpg","index":0,"item":"c2f43b2e-c192-4e07-adca-cbe2ffd17f51","keywords":null,"link":"/elet/20250613_Gyogyithatatlan-betegsegerol-vallott-az-Euforia-es-a-Grace-Klinika-sztarja","timestamp":"2025. június. 13. 13:46","title":"Gyógyíthatatlan betegségéről vallott az Eufória és a Grace Klinika sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21207756-4e7d-4771-b83e-34591b8199f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikai támaszpontokat is készek megtámadni, ha Washington segít Izraelnek.","shortLead":"Amerikai támaszpontokat is készek megtámadni, ha Washington segít Izraelnek.","id":"20250614_Iran-nyugati-nagyhatalmak-Egyesult-Allamok-Egyesult-Kiralysag-Franciaorszag-Izrael-fenyegetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21207756-4e7d-4771-b83e-34591b8199f9.jpg","index":0,"item":"bc08a2b1-7f1a-4b8c-962d-82c6ea214e25","keywords":null,"link":"/vilag/20250614_Iran-nyugati-nagyhatalmak-Egyesult-Allamok-Egyesult-Kiralysag-Franciaorszag-Izrael-fenyegetes-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 13:16","title":"Irán nyugati nagyhatalmakat fenyegetett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b08e7f4-0213-4263-8133-c06c7113dd77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A súlyos esetnek nemhogy halottjai, de sérültjei sincsenek.","shortLead":"A súlyos esetnek nemhogy halottjai, de sérültjei sincsenek.","id":"20250614_dubaj-dubai-marina-tuz-lakonegyed-emelet-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b08e7f4-0213-4263-8133-c06c7113dd77.jpg","index":0,"item":"1967ad49-de48-4f63-b683-83b1f188552b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250614_dubaj-dubai-marina-tuz-lakonegyed-emelet-baleset","timestamp":"2025. június. 14. 17:04","title":"Pokoli toronyként lángolt egy felhőkarcoló Dubajban, közel négyezer embert evakuáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b73031b-4052-4162-a893-a76d94069294","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"gazdasag","description":"A kormány az elmúlt évtizedben kiemelt ágazatként kezelte a turizmust, tulajdonosként mégis hagyta, hogy lepusztuljon a hévízi tófürdő központi épülete, amelyet így le is kellett zárni. A helyiek közül sokan szobakiadásból élnek, és már érzik a forgalom csökkenését.","shortLead":"A kormány az elmúlt évtizedben kiemelt ágazatként kezelte a turizmust, tulajdonosként mégis hagyta, hogy lepusztuljon...","id":"20250614_hvg-heviz-furdo-fejlesztes-allami-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b73031b-4052-4162-a893-a76d94069294.jpg","index":0,"item":"aa8bd265-5d3a-41a3-8726-5ce0d22f6fd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250614_hvg-heviz-furdo-fejlesztes-allami-tamogatas","timestamp":"2025. június. 14. 09:00","title":"Kiemelt terület az idegenforgalom, mégis állami kézben pusztult le a második számú turisztikai látványosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]