[{"available":true,"c_guid":"3a7271ed-5017-4625-ab90-e2cfce6dbe87","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan elérhető lesz egy új társkereső alkalmazás, ami szakít az eddigi gyakorlattal, amelyen nem látványos képekkel, valamint tökéletesre csiszolt bemutatkozásokkal találkozhat. ","shortLead":"Hamarosan elérhető lesz egy új társkereső alkalmazás, ami szakít az eddigi gyakorlattal, amelyen nem látványos...","id":"20250610_lovejack-uj-tarskereso-alkalmazas-ot-szo-koncepcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a7271ed-5017-4625-ab90-e2cfce6dbe87.jpg","index":0,"item":"6f0ac3cf-5bb9-4118-818a-1d5164ee58ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_lovejack-uj-tarskereso-alkalmazas-ot-szo-koncepcio","timestamp":"2025. június. 10. 09:03","title":"A Tinder már boomer, az új randiappban 5 szóban kell elmondania magáról mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3263e8b8-5801-41cc-abb1-9f414443cc77","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több, a Los Angeles-i tüntetésen résztvevő szemtanú is arra lett figyelmes, hogy egy ismeretlen légi jármű köröz a tüntetések felett. Később kiderült, a Belbiztonsági Minisztérium küldte, hogy megfigyeljék vele a tömeget.","shortLead":"Több, a Los Angeles-i tüntetésen résztvevő szemtanú is arra lett figyelmes, hogy egy ismeretlen légi jármű köröz...","id":"20250611_los-angeles-tuntetes-zavargas-predator-dron-donald-trump-amerikai-kormany-megfigyeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3263e8b8-5801-41cc-abb1-9f414443cc77.jpg","index":0,"item":"4a21f677-bd0f-47df-b399-b8dd6ffe3efc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_los-angeles-tuntetes-zavargas-predator-dron-donald-trump-amerikai-kormany-megfigyeles","timestamp":"2025. június. 11. 16:08","title":"Predator drónt küldött a Trump-kormány a Los Angeles-i tüntetőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa856f2-43de-424e-8c87-830cabb2b629","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klíma- és emberjogi aktivista Párizson keresztül térhez vissza Svédországba.","shortLead":"A klíma- és emberjogi aktivista Párizson keresztül térhez vissza Svédországba.","id":"20250610_greta-thunberg-freedom-flotilla-izrael-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fa856f2-43de-424e-8c87-830cabb2b629.jpg","index":0,"item":"56aeba99-aa20-402b-878e-3d83a6ce15a0","keywords":null,"link":"/elet/20250610_greta-thunberg-freedom-flotilla-izrael-franciaorszag","timestamp":"2025. június. 10. 10:50","title":"Egy Franciaországba tartó repülőjárattal hagyta el Izraelt Greta Thunberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741751a9-b81f-4046-95a1-837737e8be5f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"David Lammy külügyminiszter közölte, hogy Itamár Bengvír nemzetbiztonsági minisztert és Becalel Szmotrics pénzügyminisztert szélsőséges erőszakcselekményekre és a palesztinok emberi jogainak súlyos megsértésére buzdító kijelentéseik miatt szankcionálták.","shortLead":"David Lammy külügyminiszter közölte, hogy Itamár Bengvír nemzetbiztonsági minisztert és Becalel Szmotrics...","id":"20250610_izrael-egyesult-kiralysag-szankciok-miniszterek-gazai-haboru-ciszjordania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/741751a9-b81f-4046-95a1-837737e8be5f.jpg","index":0,"item":"2c13014b-f19c-48d4-ab18-36d501386f9f","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_izrael-egyesult-kiralysag-szankciok-miniszterek-gazai-haboru-ciszjordania","timestamp":"2025. június. 10. 16:49","title":"Szankciókkal sújtott két izraeli minisztert a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Jó része azonban az államhoz kerül.","shortLead":"Jó része azonban az államhoz kerül.","id":"20250610_dohanyipar-szereplok-bevetel-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25.jpg","index":0,"item":"bf275a67-c7e8-40ed-96dd-179f25c3a781","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_dohanyipar-szereplok-bevetel-profit","timestamp":"2025. június. 10. 18:02","title":"Ezer milliárd forintnál is több forog a hazai dohányiparban, Lázár holdudvarának legnagyobb örömére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1cb4d48-3851-42fd-bf04-f94064613a93","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A színész a szinte szállóigévé vált „nem gyalog” kifejezéssel posztolt egy reptéri fotót. ","shortLead":"A színész a szinte szállóigévé vált „nem gyalog” kifejezéssel posztolt egy reptéri fotót. ","id":"20250610_Nemeth-Kristof-Instagram-poszt-repter-Meszaros-Lorinc-nem-gyalog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1cb4d48-3851-42fd-bf04-f94064613a93.jpg","index":0,"item":"7bc44f2c-fb19-4212-a04a-c9b2797a175f","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Nemeth-Kristof-Instagram-poszt-repter-Meszaros-Lorinc-nem-gyalog","timestamp":"2025. június. 10. 14:58","title":"„Te eddig a kormány seggét nyaltad, úgyhogy ne mémeskedj” – beleállt egy kommentelő Németh Kristófba, miután Mészáros Lőrinctől idézett, a válasz sem maradt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A telefon- és a banki díjak lenyomása olcsóbbá tette a szolgáltatásokat, az élelmiszerek viszont újra drágulni kezdtek, hiába nyúl bele a kormány az árrés szabályaiba. Az infláció 4,4 százalékosra gyorsult, áprilishoz képest is nőttek az árak.","shortLead":"A telefon- és a banki díjak lenyomása olcsóbbá tette a szolgáltatásokat, az élelmiszerek viszont újra drágulni kezdtek...","id":"20250611_inflacio-arak-dragulas-ksh-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"3ea1f081-76db-4383-b511-cfe6c4eb59eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_inflacio-arak-dragulas-ksh-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 08:34","title":"A kormány árszabályozása ellenére 4,4 százalékra nőtt az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccaef92-6e80-4f29-b0e7-d5d5b7961d2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A móri bankrablásért annak idején tévesen elítélt férfit még tavaly májusban tartóztatták le, miután fegyvert találtak nála.","shortLead":"A móri bankrablásért annak idején tévesen elítélt férfit még tavaly májusban tartóztatták le, miután fegyvert találtak...","id":"20250610_ugyeszseg-vad-buntetes-kaiser-ede","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ccaef92-6e80-4f29-b0e7-d5d5b7961d2c.jpg","index":0,"item":"e356e365-b874-4cca-a30c-692a5198d815","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_ugyeszseg-vad-buntetes-kaiser-ede","timestamp":"2025. június. 10. 14:18","title":"Négy év letöltendőt kért az ügyészség Kaiser Edére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]